¿Deberías comprar acciones de Super Micro Computer antes del 1 de octubre?

Cuando una acción está en plena caída libre, puede ser un momento arriesgado para comprar. Eso se debe a que es difícil saber si ha tocado fondo o si todavía sigue cayendo. Puede parecer una compra barata, pero si la empresa está en problemas, aún puede no valer la pena invertir en ella.

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) alguna vez fue considerada una de las principales acciones de inteligencia artificial (IA). Sus servidores han tenido una gran demanda por parte de las empresas que buscan mejorar sus capacidades tecnológicas, y también proporciona a las empresas una infraestructura de TI crucial. Pero en tan solo los últimos seis meses, la acción, que también se conoce simplemente como Supermicro, ha caído más del 60%. Los inversionistas parecen no poder deshacerse de la acción lo suficientemente rápido.

Pero, ¿podría la próxima división de acciones de Supermicro ayudar a revertir su fortuna y hacer que sus acciones repunten nuevamente?

Qué significa la división de 10-1 de Supermicro para los inversionistas

El mes pasado, Supermicro anunció que dividirá sus acciones en una base de 10-1. Y el 1 de octubre es cuando la acción se negociará en una base post-división. Eso significa que en lugar de negociar a alrededor de $400 por acción, el precio de la acción será de alrededor de $40, asumiendo que no se mueva mucho desde donde está en este momento.

Para los inversionistas, esa es aproximadamente la principal diferencia que verán. En su cartera, el valor total de la inversión permanecerá sin cambios, simplemente tendrán diez veces más acciones y el precio será una décima parte de lo que era antes de la división.

Pero a un precio más bajo, algunos inversionistas pueden estar más inclinados a comprar acciones de la empresa, por ejemplo, si no pueden poseer acciones fraccionarias, o si simplemente prefieren no hacerlo. Más allá de eso, sin embargo, no hay un beneficio evidente en una división de acciones: es simplemente un cambio superficial que no debería afectar su decisión de comprar o vender acciones de Supermicro. A menos que haya alguna noticia significativamente importante que salga el 1 de octubre, la acción de IA será igual de buena o mala que lo fue el día de negociación anterior.

Los inversionistas deberían centrarse en los fundamentos

Para los inversionistas, lo que siempre debería ser el enfoque son los fundamentos. Si la empresa está creciendo a un ritmo rápido, si es rentable y cuán sólido es su flujo de efectivo son algunas de las cosas más cruciales a tener en cuenta.

Incluso el reciente informe corto sobre la empresa no es importante. Esos informes pueden ser tendenciosos, engañosos y a menudo están equivocados en muchos, si no en todos los casos. Si bien las divisiones de acciones e informes cortos pueden tener impactos temporales en el precio de una acción, no suelen determinar cómo le irá a la empresa a largo plazo.

Supermicro ha sido una acción de crecimiento sólido para poseer este año debido a la fortaleza de su negocio y la alta demanda de sus servidores y otra infraestructura de TI. Una de las preocupaciones, sin embargo, ha sido su bajo margen bruto. Sin márgenes más altos, el crecimiento de ingresos de Supermicro puede no traducirse en un resultado final mucho más fuerte, y eso podría hacer que la acción parezca cara si su precio aumenta pero sus ganancias por acción no aumentan significativamente.

Es ese tipo de cosas en las que los inversionistas deberían basar su proceso de toma de decisiones, en lugar de divisiones de acciones o informes cortos.

¿Deberías comprar acciones de Supermicro?

Los inversionistas no deberían desanimarse respecto a las acciones de Supermicro debido al reciente informe corto, pero tampoco deberían estar muy emocionados sobre una división de acciones. Aunque el negocio ha estado en auge con las ventas de Supermicro duplicándose en períodos recientes, yo esperaría algunos trimestres para ver cómo le va a la empresa y si sus márgenes están mejorando antes de tomar una decisión sobre la acción. Si estos no mejoran, pasaría de largo sobre la acción, ya que un bajo margen bruto puede ser motivo de preocupación.

Pero si estás dispuesto a asumir algo de riesgo y confiar en que la empresa pueda solucionar esos problemas, podría valer la pena añadir la acción a tu cartera ya que se negocia a un múltiplo bastante bajo de 11 veces sus ganancias futuras estimadas. Ese es un múltiplo increíblemente bajo para una acción tecnológica, y podría justificar asumir el riesgo ya que el potencial alcista podría ser enorme si Supermicro demuestra que sus detractores están equivocados. Esta no es una acción adecuada para inversores que evitan riesgos, pero si tienes una alta tolerancia al riesgo, podría valer la pena comprar hoy; no es necesario esperar a octubre.

David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías comprar acciones de Super Micro Computer antes del 1 de octubre? fue publicado originalmente por The Motley Fool