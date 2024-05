Decisión de terminar la edición diaria del Evening Standard es desgarradora pero su historia demuestra el poder de las noticias | Noticias de negocios

Para cualquiera que se preocupe por los periódicos, el anuncio de que el London Evening Standard cerrará su edición impresa diaria y la reemplazará por un semanario gratuito es desgarrador, y no solo porque la mitad del personal editorial parezca estar a punto de perder sus trabajos. Las personas fuera de Londres pueden no importar mucho. Pero esta supuesta publicación regional golpea mucho más de lo que parece y, hasta el día de hoy, influye en lo que leen.

Las personas piensan que el término 'noticias en tiempo real' solo se aplica a canales de televisión como Sky News. Sin embargo, en la cima de su poder, el Standard publicó seis ediciones diarias, incluyendo las ediciones Metro y News Extra por la mañana, la edición City Prices al mediodía y la edición West End Final por la tarde. No es una exageración decir que al publicar tantas ediciones, el título marcaba la agenda de noticias, ya sea en Westminster, en la City o en otros lugares. Esa era fue recordada en los recientes obituarios de Charles Reiss, el editor político del Standard de 1985-2004, que sirvieron para recordar cómo la interpretación del Standard de una gran historia sería aquella que, con frecuencia, informaría cómo Fleet Street la cubriría al día siguiente. En la era preinternet, Reiss fue, por ejemplo, el primer periodista en informar a los lectores que Margaret Thatcher estaba a punto de renunciar como primera ministra. Su exclusiva en septiembre de 2002, titulada "45 minutos de ataque", también marcó el tono de la cobertura nacional mientras el entonces primer ministro Tony Blair se preparaba para llevar al país a la guerra en Irak.