¿Deberías Comprar la Baja en las Acciones de AMD?

Después de un fuerte rebote en 2023, los mercados de capitales han estado muy activos este año, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite ganando un 24% y un 30%, respectivamente, hasta el cierre del mercado el 20 de diciembre.

Por supuesto, el tema de inversión más candente de este año, la inteligencia artificial (IA), se mantuvo sin cambios desde 2023. Dentro del ámbito de la IA, las acciones de semiconductores han generado algunos de los rendimientos más lucrativos en los últimos años.

Pero una acción que no ha logrado captar a los inversores es la principal competidora de Nvidia, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). A la fecha de esta redacción, las acciones de AMD han caído un 19% este año. En comparación con el rendimiento del 172% de Nvidia, invertir en AMD parece ser una tarea difícil.

A continuación, analizaré algunos de los factores que están influyendo en la acción de precios de AMD y evaluaré si es una buena oportunidad comprar la caída en las acciones de AMD, ya que cotizan cerca de un mínimo de 52 semanas.

A finales de octubre, AMD anunció los resultados financieros de su tercer trimestre. Los ingresos de la compañía de $6.8 mil millones solo representaron un aumento del 18% en comparación con el año anterior. Aunque esto puede parecer mundano en comparación con otros favoritos de la IA, animaría a los inversores a mirar un poco más profundo.

AMD informa los ingresos en cuatro categorías principales: centro de datos, cliente, juegos e integrados. Durante el tercer trimestre, los segmentos de juegos e integrados de AMD disminuyeron un 69% y un 25%, respectivamente, en comparación con el año anterior. Por otro lado, el segmento de clientes de la empresa aumentó un 29% mientras que el negocio de centro de datos aumentó un 122% interanual.

Con una amplia disparidad entre sus diversos negocios, el crecimiento total de los ingresos de AMD del 18% parece más razonable. Además, un aspecto que considero subestimado es que el negocio de centro de datos de AMD está creciendo a un ritmo proporcional al de Nvidia. Esta no es una dinámica que descartaría, y a continuación detallaré por qué.

La mayor ventaja de Nvidia en la carrera armamentista de la IA puede que no sea su destreza tecnológica. Más bien, durante gran parte de un año, Nvidia no tuvo competencia en el mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU). Esta ventaja de ser pionero permitió a Nvidia alcanzar enormes niveles de poder de fijación de precios a medida que la demanda de chips aumentaba constantemente, impulsada por la creciente inversión en IA generativa.

Sin embargo, la incursión de AMD en el mercado de GPU de centro de datos claramente está comenzando a dar frutos. Tanto Microsoft como Meta Platforms, conocidos clientes de Nvidia, también están complementando su pila de chips con los aceleradores MI300 de AMD.

Teniendo en cuenta que AMD tiene nuevas líneas de GPU programadas para lanzarse el próximo año y hasta 2026, soy cautelosamente optimista de que la compañía podrá erosionar la cuota de mercado dominante de Nvidia a largo plazo a medida que las empresas buscan diferenciar sus inversiones en IA en lugar de depender de un único proveedor.

Una medida de valoración que puede ser útil para determinar si una acción está correctamente valorada es el índice PEG. A diferencia del múltiplo precio-ganancias, el índice PEG analiza el crecimiento de las ganancias durante un período de pronóstico (es decir, cinco años). En general, un PEG menor que 1 implica que una acción podría estar subvaluada. En este momento, el índice PEG de AMD es de 0.31, lo que implica que la acción está siendo negociada con un gran descuento.

Yendo un paso más allá, AMD actualmente se negocia a un múltiplo de ganancias futuro (P/E) de alrededor de 24, básicamente en línea con el S&P 500.

Estas tendencias de valoración podrían implicar que los inversores han perdido entusiasmo por AMD y ya no consideran a la compañía como una oportunidad lucrativa de crecimiento. Visto de otra manera, los inversores parecen estar valorando una inversión en AMD de la misma manera que si estuvieran depositando dinero en el S&P 500.

Para mí, el sentimiento negativo en torno a AMD es en gran medida injustificado. Si bien la compañía está rezagada en algunas áreas del negocio, su potencial en el espacio de las GPU solo debería compensar con creces las pérdidas exhibidas en operaciones no principales como los juegos.

Los inversores actualmente tienen una rara oportunidad de comprar una empresa líder en chips a algunos de sus precios más bajos en mucho tiempo. En mi opinión, AMD es una ganga a su valoración actual y creo que ahora es una oportunidad increíble para aprovechar su venta y prepararse para mantenerla a largo plazo, ya que su impulso apenas comienza.

