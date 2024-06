¿Deberías comprar acciones de Apple después de sus anuncios de inteligencia artificial?

Los analistas del sector tecnológico tienen marcado en su calendario la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) cada año. Esto se debe a que el gigante tecnológico a menudo aprovecha ese evento para anunciar noticias importantes que serán relevantes para su desempeño financiero y bursátil. Eso fue ciertamente el caso este año. El lunes, el primer día de la WWDC, la dirección finalmente hizo públicos sus planes muy esperados relacionados con la inteligencia artificial (IA).

El martes, las acciones subieron debido a esta noticia. Pero ¿es lo que la empresa reveló una buena razón suficiente para comprar acciones de Apple?

Un breve vistazo a los planes de IA de Apple

Apple denominó la renovación de IA de sus dispositivos como “Apple Intelligence”. Integrará capacidades de IA en la próxima iteración de su sistema operativo móvil, iOS 18, un cambio que afectará muchas funcionalidades de sus dispositivos ya de alto rendimiento. Vale la pena señalar que estas características de IA solo estarán disponibles en las últimas versiones del iPhone (15 Pro y 15 Pro Max), y algunos iPads y Macs con las capacidades necesarias. Pero, ¿qué son exactamente estas características? Hay demasiadas para hablar en detalle aquí, así que mencionemos solo algunas.

Una mejora notable permitirá a los usuarios acceder a ChatGPT de forma gratuita sin crear una cuenta a través de la famosa asistente digital de Apple, Siri. En otro lugar, su asistente de escritura impulsado por IA ayudará a pulir la escritura de las personas. Otras herramientas de IA estarán involucradas en la creación y edición de imágenes, la búsqueda de momentos específicos en videos, la lectura de resúmenes de mensajes de correo electrónico sin abrirlos, la provisión de resúmenes de llamadas de video, y mucho más.

Estas herramientas transformarán por completo la forma en que las personas utilizan los dispositivos de Apple, con suerte para mejor. Pero ¿qué significan para los inversores?

Enfoque en el panorama general

Todas estas ingeniosas herramientas de IA se integrarán en los sistemas operativos de Apple, por lo que serán gratuitas para sus usuarios. ¿Cómo ayudará eso a Apple, especialmente dado que pocas de ellas, argumentablemente ninguna, son herramientas originales o únicas de Apple?

Como solo un ejemplo, su nuevo asistente de escritura suena mucho a uno hecho por Grammarly. Pero a diferencia de Grammarly, Apple tiene 2 mil millones de dispositivos en uso activo en todo el mundo. La base leal de clientes del gigante tecnológico, al menos aquellos con los dispositivos adecuados, tendrá automáticamente acceso a estas herramientas. Eso hará que las plataformas competidoras que realizan tareas similares sean menos atractivas, particularmente aquellas plataformas que la gente necesita pagar para usar.

En otras palabras, la renovación de IA de Apple ayuda a fortalecer su ecosistema, haciéndolo más atractivo para aquellos que ya están dentro y para aquellos que están mirando desde afuera. También puede incentivar a los clientes de Apple existentes a actualizar, ya que solo aquellos con dispositivos suficientemente nuevos tendrán acceso a estas herramientas. Muchas personas no verán la necesidad de desembolsar dinero por un nuevo iPhone para probar algunas características de IA, pero algunos ciertamente lo harán. Será interesante ver si las ventas de los últimos iPhones de Apple experimentan un auge relacionado con la IA.

La imagen más grande, sin embargo, es que la enorme base de clientes de Apple le otorga una poderosa ventaja competitiva, y cualquier cosa que haga que este ecosistema sea más fuerte y pegajoso es bueno para sus perspectivas a largo plazo. Apple sabe que su futuro radica en su segmento de servicios, cuyo éxito depende en gran medida de su base instalada de dispositivos. El segmento de servicios ha crecido generalmente a un ritmo más rápido que el resto del negocio desde hace un tiempo, y su trimestre más recientemente reportado no fue diferente.

Durante su segundo trimestre fiscal de 2024, que finalizó el 30 de marzo, los ingresos de Apple cayeron un 4% interanual a $90,8 mil millones. Pero los ingresos por servicios aumentaron aproximadamente un 14% a $23,9 mil millones, un récord histórico para la compañía.

Este segmento de alto margen de rápido crecimiento tendrá, eventualmente, un impacto masivo en las ganancias de Apple. El advenimiento de Apple Intelligence ayuda a la empresa a acercarse a esa eventualidad. Eso la convierte en una excelente razón para comprar esta acción tecnológica.

Prosper Junior Bakiny no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías comprar acciones de Apple después de sus anuncios de IA? fue publicado originalmente por The Motley Fool