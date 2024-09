¿Deberías Comprar esta Acción con Dividendos de Rendimiento Ultra Alto que Acaba de Incrementar su Pago?

Among ultra-high-yield dividend stocks of long standing, you don’t get much more reliable than Altria Group (NYSE: MO). The company has consistently paid a generous dividend, and its stock is one of the market’s rare Dividend Kings, meaning its management has enacted dividend raises at least once annually for at least 50 years in a row.

Sure enough, like clockwork, Altria made its habitual once-per-year dividend raise this summer. Here’s a look at the particulars of the hike and whether it helps make the cigarette giant’s stock worth owning.

En medio de agosto, Altria declaró su último aumento de dividendos. Decidió elevar el pago trimestral un 4% a $1.02 por acción, lo que aumenta el rendimiento futuro hasta el 7.7% sobre el precio de cierre más reciente. La primera distribución del monto aumentado ocurrirá el 10 de octubre para los inversores registrados hasta el 16 de septiembre. Así que aún hay tiempo para que los fanáticos dedicados de las acciones de ingresos aprovechen el aumento.

Pero deberían hacerlo? Me he convencido desde hace algún tiempo de que las acciones de Altria no son un ganador a largo plazo, sin importar lo alto que sea el rendimiento, y su dividendo es realmente alto, pagando varias veces el rendimiento promedio del 1.3% de las acciones componentes del índice S&P 500.

El gran problema de Altria es la continua y seria disminución del mercado de cigarrillos tradicionales. Con un aumento de la conciencia general de la salud y campañas antitabaco de entidades influyentes, como el gobierno federal, gran parte del público estadounidense ha rechazado los cigarrillos. Desde 2001 hasta 2021, un período no épico de tiempo, el número de cigarrillos vendidos en EE. UU. se redujo en más de la mitad, a poco más de 190 mil millones en el último año, según datos compilados por Statista.

Comprensiblemente, Altria está tratando de cambiar a lo que llama “un futuro libre de humo”. Esto estará anclado por NJOY, la marca de cigarrillos electrónicos que adquirió en junio de 2023 por la nada despreciable suma de $2.75 mil millones en efectivo, tras el desastre que fue su inversión en la marca problemática JUUL. La compañía hizo hincapié rápidamente en su último informe de ganancias trimestrales en que el volumen de envíos para los dispositivos NJOY aumentó un 80% trimestre tras trimestre a 1.8 millones de unidades, y la participación de mercado de la marca aumentó en 1.3 puntos porcentuales a 5.5%.

Eso es impresionante hasta cierto punto, pero nuevamente, NJOY es una marca relativamente nueva para Altria, y su lanzamiento generalizado en este país comenzó hace poco. Entonces, parece que esos grandes números de envío provienen de una base relativamente baja. Y aunque el vapeo ha sido una tendencia creciente, es posible que no sea el salvador de la industria del tabaco. Nuevamente, según Statista, la tasa de crecimiento anual compuesta estimada (CAGR) para los ingresos de los cigarrillos electrónicos desde 2024 hasta 2029 es del 5.8%.

Esa cifra ciertamente no es mala, pero probablemente no es suficiente para compensar la aparentemente eterna disminución en las ventas de cigarrillos tradicionales. Los ingresos netos de Altria del segundo trimestre cayeron casi un 5% año tras año, en gran parte debido a esto.

La mayoría de los inversores que consideran invertir en Altria o sus competidores cotizados en bolsa, como Philip Morris International y British American Tobacco (BAT), son muy conscientes de los desafíos que enfrenta la industria. Aun así, últimamente se han acumulado en las tres compañías, ya que el trío ha superado notablemente al índice S&P 500 en lo que va de año.

Creo que gran parte de esta popularidad se debe al rendimiento; las tres acciones cuentan con cifras elevadas, con el teórico 7.7% de Altria siendo superado solo ligeramente por el 8% de BAT. Philip Morris es un rezagado entre los tres, pero aún ofrece un atractivo 4.3% en su pago.

La caza de rendimientos está de moda en estos días, especialmente con la promesa casi directa del presidente de la Reserva Federal (Fed) Jerome Powell de recortar pronto la tasa de interés clave del regulador. Dado que esta tasa es un punto de referencia para casi cualquier activo financiero, los pagos a los inversores, como los cupones de bonos, tienden a disminuir cuando las tasas bajan. Por lo tanto, no es de extrañar que algunos jugadores del mercado estén ansiosos por poner sus manos en acciones con pagos confiables y altos.

En mi opinión, esto ha dejado los precios de las acciones de los comerciantes de tabaco inflados. Solo agrava la disminución secular en lo que sigue siendo muy claramente su negocio principal. No creo que estos aumentos de precios sean sostenibles, y la industria en su conjunto está lista para una corrección. Mientras tanto, los comerciantes de cigarrillos no son las únicas acciones de alto rendimiento en la ciudad, ni mucho menos. Solo necesitamos echar un vistazo a la industria de fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT), por mencionar un ejemplo, para encontrar empresas sólidas con distribuciones generosas.

Siempre es tentador saltar a una compañía que ha declarado un aumento de dividendos, especialmente si está aumentando un dividendo ya de ultra-alto rendimiento. Sin embargo, creo que Altria califica como una trampa de rendimiento en estos días. No sería comprador de la acción, especialmente a largo plazo.