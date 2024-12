¿Deberías Comprar las Acciones con Dividendos más Altos del S&P 500 Rumbo a 2025?

Nunca me cansaré de alabar las acciones de dividendos como los héroes silenciosos del mercado. A pesar de que no son tan emocionantes como las acciones de crecimiento de alto vuelo, pueden ser igual de efectivas para hacer ganar dinero a los inversores.

Los ingresos constantes de las acciones de dividendos también pueden ayudar a proteger a los inversores contra la inevitable volatilidad del mercado de valores. Ya sea que los precios estén subiendo, bajando o estancados, puedes contar con recibir tus pagos mensuales o trimestrales (en la mayoría de los casos).

Al entrar en 2025, nunca es demasiado temprano para empezar a pensar en qué acciones de dividendos podrían tener sentido para tu cartera, especialmente aquellas con atractivos rendimientos por dividendo. A continuación se encuentran las acciones con los rendimientos por dividendo más altos del S&P 500:

Empresa

Rendimiento por Dividendo

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA)

11.8%

Altria Group (NYSE: MO)

7%

Pfizer (NYSE: PFE)

6.6%

Fuente: . Rendimientos por dividendo hasta el 6 de diciembre.

A pesar de los altos rendimientos por dividendo, no todas estas empresas valen la pena invertir de cara al nuevo año. Veamos dónde se encuentra cada una.

En teoría, un rendimiento por dividendo del 11.8% parece como el sueño de un inversor de ingresos. Sin embargo, cuando observas por qué el rendimiento de Walgreens Boots Alliance es tan alto, verás dónde está el problema, especialmente considerando que la empresa redujo sus pagos trimestrales en un 48% a $0.25 a principios de este año.

Hasta el 6 de diciembre, el precio de las acciones de Walgreens Boots Alliance ha caído más del 68% en 2024.

No ha habido muchas noticias alentadoras provenientes de la empresa últimamente. Su pérdida operativa en su ejercicio fiscal 2024 fue de $14.1 mil millones, planea cerrar alrededor de 1,200 tiendas en los próximos años, y la competencia de gigantes como Amazon y Walmart está aumentando constantemente. No hace falta decir que ninguno de esos hechos está generando optimismo entre los inversores.

La tesis de inversión empeora aún más cuando consideras que el atractivo de la acción ha sido su dividendo, y ni siquiera eso parece estar en peligro. Walgreens Boots Alliance distribuyó $1.3 mil millones en dividendos en el ejercicio fiscal 2024 estando muy lejos de obtener ganancias. Esa es una receta para que se espere otro recorte de dividendo en el horizonte.

Si Walgreens Boots Alliance reducirá de nuevo su dividendo o incluso lo suspende por completo, está por verse, pero no es una acción en la que me sentiría cómodo invirtiendo de cara a 2025.

El gigante del tabaco Altria ha sido rutinariamente una de las acciones de dividendo de mayor rendimiento del S&P 500. La acción ha subido cerca del 37% este año (hasta el 6 de diciembre), lo que hace que su rendimiento de alrededor del 7% – más de cinco veces el promedio del S&P 500 – sea aún más impresionante.

La historia continúa

Parte del éxito de las acciones de Altria este año se puede atribuir a su progreso en sus categorías no relacionadas con el cigarrillo como los vaporizadores, con su producto recientemente adquirido, NJOY.

Eso es importante porque las tasas de fumadores adultos en EE. UU. han disminuido constantemente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2021, el porcentaje de fumadores de cigarrillos en EE. UU. había bajado a alrededor del 11.5% (era del 20% en 2005).

Altria es por mucho el mayor productor de cigarrillos del país, por lo que esta disminución en las tasas de fumadores tiene un efecto tangible en su negocio. Sin embargo, ha compensado el impacto de la disminución de las ventas de cigarrillos aumentando sus precios por paquete. (Los costos del cigarrillo normalmente no son la razón principal por la que la gente deja de fumar.)

Eso está lejos de ser una solución a largo plazo, pero ha mantenido las finanzas de la empresa relativamente estables.

Altria es una acción en la que puedes sentirte cómodo invirtiendo de cara a 2025, pero será importante que los accionistas monitoreen su progreso (o la falta de este) en sus categorías no relacionadas con el cigarrillo. Cómo le vaya a esos negocios será clave para su éxito a largo plazo.

La acción de Pfizer ha bajado bastante desde su nivel máximo a finales de 2021 de poco más de $61, pero aún no es momento de sonar las alarmas.

Gran parte del éxito financiero reciente de Pfizer provino de su vacuna contra el COVID-19 y sus medicamentos antivirales, pero la empresa ha seguido diversificando su línea de productos y expandiendo sus operaciones. Durante los primeros tres meses de 2024, gastó $7.8 mil millones en proyectos internos de investigación y desarrollo.

Cuando Pfizer aumentó su dividendo en diciembre de 2023, marcó su decimoquinto año consecutivo de incrementos, y no hay razón para creer que no seguirá la racha. Durante la última década, ha aumentado sus pagos en un 50%.

Pfizer tiene mucho potencial a largo plazo, especialmente a medida que continúa expandiendo su negocio y volviéndose menos dependiente de un puñado de productos para sus ingresos.

Si estás buscando exposición al sector de la salud, Pfizer es una acción con mucho potencial al alza y relativamente bajo riesgo a la baja. Y su rendimiento por encima del promedio debería ayudar a los inversores a practicar un poco de paciencia mientras la dirección trabaja en encontrar nuevas fuentes de crecimiento después del fuerte aumento de ventas y la subsiguiente caída relacionada con sus productos relacionados con el COVID.

