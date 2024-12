Decenas de miles sin agua en Mayotte tras la imposición del toque de queda.

Miles de personas aún no tienen acceso al agua en Mayotte después de que el territorio francés del Océano Índico fuera devastado por el ciclón Chido, mientras los rescatistas corren para encontrar a las personas desaparecidas. Las cifras preliminares del ministerio del interior de Francia informan que 22 personas han muerto, pero el prefecto de Mayotte ha advertido que la cifra podría aumentar a miles. Los trabajadores de salud están preocupados por la posible propagación de enfermedades infecciosas, ya que los residentes han reportado escasez de agua potable limpia y las tiendas están racionando suministros. Más ayuda está programada para llegar el miércoles. Los habitantes pasaron la primera noche bajo toque de queda entre las 22:00 hora local del martes y las 04:00 del miércoles como parte de las medidas para prevenir saqueos. “Todos están corriendo a las tiendas por agua. Hay una escasez general”, dijo Ali Ahmidi Youssouf, de 39 años, a la AFP el miércoles mientras caminaba con unas pocas botellas en la mano en la comunidad de Pamandzi, fuera de la isla principal del archipiélago. La mitad del territorio sigue sin electricidad. Las autoridades han dicho que su prioridad es hacer que las plantas de agua dañadas vuelvan a funcionar. El miércoles, las autoridades dijeron que el sistema de agua había sido restablecido parcialmente y esperaban que el 50% de la población de la isla tenga acceso al agua para la noche. El gobierno francés dijo que 120 toneladas de alimentos están programadas para ser distribuidas el miércoles, mientras que el presidente Emmanuel Macron tiene previsto visitar Mayotte el jueves. Mayotte es una de las partes más pobres de Francia, con muchos de sus habitantes viviendo en barriadas. Chido, la peor tormenta en 90 años que azotó el archipiélago, trajo vientos de más de 225 km/h el sábado, aplanando áreas donde la gente vivía en chabolas con techos de láminas de metal y dejando campos de tierra y escombros. “Fue como un rodillo compresor que lo aplastó todo”, dijo Nasrine, una maestra que no dio su apellido, a la AFP en su barrio destruido en Pamandzi. Otro testigo de la tormenta dijo a Reuters que los techos “volaban como si fueran trozos de papel”. “Una ráfaga de viento rompió la ventana y arrancó una tabla de madera. Las tablas eran de 2m x 3m”, dijo Diego Plato, un fotógrafo del 5º Regimiento Extranjero de la Legión Francesa. Añadió que muchos de los edificios de la legión ya no pueden funcionar porque ya no tienen techos. Los rescatistas están buscando sobrevivientes en los escombros, como en la capital Mamoudzou, mientras intentan desbloquear caminos y despejar escombros y árboles caídos. El miércoles por la mañana, los residentes de Mamoudzou cuyas casas sobrevivieron a la tormenta martillaron láminas de metal sobre los techos dañados. François-Xavier Bieuville, prefecto de Mayotte, dijo anteriormente a los medios locales que la cifra de muertos podría aumentar significativamente una vez que los daños fueran evaluados por completo. Advirtió que “definitivamente serían varios cientos” y podría llegar a miles. Chido también mató al menos a 45 personas en Mozambique y al menos a siete en Malawi, según los departamentos de gestión de desastres de esos países. Los funcionarios dijeron que el bajo número oficial de víctimas en Mayotte se debe a que muchas áreas son inaccesibles y algunas víctimas ya fueron enterradas. La dificultad se ve agravada por la incertidumbre sobre el tamaño de la población de Mayotte. La isla tiene oficialmente 320.000 habitantes, pero las autoridades estiman que alrededor de 100.000 a 200.000 migrantes indocumentados podrían vivir allí. Las cifras iniciales del ministerio del interior muestran que 1.373 personas resultaron heridas en Mayotte. El primer ministro recién nombrado de Francia, François Bayrou, dijo el martes al parlamento que había “200 gravemente heridos y 1.500 heridos en un estado de urgencia relativa”. “Nunca había visto un desastre de esta magnitud en suelo nacional”, dijo Bayrou más tarde en una publicación en X. “Pienso en los niños cuyas casas han sido arrasadas, cuyas escuelas han sido casi todas destruidas y cuyos padres están extremadamente angustiados”. El gobierno dijo que iba a enviar suministros a través de un puente aéreo desde su otra isla del Océano Índico, la isla Reunión. El miércoles, se espera distribuir 100 toneladas de alimentos en la isla más grande de Grand-Terre en Mayotte, mientras que 20 toneladas se entregarán en la isla más pequeña de Petite-Terre. Un barco de apoyo y asistencia de la marina francesa también tiene previsto llegar a Mayotte el jueves por la mañana con 180 toneladas de carga a bordo. El ferry que une las dos islas principales de Mayotte rea…