¿Deberías olvidar las acciones de Amazon? Por qué estas acciones imparables son mejores compras

Los inversores han admirado durante mucho tiempo la resistencia de Amazon. A pesar de su enorme tamaño, ha seguido generando altos niveles de crecimiento gracias a su liderazgo en comercio electrónico, computación en la nube y, más recientemente, inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, con una capitalización de mercado ahora de más de $2.3 billones, es probable que se acerque a un punto en el que el crecimiento de alto porcentaje se vuelva más difícil. Por lo tanto, los inversores pueden querer considerar otras acciones orientadas al consumidor que puedan convertir el potencial de mercado en un crecimiento más rápido. Las siguientes dos acciones tienen el potencial de generar mayores rendimientos que el gigante del comercio electrónico y la nube.

Es cierto que una bebida energética que ocupa el tercer lugar en el mercado no es un lugar obvio para buscar una acción que supere el rendimiento. Sin embargo, los inversores deben analizar más de cerca a Celsius (NASDAQ: CELH). Se destaca por comercializarse como utilizando ingredientes naturales. Esa estrategia le ayudó a ganar seguidores entre los entusiastas de la salud.

Los niveles de ventas se dispararon después de firmar un acuerdo de distribución con PepsiCo. Esto aumentó su disponibilidad, permitiendo que puntos de venta como Amazon y Costco vendieran sus bebidas energéticas en grandes cantidades.

Desafortunadamente, problemas de distribución causaron que su acción cayera más del 70% desde su máximo del año pasado, ya que un importante distribuidor, probablemente PepsiCo, redujo drásticamente sus pedidos.

No obstante, es probable que el distribuidor ajuste sus pedidos en el futuro, lo que probablemente hará que este problema sea menos relevante. Además, las ventas de $1 mil millones en los primeros tres trimestres de 2024 lograron crecer un 5%. Aunque es considerablemente más lento que el crecimiento anual del 104% en los primeros nueve meses de 2023, sigue siendo un aumento.

Además, las compras internacionales solo representaron el 5% de los ingresos de Celsius en los primeros nueve meses de 2024. Sin embargo, las ventas crecieron un 38% anualmente en las regiones de Europa y Asia-Pacífico en los primeros nueve meses del año. Dado el potencial de crecimiento de estos mercados, el crecimiento de las ventas en general debería mejorar a medida que los mercados no norteamericanos de la empresa representen un porcentaje más alto de las ventas.

Además, la caída del precio de la acción llevó su ratio P/E a 41, un nivel justo por encima de mínimos de varios años. Suponiendo que los aumentos de las ventas generales puedan al menos igualar su tasa de crecimiento internacional con el tiempo, es probable que la acción de Celsius supere las recientes interrupciones en la distribución y retome su ascenso.

Alternativamente, si los inversores prefieren superar a Amazon en sus propias industrias, pueden recurrir a la empresa ampliamente percibida como el “Amazon de China”, Alibaba (NYSE: BABA).

Historia Continúa

Es cierto que el temor a otra guerra comercial con los EE. UU. ha deprimido las acciones de empresas con sede en China, a pesar de que Alibaba no tiene exposición a los EE. UU. Además, una economía china en desaceleración junto con casi $3.8 mil millones en multas entre 2021 y 2023 por violaciones regulatorias han pesado significativamente en su acción.

Sin embargo, dada la trayectoria de Alibaba, uno tiene que preguntarse si la venta excesiva está exagerada. ¡La acción ha caído casi un 75% desde su máximo histórico en 2020 e incluso un 10% desde su OPV en 2014!

Esa caída lo ha dejado con un ratio P/E de solo 17, mucho menos que Amazon, que cotiza a 48 veces las ganancias en medio de una considerable compresión de múltiplos. Además, con un ratio P/E esperado de solo 10 para Alibaba, es posible que los inversores no aprecien completamente el crecimiento que es probable que experimente.

De hecho, se podría argumentar que Alibaba se ha vuelto barata por una razón. Sus ingresos en los primeros seis meses del año fiscal 2024 fueron de $68 mil millones, un aumento del 5% respecto al año anterior. Esto representa una disminución drástica respecto al mismo período en 2021, cuando el crecimiento anual de los ingresos era del 31%.

Sin embargo, los casi $10 mil millones en beneficios netos de los primeros seis meses de 2024 aumentaron un 13% respecto al año anterior. Por lo tanto, incluso con niveles de crecimiento más moderados, los beneficios de Alibaba parecen estar aumentando demasiado rápido como para justificar su bajísimo ratio P/E esperado. Ese factor solo podría impulsar un rápido crecimiento del precio de la acción si el sentimiento negativo que rodea a Alibaba se desvanece a lo largo del año.

¿Alguna vez has sentido que te has perdido el barco en la compra de las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acción “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si estás preocupado de que ya hayas perdido tu oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2009, ¡tendrías $352,417!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2008, ¡tendrías $44,855!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2004, ¡tendrías $451,759!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de acción “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Ver 3 acciones “Double Down” »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 6 de enero de 2025

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Will Healy tiene posiciones en Celsius. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Celsius y Costco Wholesale. The Motley Fool recomienda Alibaba Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías olvidar las acciones de Amazon? Por qué estas acciones imparables son mejores compras fue publicado originalmente por The Motley Fool