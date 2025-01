¿Deberías comprar la caída de acciones de Micron en este momento?

El 18 de diciembre, la empresa de semiconductores Micron Technology (NASDAQ: MU) informó sobre sus ganancias del primer trimestre del año fiscal 2025 (finalizado el 28 de noviembre) y, según todas las cuentas, el informe lucía muy sólido.

La línea superior de Micron aumentó un 85% interanual, impulsada en gran parte por un próspero negocio de centros de datos que indudablemente se beneficia de la revolución de la inteligencia artificial (IA). Más importante aún, los márgenes de beneficio de la compañía se están ampliando al mismo tiempo que acelera los ingresos. La ganancia neta del primer trimestre de Micron de $1.9 mil millones es una mejora masiva sobre la pérdida de $1.2 mil millones de la compañía durante el mismo período en 2023.

Sin embargo, desde el informe de ganancias de Micron a mediados de diciembre, las acciones han caído un 18% y el precio actual de la acción de $85 está peligrosamente cerca de un mínimo de 52 semanas. ¿Qué está ocurriendo aquí?

A continuación, destacaré lo que ha provocado la venta de acciones de Micron y haré un argumento sobre por qué creo que ahora es una oportunidad perfecta para comprar la caída en esta única oportunidad de semiconductores.

Durante una llamada de ganancias, las empresas a veces emiten una guía financiera para proporcionar a los inversores y analistas una referencia aproximada de qué esperar en el próximo trimestre.

En su informe del primer trimestre, Micron emitió una guía para ingresos de $7.9 mil millones (más o menos $200 millones) y beneficios por acción (BPA) de $1.23 (más o menos $0.10). El extremo superior de la previsión de ingresos a corto plazo de Micron implica una cifra de ventas de $8.1 mil millones. Esto fue percibido como abismal por la comunidad de inversores, ya que palidece en comparación con las expectativas de Wall Street de $8.9 mil millones.

Además, la guía de BPA de la compañía de $1.23 es considerablemente menor que el estimado de consenso entre los analistas, que se sitúa en $1.97. Dada la previsión más débil de lo esperado, no sorprende ver a los inversores enfriándose con las acciones de Micron.

Aunque la guía de Micron puede parecer poco inspiradora, es importante que los inversores amplíen su perspectiva y consideren el panorama general. Si Micron logra su objetivo de guía de $7.9 mil millones en ventas durante el segundo trimestre, esto implicaría una tasa de crecimiento del 36% interanual. Además, la previsión de BPA de $1.23 implica un crecimiento interanual del 73%.

Al considerar esas cifras, es difícil descartar un negocio que está aumentando sus ingresos en un promedio de mediados del 30 por ciento y acelerando su potencia de ganancias casi al doble de esa tasa.

Además de los datos financieros anteriores, es importante que los inversores entiendan la posición de Micron en el ámbito de los chips. Micron desarrolla chips de almacenamiento y memoria. La investigación de la industria sugiere que se espera que se inviertan billones de dólares en gastos de capital de inteligencia artificial (IA) en los próximos años. En teoría, esto implica sutilmente que las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia para el desarrollo de IA generativa se espera que se vuelvan más sofisticadas, subrayando así la necesidad de chips mejorados.

A medida que salen al mercado nuevas GPUs de Nvidia, Advanced Micro Devices, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms, Micron se encuentra en una posición lucrativa para aprovechar la oportunidad del aumento de la demanda de chips de almacenamiento y memoria. Para mí, la tesis a largo plazo en torno a Micron sigue siendo tan convincente como siempre.

Si bien cada una de las empresas en el conjunto de pares a continuación desempeña un papel diferente en el panorama de los semiconductores, las tendencias en el gráfico hacen que una cosa sea abundante y clara: Los inversores están descontando el potencial de Micron en comparación con otras oportunidades en el espacio de los chips.

El múltiplo de precio-ganancias (P/E) adelantado de Micron de 12 ronda sus niveles más bajos en un año y palidece en comparación con cualquiera de los pares de la compañía. Creo que la venta de las acciones de Micron es injustificada y veo el descuento de la compañía entre las principales acciones de semiconductores como una oportunidad para adquirir acciones y prepararse para mantenerlas a largo plazo.

