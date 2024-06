Declaración de dividendos mensuales de FINANCIAL 15 SPLIT CORP. para Clase A y Acciones Preferentes por Investing.com

“

TORONTO, 19 de junio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Financial 15 Split Corp. (“Financial 15”) declara su distribución mensual regular de $0.12570 por cada acción de Clase A ($1.51 anualizado) y $0.07708 por cada acción Preferida ($0.925 anualmente). Las distribuciones se pagarán el 10 de julio de 2024 a los accionistas registrados al 28 de junio de 2024.

Desde su inicio, los accionistas de Clase A han recibido un total de $25.81 por acción y los accionistas Preferidos han recibido un total de $11.66 por acción, incluida esta distribución, para un total combinado de $37.47.

Financial 15 invierte en una cartera de alta calidad que consta de 15 empresas de servicios financieros formadas por emisores canadienses y estadounidenses de la siguiente manera: Banco de Montreal, Banco de Nueva Escocia, Banco Imperial Canadiense de Comercio, Banco Real de Canadá, Banco Toronto-Dominion, Banco Nacional de Canadá, Corporación Financiera Manulife, Sun Life Financial, Great-West Lifeco, CI Financial Corp, Banco de América, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group, JP Morgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.

Detalles de la Distribución Acción de Clase A (FTN)$0.12570Acción Preferida (FTN.PR.A)$0.07708Fecha de Registro:28 de junio de 2024Fecha de Pago:10 de julio de 2024

Relaciones con Inversores: 1-877-478-2372

Local: 416-304-4443

www.financial15.com

[email protected]

Fuente: Financial 15 Split Corp.”