¿Deberías comprar las 3 acciones con mayores dividendos en el S&P 500?

Es comprensible que los inversores de dividendos a menudo comiencen su búsqueda de candidatos de inversión mirando el rendimiento por dividendo. Pero simplemente elegir las acciones con el rendimiento más alto no suele ser una estrategia ganadora a largo plazo. Necesitas hacer una investigación más profunda.

Un vistazo a las tres acciones con el rendimiento más alto en el índice S&P 500, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), Altria Group (NYSE: MO) y Verizon Communications (NYSE: VZ), ayuda a explicar por qué.

Walgreens está luchando

Si hay algo que ningún inversor de dividendos quiere ver, seguramente sea una reducción de dividendos. Pero eso es exactamente lo que hizo Walgreens a principios de 2024, reduciendo su pago trimestral de $0.48 por acción a $0.25. Esa es una reducción de casi el 50% en el pago, algo que una empresa no haría sin una muy buena razón.

En el caso de Walgreens, la razón es que la empresa está luchando. Sus esfuerzos por expandirse en la gestión de beneficios farmacéuticos no dieron resultado. Luego cambió de rumbo y comenzó a abrir clínicas de atención médica de emergencia, lo que no salió tan bien como se esperaba. El CEO que orquestó el esfuerzo de la clínica renunció y la minorista ahora está trabajando en racionalizar sus operaciones bajo un nuevo CEO. Y luego está la reducción de dividendos para sumar a la mala prensa de la empresa.

En resumen, el jugoso rendimiento por dividendo del 9.7% de Walgreens es una indicación de que los inversores creen que la empresa es una inversión de alto riesgo. En el mejor de los casos, es una acción de cambio de rumbo de alto riesgo, algo que solo los inversionistas más agresivos deberían poseer. La mayoría estará mejor evitando las acciones de Walgreens hoy en día.

Altria tiene muchos errores que enmendar

Altria es uno de los mayores fabricantes de cigarrillos en Estados Unidos, con el control de la marca más grande del mercado (Marlboro). Pero hay un pequeño problema. El volumen de cigarrillos ha estado en declive a largo plazo. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2024, ¡el volumen de cigarrillos cayó un enorme 13% interanual! La empresa no ignora el problema y compensa la disminución del volumen con aumentos de precios. Pero solo puede hacer eso tantas veces antes de que los consumidores comiencen a rechazar.

También ha estado tratando de invertir en nuevas categorías de productos para encontrar un reemplazo para sus operaciones centrales en declive. Ese proceso no ha ido bien, con inversiones fallidas en marihuana y vapeo (Juul). También terminó creando un competidor en el espacio no cigarrillo cuando escindió a Philip Morris International (NYSE: PM) para que posea su negocio de cigarrillos en el extranjero. Philip Morris International ahora está ingresando al mercado estadounidense con sus propias ofertas no combustibles. Esa es la razón detrás de su enorme rendimiento por dividendo de aproximadamente 7.8%.

Para ser justos, los aumentos de precios le han permitido a Altria seguir aumentando su dividendo anualmente. Y la empresa ha agregado NJOY (vapes) a su lista, un movimiento que ha funcionado mucho mejor que la inversión en Juul. Pero esta sigue siendo una empresa de productos básicos de consumo con un negocio central profundamente problemático, que probablemente no sea la mejor opción riesgo/recompensa para la mayoría de los inversores.

Verizon es una buena empresa en un negocio competitivo

De las tres acciones aquí, Verizon probablemente tendrá el mayor atractivo general. Tiene un rendimiento sólido de alrededor del 6.4%, respaldado por un dividendo en crecimiento y un negocio bien posicionado. De hecho, es uno de los pocos proveedores de telecomunicaciones en Estados Unidos. Sería difícil, si no imposible, reemplazar la infraestructura de telefonía móvil que Verizon tiene en su lugar. Y los clientes tienden a ser bastante leales, lo que lleva a corrientes de ingresos tipo renta.

El problema es que mantenerse al día con los competidores de Verizon es una batalla constante que requiere fuertes inversiones de capital. Quedarse rezagado no es una buena opción, por lo que la competencia es bastante feroz y los costos son siempre bastante significativos dada la constante mejora en la tecnología. Ahí es donde radica el gran riesgo aquí, porque la apalancamiento de Verizon es mayor que el de cualquiera de sus competidores más cercanos. Eso aumenta el riesgo, aunque Verizon sigue siendo una empresa mejor posicionada que cualquiera de Altria o Walgreens. Para inversores de dividendos muy conservadores, Verizon probablemente sea una excepción, pero para la mayoría probablemente valdrá la pena profundizar.

Más allá del rendimiento por dividendo

No hay nada malo en que un inversor de dividendos utilice el rendimiento por dividendo como un primer filtro para encontrar acciones para analizar. Pero el rápido resumen de Walgreens, Altria y Verizon destaca lo importante que es mirar más allá del rendimiento por dividendo. Cuando lo haces, descubrirás que los altos rendimientos a menudo vienen con altos riesgos. La pregunta es si esos riesgos valen la pena asumir. En la mayoría de los casos, la respuesta será no.

Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool recomienda a Philip Morris International y Verizon Communications. Motley Fool tiene una política de divulgación.

