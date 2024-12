¿Deberías comprar acciones de Palantir antes del 13 de diciembre?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) ha tenido un increíble desempeño en 2024. La compañía se ha convertido en una de las plataformas más comentadas que alimentan la narrativa de la inteligencia artificial (IA), las acciones de la compañía han ganado más del 300% solo este año, y se ha convertido en miembro del índice S&P 500.

Pero con solo unas pocas semanas restantes en el año, Palantir podría tener un último gran hito en la manga. A continuación, voy a explicar por qué el 13 de diciembre es una fecha importante para los inversores de Palantir. Vamos a analizar lo que los inversores deben tener en cuenta y evaluar si la acción es una buena compra en este momento.

Este año, el 13 de diciembre cae en un viernes. Y aunque el viernes 13 suele estar relacionado con la mala suerte o la superstición, los inversores de Palantir podrían tener más buenas noticias en camino.

El próximo viernes, el índice Nasdaq-100 será reconstituido. Esto significa que se agregarán nuevas empresas al codiciado índice, reemplazando las acciones que han perdido elegibilidad.

Esto es importante, porque el Nasdaq-100 generalmente está relacionado con acciones de crecimiento y oportunidades lucrativas más allá del S&P 500.

El 6 de septiembre, Palantir anunció que oficialmente había ingresado al S&P 500. Desde la fecha de ese anuncio, las acciones de Palantir han subido un 138% hasta el cierre del mercado el 5 de diciembre.

Unos meses después, Palantir anunció que estaba cambiando la bolsa de valores en la que cotiza, pasando de la Bolsa de Nueva York (NYSE) al Nasdaq.

Desde que se unió al Nasdaq el 26 de noviembre, las acciones de Palantir han subido aproximadamente un 10% (hasta el cierre del mercado del 5 de diciembre). Eso es un movimiento bastante dramático en solo siete días hábiles.

En el comunicado de prensa sobre este anuncio, la dirección expresó que “al transferrirse, Palantir espera cumplir con los requisitos de elegibilidad del índice Nasdaq-100”.

Si bien la historia no garantiza resultados futuros, el desempeño de la acción después de ingresar al S&P 500 y su transición al Nasdaq sirven como un buen indicador de lo que los inversores podrían esperar si la compañía logra un lugar en el Nasdaq-100 el 13 de diciembre.

Creo que hay una buena posibilidad de que Palantir sea agregado al Nasdaq-100 la próxima semana y, si eso ocurre, me sorprendería si la acción no se mueve aún más al alza. Pero mientras convertirse en miembro del Nasdaq-100 es un hito respetable, tal logro por sí solo no hace que la acción de Palantir sea una compra.

En cambio, los inversores deben examinar una combinación de las perspectivas de crecimiento de la empresa, la opinión de Wall Street sobre la trayectoria de la empresa y la valoración.

En cuanto a las perspectivas de Palantir y la opinión de Wall Street, la empresa parece estar en camino de continuar acelerando su facturación mientras aumenta los márgenes y genera mayores ganancias en los próximos años.

El principal catalizador que impulsa este crecimiento es la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir, que se ha convertido en un producto innovador para la compañía en los últimos años. Como tal, algunos de los analistas más respetados de Wall Street, incluidos Dan Ives de Wedbush Securities y Mariana Pérez Mora de Bank of America, siguen siendo optimistas sobre la acción.

La única preocupación real que tengo en torno a una inversión en Palantir a su precio actual se reduce a la valoración. Francamente, un múltiplo precio-ventas (P/S) de 63.5 y un ratio precio-ganancias (P/E) futuro de 149 ni siquiera se acercan a ser razonables.

En mi opinión, la acción ha subido tanto que es probable que experimente una corrección más temprano que tarde. Pero dicho esto, veo cualquier posible venta como algo que será de corta duración, ya que probablemente estará impulsada por inversores que toman ganancias en lugar de una venta inducida por pánico si Palantir enfrenta alguna crisis, lo cual, por ahora, no parece probable.

Si bien las perspectivas de inclusión en el Nasdaq-100 son emocionantes, realmente es solo otro hito potencial en lo que veo como una larga lista de logros por lograr para Palantir en muchos años. En definitiva, animaría a los inversores a monitorear a Palantir y considerar utilizar una estrategia que aproveche el promedio del costo en dólares a lo largo de un horizonte a largo plazo.

Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. Adam Spatacco tiene posiciones en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bank of America y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías comprar acciones de Palantir antes del 13 de diciembre? fue publicado originalmente por The Motley Fool