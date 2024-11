Deberías olvidar a Nvidia y comprar estas 2 acciones que hacen millonarios en su lugar?

Nvidia ha sido una de las acciones más candentes en el mercado en los últimos años, ya que las acciones del gigante de los semiconductores han aumentado notablemente gracias a la sorprendente demanda de chips de inteligencia artificial (IA) implementados en centros de datos. Sin embargo, un vistazo más cercano a sus rendimientos en la última década nos dice que puede haber hecho millonarios a algunos inversores durante este período.

Por ejemplo, una inversión de solo $3,700 hecha en acciones de Nvidia hace una década ahora vale un poco más de $1 millón. Entonces, los inversores lo suficientemente inteligentes como para poner esa cantidad de dinero en acciones de Nvidia en ese momento y mantenerla todos estos años probablemente sean ahora millonarios.

La buena noticia es que la compañía ha encontrado ahora un sólido catalizador en forma de IA, y puede ser capaz de mantener su impresionante crecimiento en el futuro también.

Sin embargo, Nvidia es ahora la compañía más grande del mundo, con una capitalización de mercado de casi $3.6 billones en el momento de esta escritura. Por lo tanto, esperar que replique los impresionantes rendimientos que ha registrado en la última década en el futuro también parece difícil ahora. Es por eso que los inversores que buscan la próxima gran acción de crecimiento que podría contribuir a una cartera de un millón de dólares pueden querer mirar a otras compañías que actualmente están en sus primeras etapas de crecimiento y están en camino de aprovechar oportunidades lucrativas de mercado.

Aquí hay un vistazo más cercano a dos posibles candidatos.

La demanda de software de IA se espera que crezca rápidamente en el futuro. Según ABI Research, el mercado de software de IA podría alcanzar un crecimiento anual del 30% hasta 2030, generando una facturación anual de $391 mil millones al final del período de pronóstico. Invertir en C3.ai (NYSE: AI) puede ayudar a los inversores a aprovechar al máximo esta enorme oportunidad.

C3.ai provee soluciones de software de IA empresarial a sus clientes, y lo bueno es que su negocio ha ido cobrando impulso en los últimos trimestres. Los ingresos de la compañía en el primer trimestre del año fiscal 2025 (que terminó el 31 de julio) aumentaron un 21% interanual a $87 millones. Eso fue una mejora sobre el crecimiento de los ingresos del 11% que registró en el mismo periodo del año anterior, lo que indica que está ganando más clientes y más negocios.

Resulta que C3.ai cerró 71 acuerdos durante el trimestre, un impresionante aumento del 122% respecto al año anterior. Mientras tanto, la compañía también aumentó su canal de ingresos potencial al entrar en 52 nuevos proyectos piloto, un salto del 117% respecto al año anterior. Cabe destacar que la mayoría del negocio que obtiene C3.ai es a través de sus asociaciones con importantes proveedores de computación en la nube como Google de Alphabet, Amazon y Microsoft.

De hecho, 51 de sus acuerdos el último trimestre llegaron a través de sus socios, un aumento del 155% respecto al período del año anterior. Cerró 40 acuerdos solo a través de Google Cloud. C3.ai ofrece su suite de herramientas de IA empresarial a través de sus socios, permitiendo a los clientes construir, implementar y escalar aplicaciones de IA generativas que se pueden utilizar para mejorar los procesos comerciales en múltiples industrias.

El éxito que C3.ai está encontrando a través de su modelo de asociación explica por qué la compañía se está centrando en fortalecer aún más este canal. Recientemente anunció una extensión de su asociación con Microsoft, a través de la cual toda su suite de aplicaciones de IA empresarial estará disponible en el Azure Marketplace. Además, ambas compañías trabajarán juntas en el desarrollo de productos y el marketing, lo que debería ayudar a mejorar el alcance de C3.ai en el espacio del software de IA empresarial.

El comunicado de prensa de C3.ai también dice que el acuerdo “establece a C3 AI como un proveedor preferido de software de aplicaciones de IA en Microsoft Azure”. Por lo tanto, no sorprendió ver a los inversores reaccionando positivamente a este desarrollo, ya que podría ayudar a C3.ai a lograr un crecimiento más rápido en el futuro.

Se espera que la compañía genere $382.5 millones en ingresos en el año fiscal 2025 en el punto medio de su rango de guía, lo que sería un aumento del 23% respecto al año fiscal 2024. Se espera que los analistas pronostiquen que la compañía mantendrá una sólida tasa de crecimiento de ingresos de dos dígitos durante los próximos años también.

Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que C3.ai logre un crecimiento de ingresos más rápido, considerando los proyectos piloto en los que está involucrado, su presencia en las principales plataformas de computación en la nube y la alta demanda de software de IA. Es por eso que los inversores pueden considerar comprar acciones de C3.ai y mantenerlas a largo plazo, ya que parece tener el potencial de ofrecer ganancias saludables e incluso ayudarles a alcanzar su objetivo de construir una cartera de un millón de dólares.

El mercado de la publicidad digital ya es bastante grande, generando un estimado de $680 mil millones en ingresos el año pasado. Para 2028, se espera que el tamaño de este mercado supere los $965 mil millones, con más crecimiento esperado en los años siguientes. Los gigantes tecnológicos Alphabet, Meta Platforms y Amazon son los jugadores dominantes en esta enorme industria, representando más del 60% de los ingresos globales de publicidad digital el año pasado.

Sin embargo, hay una compañía que les está dando guerra a estos grandes. The Trade Desk (NASDAQ: TTD) ofrece una plataforma de publicidad programática que permite a los mercadólogos y las marcas automatizar sus compras de inventario publicitario, optimizar campañas y mejorar la segmentación de audiencia en tiempo real con la ayuda de datos.

Los ingresos de la compañía en los primeros nueve meses de 2024 han aumentado un 27% a $1.7 mil millones. Sus ganancias en el mismo período experimentaron un salto idéntico a $1.07 por acción. Meta Platforms, por otro lado, ha experimentado un aumento del 22% en los ingresos en los primeros tres trimestres de 2024. Mientras tanto, los ingresos por publicidad de Google han aumentado un 11% en los primeros nueve meses del año.

Por lo tanto, The Trade Desk está quitándole cuota de mercado a sus rivales más grandes en el mercado de la publicidad digital. Eso no es sorprendente, ya que la adopción de la publicidad programática dentro del espacio de la publicidad digital está creciendo rápidamente. La firma de investigación de mercado TechNavio estima que el mercado de publicidad programática podría generar ingresos incrementales de $725 mil millones entre 2024 y 2028, a una tasa de crecimiento anual de más del 38%.

Por lo tanto, The Trade Desk está al comienzo de una sólida curva de crecimiento que podría ayudarlo a mantener niveles saludables de crecimiento durante mucho tiempo. Se espera que la facturación de la compañía aumente más del 26% en 2024 a $2.46 mil millones, seguido de un sólido crecimiento en los próximos años también.

La acción ha entregado ganancias sobresalientes desde que salió a bolsa hace poco más de ocho años, convirtiendo una inversión de $100 en más de $4,100 durante este período.

Hemos visto lo grande que es el mercado de la publicidad digital y la oportunidad de ingresos potencial disponible en la publicidad programática. Como resultado, se espera que el fuerte crecimiento de The Trade Desk continúe más allá de los próximos dos años, y podría repetir su desempeño multiplicador a largo plazo también. Por eso parece ser un ajuste ideal para una cartera de un millón de dólares.

