¿Deberían los inversionistas retrasar la compra de acciones de Nvidia debido al retraso de sus chips Blackwell?

Mientras ha habido mucha emoción en torno al lanzamiento de los últimos chips de Nvidia (NASDAQ: NVDA) basados en su nueva arquitectura Blackwell, tanto los clientes como los inversores aparentemente necesitarán esperar un poco más. Según informes, el envío de los chips se retrasará, aunque aún queda por verse cuánto tiempo.

Dado el fuerte demanda que se esperaba para los chips, examinemos más de cerca el problema y el impacto que puede tener en la acción.

Defecto de diseño

Según informó por primera vez el sitio web de publicación tecnológica The Information, se descubrió un defecto de diseño en su chip Blackwell B200 de manera “inusualmente tardía” en el proceso de producción. Se cree que el problema se origina en que la empresa es una de las primeras en utilizar la nueva tecnología de empaque CoWoS-L de Taiwan Semiconductor Manufacturer (“Chip on Wafer on Substrate with a Local silicon interconnect”, si tienes curiosidad) y la colocación de los troqueles de puente que conectan dos unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) no es perfecta.

Como resultado, Nvidia aparentemente ha decidido rediseñar sus GPUs Blackwell, lo que se espera que retrase el inicio de los envíos en tres meses o más, según algunos informes. Los clientes y socios han confirmado indirectamente los retrasos. Meta Platforms dice que no espera recibir GPUs Blackwell este año, mientras que los ejecutivos de Super Micro Computer dicen que no esperan volúmenes reales de Blackwell hasta el trimestre de marzo.

Alphabet, Microsoft y Meta tienen órdenes enormes de Blackwell por un valor de “decenas de miles de millones de dólares” que están esperando cumplir, según The Information. Mientras tanto, se informó a principios de este año que Amazon estaba trasladando sus pedidos de aceleradores de IA de Nvidia de Hopper a Blackwell.

Aunque es probable que los pedidos de Hopper ayuden a llenar parte del vacío resultante del retraso de Blackwell, el riesgo es que haya un hueco si estos clientes simplemente esperan en sus grandes pedidos.

Los analistas de UBS, sin embargo, han salido a decir que, después de hablar con los clientes de Nvidia, la empresa espera que el retraso del chip solo sea de entre cuatro a seis semanas y que el retraso será “invisible” para la mayoría de los clientes. Esto es mucho más corto que el retraso inicial que se informó, lo que ha ayudado a elevar la acción de sus mínimos recientes.

Fuente de la imagen: Getty Images.

¿Es hora de comprar acciones de Nvidia?

La duración del retraso de Blackwell probablemente tendrá un gran impacto en Nvidia a corto plazo. Un breve retraso probablemente será bueno para la acción con casi ningún impacto en sus resultados de 2025, mientras que un retraso de tres meses o más sería visto desfavorablemente, especialmente después de que ya se haya sugerido la idea de un retraso más corto por un analista de Wall Street.

También está la pregunta de si el defecto de diseño podría causar un fallo del chip o si simplemente estaba llevando a rendimientos de producción inferiores a lo esperado. De cualquier manera, parece que la decisión de la compañía de retrasar la producción del chip y solucionar cualquier problema es una medida inteligente.

A más largo plazo, la pregunta más importante en torno a los problemas del chip es si Nvidia ha acelerado demasiado su calendario de desarrollo. La empresa ha reducido su ciclo de desarrollo planificado para nuevas arquitecturas de chips de dos años a uno. Esto debería mantener la demanda y los precios altos, pero también es un cronograma agresivo con poco margen de error o retrasos. Estar a la vanguardia de la nueva tecnología y entregar la producción masiva de tus productos son dos cosas diferentes que no siempre coincidirán en el futuro también. Entonces, estos son algunos riesgos a considerar.

Dicho esto, con varios clientes que tienen pedidos absolutamente enormes para sus chips, la demanda no es un problema para Nvidia. Los clientes están actualmente más preocupados por quedarse atrás en la carrera de inteligencia artificial (IA) que por un exceso de capacidad. A medida que los modelos de lenguaje grandes (LLMs) se vuelven más avanzados, requerirán cada vez más potencia de cómputo, lo que significa que se necesitarán más GPUs. Por ejemplo, Meta dijo que su Llama 4 LLM probablemente necesitará 10 veces la potencia de cómputo de su versión anterior para entrenar.

Y ahí radica la mayor razón para poseer acciones de Nvidia. Con una posición dominante en el espacio de las GPU, Nvidia seguirá siendo el mayor beneficiario del continuo impulso por más potencia de cómputo.

Al mismo tiempo, la acción cotiza a un precio-beneficio (P/E) futuro de alrededor de 30 veces según las estimaciones de los analistas para 2025. Para una empresa con el crecimiento y las perspectivas a largo plazo de Nvidia, esa valoración es bastante atractiva.

Gráfico del Precio-Beneficio (Forward 1y) de NVDA

Datos del Precio-Beneficio (Forward 1y) de NVDA por YCharts.

Entonces, aunque existen riesgos asociados con el retraso de Blackwell, los inversionistas a largo plazo aún pueden considerar comprar Nvidia en los niveles actuales.

