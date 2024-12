¿Deberías cambiar de tarjetas de premios de viaje a cash back?

“

Cuando recibí mi primera bonificación por registrarme en una tarjeta de crédito en 2013, quedé enganchado de inmediato. En ese momento, no podía permitirme viajar, y veía los puntos y millas como mi puerta de entrada a esas experiencias.

Desde entonces, he ganado y canjeado decenas de miles de dólares en viajes gratuitos e económicos, incluidas escapadas alrededor del mundo, vacaciones todo incluido en islas y experiencias inolvidables con mis hijos.

Pero el año pasado, decidí cancelar la mayoría de mis tarjetas de crédito de viajes y cambiar a ganar dinero en efectivo en mis gastos diarios. Aunque no estoy diciendo que una moneda de recompensa sea inherentemente mejor que otras, aquí está la razón por la que me desilusioné con los puntos y millas.

Estoy cansado de la parálisis por análisis

El verano pasado, me diagnosticaron TDAH. Poco después, me enteré del concepto de parálisis por análisis. Esto sucede cuando alguien intenta tomar una decisión con demasiadas opciones. Sucede cada vez que como en un restaurante, intento decidir mi próximo tatuaje y, lo adivinaste, intento determinar la mejor manera de usar mis recompensas de tarjeta de crédito.

Como resultado, había acumulado más de un millón de puntos y millas en una docena de programas de recompensas. Cada vez que quería reservar un viaje, estrategiaba la mejor manera de usar mis millas aéreas, puntos de hotel y recompensas transferibles.

Aunque algunas situaciones facilitaban la decisión, otras eran más complicadas, y mi exceso de análisis e indecisión hacían que el proceso fuera casi insoportable a veces. Llegué al punto en que regularmente cancelaba planes de viaje solo para evitar la ansiedad.

También puedo paralizarme al decidir cómo usar mis recompensas en efectivo, pero con muchas menos variables involucradas, no es tan malo.

Ahora la flexibilidad es más importante que el valor

Cuando me uní por primera vez a la comunidad de recompensas de viaje, las recompensas de tarjeta de crédito eran mi única puerta de entrada al viaje. Rápidamente aprendí que los puntos y millas de viaje pueden ofrecer un valor significativo si sabes lo que estás haciendo. Pero maximizar realmente tus recompensas requiere una cantidad increíble de tiempo e investigación.

Después de construir una carrera como escritor independiente exitoso, ya no necesito depender de puntos y millas para llegar a donde quiero ir. También estoy cansado de…

[For the full text, please visit the original source.]