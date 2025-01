Decenas de miles protestan en Berlín mientras crece la influencia de la extrema derecha.

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información puede no siempre coincidir con lo que está en el artículo. Reportar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave. Miles de personas manifestaron en contra de la creciente influencia de la extrema derecha en Alemania en una manifestación frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín el sábado por la noche. Los manifestantes utilizaron lámparas y sus teléfonos móviles para formar lo que los organizadores describieron como un “mar de luces” dirigido contra la Alternativa para Alemania (AfD). La policía de la capital alemana estimó una participación de alrededor de 30,000 personas. La manifestación se llevó a cabo un mes antes de que los alemanes acudan a las urnas en unas elecciones generales en las que se espera que el AfD, antiinmigración y euroescéptico, logre un buen resultado. Christoph Bautz, fundador del grupo de presión política Campact y uno de los iniciadores de la manifestación en Berlín, exigió que los partidos tradicionales mantengan su larga “barrera” contra trabajar con el AfD. Hizo un llamamiento directo al líder conservador de la oposición, Friedrich Merz, considerado el favorito en las elecciones del 23 de febrero, y quien ha prometido una dura postura migratoria en caso de convertirse en canciller. Bautz dijo que si Merz se une al AfD para impulsar medidas migratorias más estrictas en el parlamento, entonces “se desencadenará un levantamiento de personas decentes en este país”. Merz ha afirmado repetidamente que su bloque CDU/CSU no formará gobierno con el AfD. Pero esta semana desató una controversia cuando sugirió que estaba dispuesto a aceptar el apoyo del partido en el parlamento para que sus políticas sean aprobadas. Los manifestantes que se congregaron frente a la Puerta de Brandeburgo corearon: “Somos la barrera”. Muchas familias con niños estaban presentes. Varios carteles estaban dirigidos contra la Alternativa para Alemania, como el lema: “No hay alternativa para que el AfD sea estúpido”. Una persona sostiene un cartel que dice “El AfD no tiene alternativa más que ser estúpido” en una manifestación contra la derecha frente a la Puerta de Brandeburgo. Monika Wendel/dpa-Zentralbild/dpa. Las personas participan en una manifestación contra la derecha frente a la Puerta de Brandeburgo. Marion van der Kraats/dpa-Zentralbild/dpa. Las personas levantan luces en la manifestación “Mar de luces por la protección de nuestra democracia” contra la derecha frente a la Puerta de Brandeburgo. Hannes P Albert/dpa.