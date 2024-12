Deberíamos alabar todos los templos de la Ciudad de Londres

“

Desbloquea la Digest del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Trabajando en el corazón histórico del distrito financiero de Londres, uno nunca está lejos de una iglesia. A veces sobrepasadas por rascacielos o bloqueadas por edificios de oficinas, los trabajadores pueden vislumbrar una aguja o dos mientras se apresuran de camino al trabajo, escuchan los lejanos acordes de un servicio navideño o tal vez un repique de campanas. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente apreciamos esta parte notable del patrimonio de la Ciudad?

“La gente a menudo entra y dice ‘He trabajado en la esquina durante 35 años, pero nunca había estado aquí antes,’” dice la reverenda Cánóniga Alison Joyce, la rectora de St Bride’s, la iglesia de los periodistas en Fleet Street.

Ella se ha propuesto animar a personas de todas las creencias y ninguna a entrar y experimentar la obra maestra catalogada de Grado I de Wren y los 2,000 años de historia en los que descansan sus cimientos.

Entrar y explorar sus secretos es una experiencia profunda en cualquier época del año, pero especialmente en Navidad. Ha habido una iglesia en este lugar desde el siglo VI, como lo atestigua una pequeña capilla medieval en la cripta.

Después de que St Bride’s y un sinnúmero de otras iglesias de la Ciudad fueran arrasadas por el Gran Incendio de Londres en 1666, 51 de ellas fueron reconstruidas — la mayoría diseñadas por Sir Christopher Wren — solo para ser nuevamente arrasadas en el Blitz.

Es milagroso que muchas hayan sobrevivido, pero algunos cuestionan cuánto más tiempo podrán permanecer abiertas sus puertas.

Las iglesias de la Ciudad son mucho más que meros lugares de culto. Contienen una historia rica y notable, preciosa para toda Londres. No es necesario ser un asiduo feligrés o incluso un cristiano para apreciar esto — pero tus oportunidades de entrar y descubrirlo por accidente están disminuyendo.

De las aproximadamente 40 iglesias en la Milla Cuadrada que han sobrevivido, no todas están abiertas regularmente al público. Friends of the City Churches organiza voluntarios para permitir acceso al visitante bien organizado entre semana. Pero los desafíos financieros son considerables, dados los crecientes costos de mantener en buen estado los monumentos catalogados.

Muchos asumen que la Iglesia de Inglaterra o el gobierno cubrirían el gasto, pero Joyce señala que St Bride’s y otras iglesias son autosuficientes y dependen de donaciones.

En todo el Reino Unido, la asistencia a la iglesia sigue siendo más baja que los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, el problema único para las iglesias de la Ciudad de Londres es que las congregaciones son transitorias — esta parte de la concurrida población trabajadora de la capital puede incluir a algunas de las personas más ricas de todo el país, pero desaparece los fines de semana.

Y si bien muchos miles de trabajadores de la Ciudad han acudido a servicios navideños en la previa de Navidad, muchos menos asisten regularmente a los servicios entre semana. Las pocas iglesias que celebran servicios dominicales dependen de congregaciones que viajan. La introducción del cargo de congestión a partir del mediodía los fines de semana tiene un timing desafortunado para servicios que comienzan a las 11am, pero las súplicas para que se extienda una hora han caído en oídos sordos.

No obstante, las iglesias han demostrado gran iniciativa al adaptarse a las necesidades modernas de los trabajadores de entre semana y atraerlos al interior.

Uno de los lugares de almuerzo favoritos de los periodistas del Financial Times es Cafe Below, un restaurante en la cripta de la iglesia de St Mary le Bow en Cheapside, a solo un tiro de piedra de nuestra oficina. A pocos minutos caminando en la otra dirección encontrarás The Wren Coffee, situado dentro de St Nicholas Cole Abbey, que ha sido descrito como la cafetería más hermosa de Londres. También es el único lugar que conozco que vende London Fog — un té con leche Earl Grey que, cuando se le añade miel, ha ayudado a varios colegas que enfrentaban plazos inminentes.

Otras iglesias de la Ciudad son famosas por su música, conciertos y recitales. St Andrew’s en Holborn regularmente alberga a la Orquesta de la Ciudad. Y si no has escuchado al famoso coro de St Bride’s, no has vivido. Sin embargo, la iglesia también está atrayendo a nuevos visitantes ofreciendo algo que es una rareza en el ajetreo y bullicio de la Ciudad — total silencio.

Cuando Joyce se convirtió en rectora hace diez años, se sorprendió por la cantidad de trabajadores de la Ciudad a los que podía ver a través de ventanas de cristal que seguían trabajando en sus oficinas a las once y media de la noche. Su respuesta fue fundar un Espacio para el Silencio. Todos los días de la semana a las 4pm, se atenúan las luces de la iglesia, se encienden velas y todos los que deseen son bienvenidos a simplemente sentarse, reflexionar, orar si lo desean y experimentar un oasis de silencio y calma.

“Si puedes reconectar con ese tipo de quietud, te ayuda a obtener cierta perspectiva independientemente de si eres o no una persona de fe,” dice. Así que si sucede que pasas por delante de una iglesia de la Ciudad y encuentras la puerta abierta, hay aún más razón para entrar y descubrir los tesoros dentro.

Claer Barrett es la editora de consumo del FT

[email protected] Instagram @Claerb

“