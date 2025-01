Decenas de miles protestan en Berlín mientras crece la influencia de la extrema derecha.

Miles de personas se manifestaron en contra de la creciente influencia de la extrema derecha en Alemania en una concentración frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín el sábado por la noche.

Los manifestantes utilizaron lámparas y sus teléfonos móviles para formar lo que los organizadores describieron como un “mar de luces” dirigido contra la Alternativa para Alemania (AfD).

La policía en la capital alemana estimó la asistencia en alrededor de 30,000 personas.

La concentración se llevó a cabo un mes antes de las elecciones generales en las que se espera que la AfD, un partido antiinmigración y euroescéptico, logre un buen resultado.

Los manifestantes quieren que la barrera contra la AfD se mantenga.

Christoph Bautz, fundador del grupo de presión político Campact y uno de los iniciadores de la manifestación en Berlín, exigió que los partidos tradicionales preserven su “barrera” de no colaborar con la AfD.

Hizo un llamado directo al líder de la oposición conservadora Friedrich Merz, quien es el favorito en las elecciones del 23 de febrero y ha prometido una dura postura contra la inmigración si llega a ser canciller.

Bautz dijo que si Merz se alía con la AfD para impulsar medidas migratorias más estrictas en el parlamento, entonces “se desatará una revuelta de personas decentes en este país”.

Merz ha dicho en repetidas ocasiones que su bloque CDU/CSU no formará gobierno con la AfD. Pero generó polémica esta semana cuando sugirió que estaría dispuesto a aceptar el apoyo del partido en el parlamento para que se aprueben sus políticas migratorias.

Los manifestantes que se congregaron frente a la Puerta de Brandeburgo coreaban: “Somos la barrera”.

Muchas familias con niños estuvieron presentes. Varios carteles estaban dirigidos contra la Alternativa para Alemania, como el lema: “No hay alternativa a que la AfD sea estúpida”.

“No le gustan los nazis a nadie excepto a Merz”

Hubo protestas similares en Alemania occidental el sábado.

La policía estimó que alrededor de 40,000 personas salieron a las calles en Colonia el sábado, donde las autoridades esperaban solo alrededor de 5,000 manifestantes.

Muchas pancartas estaban dirigidas no solo contra la AfD, sino también explícitamente contra Merz.

Algunos manifestantes llevaban carteles que decían “A nadie le gustan los nazis excepto a Merz”.

Manifestación en Aschaffenburg

En Aschaffenburg, en Baviera, la policía dijo que unas 3,000 personas se presentaron allí el sábado para advertir sobre un giro hacia la derecha.

El miércoles por la tarde, un niño de 2 años y un hombre murieron en un ataque a puñaladas en un parque en Aschaffenburg.

Un refugiado de Afganistán, que ya era conocido por la policía, fue detenido por el ataque. Las autoridades afirmaron que el joven de 28 años debería haber sido deportado hace tiempo dada su historial.

El apuñalamiento provocó un endurecimiento del debate sobre inmigración antes de las elecciones parlamentarias del 23 de febrero.