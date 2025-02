"

La caída de DeepSeek está casi terminada para Nvidia (NASDAQ: NVDA). Me refiero, por supuesto, al golpe que el precio de las acciones de Nvidia sufrió el mes pasado cuando muchos inversores entraron en pánico por la amenaza presentada por la compañía china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek. Aunque las acciones de Nvidia cayeron hasta un 21% por debajo de su máximo anterior, la mayor parte de esa pérdida se ha evaporado.

Pero, aunque sea tarde para comprar Nvidia en la caída inducida por DeepSeek, otro posible catalizador se avecina. El fabricante de GPU tiene programado anunciar sus resultados del cuarto trimestre y del año completo fiscal 2025 más adelante esta semana. ¿Deberías comprar acciones de Nvidia a manos llenas antes del 26 de febrero?

Las personas preocupadas por si comprar acciones de Nvidia en los próximos tres días de negociación podrían estar enfocándose en si hay una buena posibilidad de que el precio de las acciones de Nvidia aumente después de su actualización del cuarto trimestre después de que cierre el mercado el 26 de febrero.

La historia indica que podría estar llegando un salto después de los resultados. Especialmente después del lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en noviembre de 2022, Nvidia tiene un excelente historial de superar las expectativas de ganancias de Wall Street. Y sus acciones a menudo se desempeñan bien después.

Los "E" en el gráfico anterior muestran cuándo Nvidia informó sus ganancias trimestrales. Después de seis de esas nueve actualizaciones, las acciones subieron después. Sin embargo, los lectores perspicaces notarán que las acciones de Nvidia no subieron inmediatamente después de sus dos actualizaciones trimestrales más recientes.

La respuesta corta a esta pregunta es que no hay forma de saberlo con certeza. Sin embargo, podemos hacer una suposición educada.

Primero, es importante entender lo que se necesitará para que Nvidia supere las expectativas de Wall Street. La estimación promedio de ingresos del cuarto trimestre de los analistas encuestados por LSEG es de $38.13 mil millones. La estimación promedio de ganancias por acción (EPS) es de $0.85. Para alcanzar estos números, Nvidia debe ofrecer un crecimiento de ingresos interanual de aproximadamente 72.5% y un crecimiento de EPS del 63.5%.

Nvidia podría superar las estimaciones de los analistas incluso con un crecimiento más lento. La compañía reportó un crecimiento de ingresos interanual del 94% en el tercer trimestre del año fiscal 2025 y un crecimiento de EPS del 103%. Sin embargo, la guía del Q4 de la gerencia proyecta ingresos de $37.5 mil millones, más o menos un 2%. Nvidia tendrá que estar cerca del extremo superior del rango para superar las expectativas de Wall Street.

Para que las acciones suban lo suficiente como para justificar comprarlas a manos llenas antes de la actualización del Q4, Nvidia no puede simplemente sobrevivir con un superávit de ingresos y ganancias. Tendrá que superar fácilmente las estimaciones y/o proporcionar una perspectiva especialmente alentadora para el año fiscal 2026. ¿Puede la compañía hacer esto? Creo que las posibilidades son bastante buenas por tres razones principales.

Primero, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo en la llamada de ganancias del Q3 de la empresa: "La demanda de Blackwell es asombrosa". Añadió que Nvidia estaba en camino de superar su estimación de ingresos anterior para los nuevos chips GPU, aunque no podía mantenerse al día con la demanda.

Segundo, varios de los clientes más grandes de Nvidia revelaron en las últimas semanas que siguen invirtiendo fuertemente en infraestructura de IA. Amazon, Microsoft, la matriz de Google Alphabet y Meta Platforms estaban todos en la misma página en sus últimas actualizaciones trimestrales. Eso augura bien para Nvidia.

Tercero, esos grandes clientes no están acudiendo en masa a Advanced Micro Devices, el principal rival de Nvidia. AMD reportó un fuerte crecimiento de ingresos en el Q4 a principios de este mes, pero por debajo de lo esperado.

No me sorprenderá en absoluto si Nvidia supera las estimaciones del Q4 de Wall Street y proporciona una sólida perspectiva, con sus acciones subiendo cuando abra el mercado el 27 de febrero. Pero invertir no se trata del corto plazo o de tratar de entrar y salir de acciones antes de un movimiento en particular. La pregunta a largo plazo es: ¿Puede el impulso de Nvidia continuar por mucho tiempo?

Algunos creen que la respuesta a esa pregunta es "no". Señalan la valoración de Nvidia (las acciones se negocian a 32.6 veces las ganancias futuras). Predicen que la demanda de chips de IA disminuirá, quizás en parte debido a modelos más eficientes como los de DeepSeek que requieren menos GPUs.

Soy más optimista, aunque cautelosamente. Mi presentimiento es que los avances en IA impulsarán una mayor demanda de los chips de Nvidia en lugar de reducir la demanda. También espero que Nvidia continúe superando a la competencia en innovación.

Claro, el impulso de Nvidia eventualmente se ralentizará. Es inevitable. Sin embargo, comprar acciones antes del 26 de febrero probablemente sea una buena idea, en mi opinión. Incluso si no inviertes en Nvidia para entonces, las acciones aún podrían tener mucho espacio para crecer después.

