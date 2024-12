Decisión de la Fed es el ‘último obstáculo’ antes del rally de fin de año de Santa: Banco de América

El mercado de valores puede disfrutar su típico aumento a finales de año una vez que se haya tomado la decisión de la Reserva Federal el miércoles, según el Banco de América. Se espera ampliamente que el banco central reduzca su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual el miércoles. Gonzalo Asis, analista de valores vinculados a la equidad en Bank of America, dijo en una nota a los clientes que la medida puede allanar el camino para la llamada “rally de Navidad.” “La segunda mitad de diciembre es típicamente el segundo período más fuerte del año para los valores estadounidenses, y el S & P ha subido un 83% del tiempo en diciembre de los años de elecciones presidenciales. La reunión de FOMC de esta semana (no se esperan fuegos artificiales basados en la [0.76% S & P 500] movimiento implícito) puede ser el último obstáculo antes de un rally de Navidad,” dijo la nota. El mercado de valores puede necesitar la señal de todo claro para encontrar su base para el típico movimiento al alza de la temporada festiva. Los valores han estado luchando en los últimos días, con el Dow Jones Industrial Average cayendo durante nueve sesiones consecutivas por primera vez desde 1978. .DJI 5D mountain Dow Jones Industrial Average en las últimas cinco sesiones Por supuesto, un aumento probablemente requeriría no solo un recorte de tasas, sino también la falta de sorpresas negativas de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, o de las proyecciones económicas actualizadas de los banqueros centrales. Esas previsiones estarán incluidas en el gráfico de puntos que representa el camino esperado de las tasas de interés. Muchos en Wall Street esperan que la Fed proyecte menos recortes de tasas con el tiempo que lo hizo durante la anterior publicación del gráfico de puntos en septiembre. El mercado laboral se ha mantenido mejor de lo esperado desde esa reunión, mientras que las lecturas recientes de inflación muestran que la tasa de incremento de precios todavía está por encima del objetivo del 2% de la Fed. “Los participantes del mercado estarán atentos a las proyecciones económicas para entender mejor el camino a medio plazo de las tasas de política y si el gráfico de puntos de 2025 mostrará tres o dos recortes. Creemos que aterrizará en tres en comparación con cuatro en septiembre. Además, esperamos que el punto muestre dos recortes en 2026 y que a largo plazo sea revisado al alza a 3.125% desde 2.9%,” dijo la nota del Banco de América.