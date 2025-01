Decenas de cuerpos recuperados de una mina ilegal en Sudáfrica.

Las autoridades sudafricanas dijeron el martes que habían sacado a decenas de mineros muertos de una mina de oro cerrada donde trabajaban ilegalmente hasta un bloqueo durante el cual la policía en un momento cortó el acceso a alimentos, agua y otros suministros. Hasta el martes por la noche, la policía informó que recuperaron 60 cuerpos y rescataron a 132 mineros que aún estaban vivos. El saldo de muertos podría aumentar mientras el gobierno continúa la delicada operación, que comenzó el lunes, para sacar a todos los mineros. Las autoridades intervinieron después de una larga confrontación que atrajo críticas de grupos de derechos humanos pero elogios de algunos sudafricanos, que consideran a los mineros ilegales como peligrosos criminales. No estaba claro el martes cuántos mineros permanecían bajo tierra, pero activistas y autoridades estimaron que podría haber cientos. El bloqueo de la mina, cerca de Stilfontein, una ciudad a unas dos horas al sur de Johannesburgo, formaba parte de una campaña nacional para erradicar a los mineros ilegales, conocidos localmente como Zama Zamas. En un esfuerzo por obligar a los mineros cerca de Stilfontein a salir a la superficie, los agentes comenzaron el año pasado a cortar sus suministros al proteger cada punto de acceso conocido a la mina y levantar o cortar cuerdas utilizadas para transportar mercancías bajo tierra, mostraron imágenes distribuidas por la policía. La operación de recuperación comenzó esta semana después de un desafío legal presentado por un grupo de la sociedad civil y en medio de informes sobre condiciones horrendas en la mina, que tiene más de una milla de profundidad. El video de un teléfono móvil de las condiciones bajo tierra publicado por un grupo de defensa, Mining Affected Communities United in Action, mostró docenas de cadáveres envueltos en plástico y los esqueléticos y demacrados cuerpos de mineros que aún estaban vivos. El video fue filmado la semana pasada por uno de los mineros, dijo la organización. “Brutal”, dijo Meshack Mbangula, un activista del grupo minero. “Despiadado hacia los Zama Zamas y la comunidad”. A medida que la industria minera se redujo en Sudáfrica y los propietarios de las minas comenzaron a abandonar los sitios no rentables, los Zama Zamas comenzaron a excavar lo que quedaba, sin permisos legales. Los mineros han recibido muchas críticas de algunos sudafricanos, que los acusan de perpetuar redes criminales de comercio de metales ilícitos e impulsar la delincuencia en las áreas donde operan. También hay resentimiento porque muchos de ellos son inmigrantes indocumentados. Las autoridades sudafricanas dijeron que creían que los mineros cerca de Stilfontein estaban optando por quedarse bajo tierra para evitar el arresto, una afirmación disputada por organizaciones de derechos humanos, que dijeron que algunas de las rutas de salida de la mina habían sido cortadas. “No estamos enviando ayuda a criminales”, dijo un ministro en la oficina del presidente, Khumbudzo Ntshavheni, en una conferencia de prensa el año pasado. “Vamos a expulsarlos. A los criminales no se les ayuda; se les persigue”. La controversia en torno a Stilfontein toca cuestiones más profundas sobre la desigualdad de riqueza en Sudáfrica y la historia explotadora de la industria minera. Las minas fueron el corazón palpitante de la economía durante el apartheid, con la mayoría negra relegada a trabajos serviles y mal remunerados, mientras que las entidades de propiedad blanca y extranjeras cosechaban beneficios inmensos. Hoy en día, ese desequilibrio persiste en gran medida. Algunas empresas de propiedad negra han incursionado en la industria, pero la riqueza ha permanecido en manos de una élite relativamente pequeña.