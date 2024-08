¿Deberías comprar acciones de Alphabet después de su derrota antimonopolio? 3 expertos en tecnología dan su opinión.

Bueno, es oficial: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), la empresa matriz de Google, ha perdido un histórico caso antimonopolio en el tribunal federal.

El 5 de agosto, el juez Amit Mehta dictaminó que Alphabet ha sofocado ilegalmente la competencia en el mercado de búsqueda en línea. En su fallo de 277 páginas, Mehta concluyó: “Google es un monopolista, y ha actuado como tal para mantener su monopolio”.

Entonces, ¿qué significa todo esto para Alphabet y sus acciones? En este artículo, tres colaboradores de Motley Fool discuten las perspectivas de Alphabet y cómo deberían reaccionar los inversores.

Esta sentencia es un resultado difícil, con al menos un rayo de esperanza para Alphabet

Jake Lerch: En pocas palabras, hay dos puntos clave a tener en cuenta respecto al reciente fallo antimonopolio:

Esta sentencia es un problema para Alphabet.

Sin embargo, está lejos de ser catastrófico.

En primer lugar, veamos por qué es un problema.

No debería sorprender que perder el caso sea un resultado negativo para la empresa. Después de todo, como mínimo, Alphabet tendrá que gastar más tiempo y dinero apelando el fallo (lo cual la empresa ya ha anunciado que hará). Ese proceso probablemente se prolongará durante varios años más.

Sin embargo, si las apelaciones de Alphabet fracasan, la empresa se verá obligada a resolver el litigio o aceptar las medidas aún no reveladas por el juez. Ninguna de esas opciones es favorable, ya que podrían significar el pago de decenas de miles de millones de dólares en multas y acuerdos legales. Además, el gobierno podría buscar cambios en las prácticas comerciales de Alphabet. Específicamente, el gobierno ahora se encuentra en una posición poderosa para exigir modificaciones a la Búsqueda de Google, que es el segmento de negocios más lucrativo de la empresa.

En general, este fallo introduce una incertidumbre significativa para Alphabet y sus acciones.

Pero hay aspectos positivos.

Por un lado, la sentencia se centra en la práctica de Alphabet de pagar a otras empresas para que hagan de Google Search su motor de búsqueda predeterminado. Apple, por ejemplo, recibió más de $18 mil millones en 2021 a cambio de convertir a Google en el motor de búsqueda predeterminado en sus productos. Alphabet también tiene acuerdos con Samsung y numerosos otros fabricantes de dispositivos, así como con Mozilla, el proyecto sin ánimo de lucro detrás de Firefox.

Esos acuerdos ahora están en la cuerda floja, lo que, en un giro irónico del destino, podría impulsar temporalmente los beneficios de Alphabet. Dado que la empresa no estará pagando a fabricantes de dispositivos como Apple para que conviertan su motor de búsqueda en el predeterminado, debería ahorrar miles de millones de dólares al año. Lo que no está claro es si Google perderá una parte significativa del mercado de motores de búsqueda en respuesta, lo que afectaría la rentabilidad.

En cualquier caso, no hay razón para creer que la dominancia de la búsqueda de Google terminará rápidamente. Como se mencionó anteriormente, es probable que el proceso de apelaciones se prolongue durante varios años. Mientras tanto, Alphabet seguirá acumulando miles de millones en ingresos y beneficios. Por lo tanto, aunque este fallo destaca por qué Alphabet no es una acción para todos los inversores, sigo siendo optimista al respecto.

La derrota antimonopolio de Alphabet significa que la competencia tiene que vencer a Google: Buena suerte

Justin Pope: La pérdida de Alphabet en el juicio antimonopolio no debería ser una sorpresa: Google tiene más del 90% de cuota de mercado de la búsqueda en internet en todo el mundo. En última instancia, las tácticas anticompetitivas de la empresa, incluido el pago de casi $20 mil millones anuales a Apple para que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos iOS, fueron su perdición.

Entonces, ¿qué sucede ahora?

Por supuesto, Alphabet apelará, y el tribunal trabajará para determinar sanciones que van desde multas hasta mandatos. Por ejemplo, la empresa podría verse obligada a desprenderse de su negocio de Android. Prácticamente todos los teléfonos inteligentes que no son de Apple, alrededor del 70% de los teléfonos del mundo, utilizan el software Android. Ser propietario de Android facilita que Alphabet dirija la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo hacia Google.

Todo esto puede parecer aterrador para los inversores porque Google, que obtiene ingresos a través de anuncios digitales, es la gallina de los huevos de oro de Alphabet. Pero hay que tener en cuenta un par de cosas.

En primer lugar, este proceso llevará tiempo, quizás varios años, para completarse. No hay razón para vender acciones de Alphabet en pánico.

En segundo lugar, Google probablemente merece cierto margen de confianza. La mayoría de las personas que crecieron con internet nunca han utilizado otro motor de búsqueda que no sea Google. Después de todo, la gente no busca cosas; las “googlean”. Eso es un poder de marca serio. Alphabet también ha construido un ecosistema alrededor de Google, incluido su popular navegador web Chrome y software como Gmail.

La empresa ha incorporado funciones de inteligencia artificial en Google de manera agresiva y tiene enormes cantidades de datos de usuario de años de dominio en las búsquedas. Derribar a Google no será fácil, incluso si los mandatos alientan a otros a intentarlo.

Así que, aunque la pérdida antimonopolio de Alphabet es notable, vamos a frenar y ver cómo se desarrollan las cosas. Hasta que se demuestre lo contrario, Alphabet es una de las empresas más dominantes del mundo.

Alphabet aún puede ser una compra a largo plazo a pesar del fallo

Will Healy: Los inversores pueden no saber qué significa el fallo de que el motor de búsqueda de Google de Alphabet es un monopolio. La empresa pagaba a otras compañías como Apple y Samsung para que lo convirtieran en el motor de búsqueda predeterminado en sus plataformas. Aunque el gobierno dictaminó que tales pagos son ilegales, los usuarios no le pagan directamente a Alphabet por usar Google Search, dejando a algunos preguntándose si el fallo es relevante para el consumidor promedio.

Ante las apelaciones probables y las posibles sanciones, las perspectivas a corto y mediano plazo de Alphabet se han vuelto menos claras. Esto podría llevar a los accionistas a vender, o al menos no agregar acciones. Sin embargo, esta noticia podría ser realmente un argumento para comprar acciones lentamente; aquí está el por qué.

En primer lugar, Google es ampliamente percibido como el mejor motor de búsqueda. Por lo tanto, incluso si ya no puede pagar a empresas para ser el motor de búsqueda predeterminado, los inversores no deberían asumir que perderá toda o incluso la mayor parte de su cuota de mercado. Esa cuota actualmente se sitúa en el 91%, según StatCounter.

En segundo lugar, Alphabet se ha alejado lentamente de depender de los ingresos por publicidad, la mayoría de los cuales provienen de Google Search. Los ingresos por publicidad han pasado del 87% en 2017 al 78% en 2023. Por lo tanto, si bien el fallo podría acelerar la transición lejos de la publicidad, depender menos de las búsquedas era el plan de la empresa de todos modos.

Finalmente, los esfuerzos de Alphabet para alejarse de la búsqueda son técnicamente avanzados y tienen un financiamiento sólido. La empresa ha utilizado la inteligencia artificial de alguna manera desde 2001. Y Google Cloud, su segmento más grande que no es de publicidad, es el tercer proveedor mundial de infraestructura en la nube:

Además, Alphabet tiene $101 mil millones en liquidez. Esto significa que puede gastar, y probablemente ha gastado, mucho en construir estos negocios alternativos.

De hecho, lo más difícil para los accionistas es esperar durante la apelación para ver cómo cualquier castigo podría afectar a la empresa si Alphabet vuelve a perder. Sin embargo, entre la continuidad de la popularidad de Google Search y un movimiento bien financiado lejos de su negocio publicitario, los inversores probablemente deberían considerar agregar acciones en cualquier retroceso significativo.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jake Lerch tiene posiciones en Alphabet. Justin Pope no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. Will Healy no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet y Apple. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Deberías comprar acciones de Alphabet después de su derrota antimonopolio? 3 observadores tecnológicos dan su opinión. fue originalmente publicado por The Motley Fool