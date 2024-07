¿Deberías comprar acciones de VinFast Auto mientras está por debajo de $5?

VinFast Auto (NASDAQ: VFS) se convirtió brevemente en una de las acciones de vehículos eléctricos más calientes del mercado cuando salió a bolsa mediante la fusión con una empresa de adquisición especial (SPAC) en agosto pasado. La acción del fabricante vietnamita de vehículos eléctricos (EV) comenzó a cotizar a $22 y se disparó a un máximo histórico de $82.35 solo dos semanas después.

Pero hoy, la acción de VinFast cotiza a menos de $5. Al igual que muchos otros fabricantes de vehículos eléctricos respaldados por SPAC, se quedó sin potencia ya que no cumplió sus objetivos previos a la fusión y acumuló pérdidas elevadas. Entonces, ¿deberían los inversores contrarios seguir comprando esta acción de vehículos eléctricos golpeada?

Fuente de la imagen: VinFast Auto.

¿Qué hace VinFast Auto?

VinFast fue fundada por Vingroup, uno de los conglomerados privados más grandes de Vietnam, en 2017. Inicialmente licenciaba y distribuía vehículos de General Motors’ Chevrolet en Vietnam antes de lanzar sus propios sedanes, SUV y crossovers en 2019.

VinFast fabricaba originalmente vehículos de gasolina, pero entró en el mercado de vehículos eléctricos con sus EV de la serie VF, scooters eléctricos y un autobús eléctrico en 2021. Para finales de 2022, había pivotado completamente hacia la producción de vehículos eléctricos y scooters eléctricos.

VinFast solo vendió 7,400 vehículos, todos entregados en Vietnam, en 2022. Sin embargo, sus ambiciones en vehículos eléctricos atrajeron la atención de Black Spade Acquisition, un SPAC que creía que podía expandirse con éxito en el mercado norteamericano.

¿Por qué se desplomó la acción de VinFast?

En su presentación previa a la fusión, VinFast afirmó que podría vender 50,000 vehículos eléctricos en 2023. Pero incumplió ese objetivo al entregar solo 34,855 vehículos eléctricos y 72,468 scooters eléctricos durante el año. Más importante aún, un impresionante 70% de esas entregas de vehículos eléctricos fueron para la afiliada de la empresa, Green SM, un operador de taxis y proveedor de arrendamiento controlado por el propio CEO de VinFast, Pham Nhat Vuong. Entregó menos de 1,000 vehículos eléctricos en América del Norte durante el año.

En su informe del primer trimestre en abril, VinFast afirmó que podría entregar 100,000 vehículos eléctricos en 2024. Sin embargo, ese objetivo dependía de su capacidad para abrir su planta en Carolina del Norte este año. VinFast inició la construcción de esa planta de $4 mil millones, que tiene como objetivo alcanzar una capacidad de producción anual de 150,000 vehículos, el año pasado. Estaba programada para abrir este mes, pero la empresa recientemente pospuso su apertura a 2028 y redujo su objetivo para 2024 a 80,000 entregas.

Eso aún representaría un crecimiento del 130% respecto a 2023, pero ese total consistirá principalmente en sus entregas en Vietnam, donde enfrenta escrutinio por vender la mayoría de sus vehículos a su propia afiliada, en lugar de sus envíos a América del Norte.

El futuro de VinFast en los Estados Unidos también parece incierto. Está siendo investigado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) por un accidente fatal en California, está siendo demandado por alquileres impagos de su sala de exhibición de vehículos en Palo Alto, y está lidiando con demandas colectivas que afirman que engañó a sus inversores con su optimista presentación previa a la fusión.

Incluso si VinFast puede finalmente abrir su planta en Carolina del Norte en 2028, no hay garantía de que pueda destacar en el saturado mercado estadounidense. Sus dos primeros vehículos eléctricos para Estados Unidos, el VF 8 crossover de tamaño mediano y el VF9 SUV crossover, tienen un precio inicial de $50,000 y $70,000, respectivamente. Esto lo hace comparable al popular Model X de Tesla.

¿Es VinFast una inversión contraria?

A pesar de todos esos desafíos, los analistas aún esperan que los ingresos de VinFast aumenten un 108% hasta los $2.49 mil millones este año. Pero según esa proyección, su acción aún no es una ganga a 4 veces las ventas de este año. Rivian Automotive, que, en teoría, tiene un futuro mucho más brillante que VinFast, cotiza a aproximadamente 3.5 veces las ventas de este año.

Además, VinFast aún no es rentable y terminó su último trimestre con solo $123 millones en efectivo y $6.65 mil millones en pasivos corrientes. Probablemente por eso está incumpliendo sus pagos de alquiler y por qué no abrió su planta en Carolina del Norte este mes.

Dado que VinFast se enfrenta a estos vientos en contra, no creo que su acción sea una compra contraria a menos de $5. Simplemente hay demasiadas señales de alerta con respecto a sus problemas de concentración de clientes en Vietnam y sus planes de expansión en Estados Unidos, por lo que los inversores deberían considerar otras acciones de vehículos eléctricos más prometedoras antes de apostar por los planes de crecimiento especulativos de VinFast.

¿Deberías invertir $1,000 en VinFast Auto Ltd. ahora mismo?

Antes de comprar acciones de VinFast Auto Ltd., considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y VinFast Auto Ltd. no fue una de ellas. Las 10 acciones que entraron en la lista podrían ofrecer retornos impresionantes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡habrías tenido $722,626!*

Stock Advisor ofrece a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

¡Ve las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 15 de julio de 2024

Leo Sun no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Tesla. The Motley Fool recomienda General Motors y recomienda las siguientes opciones: llamadas a largo plazo de enero de 2025 por General Motors. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías comprar acciones de VinFast Auto mientras estén por debajo de $5? fue publicado originalmente por The Motley Fool