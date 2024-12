¿Debo guardar objetos de valor en una caja de seguridad? ¿Cuáles son mis opciones?

¿Es seguro guardar objetos de valor en una caja de seguridad en un banco? Suena como una pregunta tonta, pero hace aproximadamente un año fui a un banco local y leí el acuerdo para alquilar una caja. Leí que el banco desaconseja a las personas almacenar joyas y monedas en las cajas, por lo que no alquilé una. Recuerdo que el representante explicaba que se necesitaban dos llaves para abrir la caja.

¿Los bancos son responsables de los objetos perdidos? Me imagino que por privacidad, no hay cámaras en el área de las cajas de seguridad. Tengo joyas en casa, pero no me siento segura manteniéndolas allí. Sigo escuchando sobre robos en mi vecindario. ¿Estoy pensando demasiado en esto? ¿Hay otras opciones para mantener los objetos de valor seguros? Mis joyas tienen un gran valor sentimental para mí, lo que las hace irremplazables.

Las cajas de seguridad tienen sus desventajas.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos aconseja a los consumidores que no confundan las cajas de seguridad con cuentas de depósito. Las primeras son un espacio de almacenamiento proporcionado por el banco, “por lo que el contenido, incluyendo dinero en efectivo, cheques u otros objetos de valor, no están asegurados por el seguro de depósito de la FDIC si son dañados o robados”, dice la FDIC. “Además, las instituciones financieras generalmente no aseguran el contenido de las cajas de seguridad. Si deseas protección para los objetos de valor en tu caja de seguridad o caja fuerte en casa, habla con tu agente de seguros de propietarios o inquilinos sobre agregar cobertura en estas pólizas”.

Las cajas de seguridad son mejor utilizadas para almacenar documentos importantes en lugar de artículos como el anillo de diamantes de tu abuela o el collar de perlas, y debes poner dinero en una cuenta corriente o de ahorros donde hasta $250,000 por cuenta está cubierto por el seguro de la FDIC. “Buenos candidatos para una caja de seguridad incluyen originales de documentos clave, como certificados de nacimiento, escrituras de propiedad, títulos de automóviles y bonos de ahorro de Estados Unidos que no se han convertido en valores electrónicos”, aconseja la FDIC. “Otras posibilidades para la caja incluyen recuerdos familiares, colecciones valiosas, fotos o videos del contenido de tu hogar para propósitos de seguro, y fotos irremplazables”.

Las cajas de seguridad son vulnerables al fuego, robo o daños por inundaciones, por lo que es buena idea mantener los artículos en bolsas de plástico u otros contenedores impermeables para mayor protección. “Ten en cuenta no utilizar tu caja de seguridad en el banco para guardar cualquier cosa que puedas necesitar acceder rápidamente o cuando el banco no esté abierto”, agrega la FDIC. “Eso podría incluir pasaportes y originales de tus ‘poderes notariales’ que autorizan a otros a realizar transacciones comerciales o tomar decisiones sobre cuidados médicos en tu nombre”.

Como señala la FDIC, no podrás acceder a una caja de seguridad rápidamente. El banco tendrá una llave y tú tendrás otra, y la caja solo se puede abrir con ambas llaves. Solo podrás acceder a la caja cuando el banco esté abierto, por lo que no es el mejor lugar para algo como un pasaporte, que quizás necesites tener acceso rápidamente para visitar a un familiar enfermo, por ejemplo. Dado que muchos bancos están cerrando algunas de sus sucursales físicas, es posible que tu caja no esté tan cerca. Finalmente, las cajas de seguridad pueden costar hasta $100 al año, según el tamaño de la caja.

La seguridad, al igual que la caridad, comienza en casa. Uno de los mejores lugares para almacenar joyas que tienen tanto valor sentimental como financiero es en una caja fuerte a prueba de fuego que esté atornillada al suelo y ya sea oculta o disfrazada como otra cosa. Las cámaras de seguridad que proporcionan una transmisión en vivo a tu teléfono son otra capa de seguridad. Y, por supuesto, puedes incluir estos artículos en tu seguro de propietarios. Si bien ninguna cantidad de dinero puede reemplazar artículos con valor sentimental, como piezas de joyería que han estado en tu familia durante muchos años y que pertenecieron a queridos familiares, ciertamente no hace daño.

