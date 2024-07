¿Deberías comprar acciones de C3.ai en este momento?

"

El boleto más codiciado en la industria tecnológica en este momento, de lejos, es todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA).

Gran parte de la conversación en torno a la IA ha estado reservada para gigantes tecnológicos de gran capitalización. Sin embargo, han surgido jugadores más pequeños como oportunidades interesantes para los inversores en crecimiento también.

C3.ai (NYSE: AI) es una plataforma de software empresarial especializada en aplicaciones impulsadas por IA para los sectores público y privado. Sin embargo, a pesar del impresionante crecimiento de la empresa, las acciones de C3.ai han disminuido un 28% en el último año.

¿Es esta una oportunidad para comprar una joya escondida en el espacio de la IA en oferta, o es mejor que los inversores se mantengan al margen?

La demanda es alta para los productos de C3.ai, pero…

El gráfico a continuación ilustra la tendencia de ingresos de C3.ai en los últimos cinco años. Es bastante claro que la empresa ha disfrutado de un impulso constante desde que la IA se convirtió en un punto focal para el mundo empresarial alrededor del inicio del año pasado.

Gráfico de ingresos de IA (trimestral)

Una cosa que encuentro particularmente impresionante sobre C3.ai es que a pesar de su tamaño relativamente pequeño, la empresa ha logrado forjar algunas asociaciones impresionantes con plataformas de infraestructura en la nube, incluidas Microsoft, Alphabet y Amazon, entre otros.

Esta red de socios ha demostrado ser una buena fuente de generación de clientes potenciales, como lo demuestra el aumento del flujo de contratos de la empresa. Para el año fiscal 2024 de la empresa (finalizado el 30 de abril), C3.ai cerró 115 contratos a través de su ecosistema de socios, un aumento del 62% interanual.

Otro signo positivo para C3.ai es cómo los productos de IA generativa de la empresa se venden en una multitud de mercados finales. Casi el 40% de sus contratos son en sectores como la manufactura y la defensa, pero el resto se venden en industrias como ciencias biológicas, químicos, energía, agricultura y contratación gubernamental.

El mercado objetivo en expansión de la empresa probablemente ha contribuido a su aceleración de ingresos. Sin embargo, un análisis más detallado de su estado de resultados arroja algo de luz sobre dónde está teniendo problemas C3.ai.

Fuente de la imagen: Getty Images.

… el perfil financiero de la empresa está desequilibrado

El panorama de la IA está repleto de competidores de todos los tamaños. Y desarrollar software alimentado por IA es una ambición ardua y costosa.

Gráfico de gastos de ventas y marketing de IA (trimestral)

Como se puede ver arriba, el gasto de la empresa en ventas y marketing, así como sus inversiones en investigación y desarrollo, han superado sustancialmente los ingresos.

En el año fiscal 2024, C3.ai informó de una pérdida neta de $280 millones y una pérdida operativa ajustada de $95 millones. Además, las proyecciones de la empresa para el año fiscal 2025 implican pérdidas operativas ajustadas adicionales de $125 millones a $95 millones.

Estas dinámicas financieras no son sostenibles a largo plazo y podrían conducir a una crisis de liquidez en algún momento.

La historia continúa

¿Es una buena acción comprar acciones de C3.ai en este momento?

Realizar un análisis de valoración de C3.ai es un poco complicado. Dado que la empresa aún no es rentable, el popular múltiplo precio-ganancias (P/E) no es particularmente útil. Además, algunos de los competidores de la empresa, como Databricks, siguen siendo privados, lo que hace casi imposible un análisis preciso de empresas comparables.

Gráfico de PS AI

En el gráfico anterior, C3.ai se compara con otros dos jugadores de IA como servicio (SaaS): Palantir y Snowflake.

Con un ratio precio-ventas (P/S) de 10.5, C3.ai es en realidad la acción menos costosa de este trío. Aunque esto podría dar la impresión de que C3.ai es barato, hay una buena razón para su valoración descontada.

Palantir ha experimentado una alta expansión de valoración este año, pero la empresa está generando consistentemente ingresos netos positivos y flujo de efectivo libre, además de su impresionante crecimiento entre los sectores privado y público. No es sorprendente ver que la empresa tenga una prima sobre su competencia.

Por otro lado, Snowflake ha experimentado una contracción significativa en su valoración debido a cambios de dirección en curso y al escepticismo de los inversores sobre las perspectivas de IA de la empresa.

Los patrones de inversión en C3.ai parecen estar en algún lugar entre Palantir y Snowflake. Si bien la valoración de la empresa ha disminuido, no lo ha hecho tan dramáticamente como la de Snowflake.

Sin embargo, me parece que los inversores ven a Palantir como una opción superior en general cuando se trata de oportunidades de software empresarial de IA más pequeñas.

Teniendo todo esto en cuenta, invertir en C3.ai no tiene mucho sentido en este momento. La empresa sigue experimentando una alta quema de efectivo y su crecimiento, aunque impresionante, no es suficiente para infundir una convicción generalizada entre los inversores de que la empresa puede enfrentarse a sus competidores (o a rivales mucho más grandes).

Hay mejores oportunidades por ahí para los inversores en crecimiento en IA, y C3.ai es mejor dejarla fuera de tu cartera por ahora.

