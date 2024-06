¿Debería sugerirle a mi esposo que mantenga su 401(k) de $200,000 para que yo pueda quedarme con nuestra casa de $360,000?

Querido Quentin,

Me estoy divorciando después de mucho dolor, y finalmente estoy saliendo de dos décadas de matrimonio que incluyeron dejar de lado una carrera muy lucrativa para enfocarme en los niños, un traslado a través del país en medio de todo eso. Los niños ahora son adultos, uno acaba de salir de la universidad y el otro tiene dos años más por delante. Pensaba intentar esperar hasta que eso pasara, pero creo que necesito seguir adelante con el divorcio.

Mis cuentas de 401(k) de mi carrera temprana fueron utilizadas como pagos iniciales para la casa. Me alegra reportar que ahora estoy trabajando a tiempo completo con un salario decente y beneficios médicos. Como solo he tenido un puesto sólido durante un par de años, mi 401(k) tiene $15,000, mientras que el de mi esposo tiene $200,000. Estaré invertida en una pensión en otros 12 meses y, si puedo trabajar durante otros 15 años hasta los 72, debería estar bien para una jubilación modesta.

Tenemos una casa con $200,000 de equidad y $160,000 restantes en la hipoteca a una tasa fija del 4.5% durante los próximos 20 años. (Eso equivaldría a $380,000 en pagos totales excluyendo impuestos, mantenimiento, seguros, etc.). Es una casa sólida pero modesta de tres dormitorios en un terreno grande que se puede subdividir. (Para dar contexto, el alquiler de un dormitorio en nuestra área es mayor que nuestra hipoteca mensual de $1,600.)

Tenemos una extensa deuda de tarjeta de crédito y tres pagos mensuales de automóviles: $60,000. Pediré pensión alimenticia durante los próximos 15 años hasta la jubilación, por los años de ingresos perdidos, potencial de carrera y nivel de vida mientras criábamos a nuestros hijos.

Estoy considerando quedarme con la casa siguiendo el consejo fundamental de “siempre ser dueño de una casa”. También me gusta la idea de que eventualmente pueda ponerla en un fideicomiso para los hijos. ¿Tiene sentido financiero a largo plazo que mi esposo mantenga su 401(k) intacto mientras yo tomo la propiedad?

¿O tiene más sentido vender la casa, pagar nuestras deudas, dividir lo que queda, incluido su 401(k), y luego simplemente alquilar durante los restantes 30 años de vida?

Pronto a ser Divorciada

Relacionado: ‘Mi esposo se encarga de todas nuestras finanzas’: Tenemos $200,000 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento al 3.75%. ¿Estamos venciendo la inflación?

La elección es tuya, elige tu dulce hogar.

Si no te quedas con la casa, necesitarías hacer un pago inicial para una nueva casa y, presumiblemente, te mudarías a una más pequeña. Además, pagarás impuestos sobre tu parte del 401(k) de tu esposo. Algunos cálculos simples: Si terminaras con $70,000 de su 401(k), sin tener en cuenta el interés compuesto, tomando en cuenta el principal y la apreciación acumulada, y $150,000 de la venta de la casa, menos los honorarios de bienes raíces y abogados, impuestos y otros costos de cierre, obtendrías $220,000 limpios. Tu casa vale $360,000 y, supongo, seguirá apreciándose en valor.

También hay algunas desventajas en tomar la casa: Serás completamente responsable de los impuestos, el mantenimiento y la hipoteca, y probablemente tendrás que refinanciar tu hipoteca a una tasa más alta que la que tienes actualmente. El divorcio se trata de timing, así que si puedes esperar hasta que las tasas de interés hayan bajado, podrías ahorrar dinero. Alternativamente, podrías considerar alquilar una habitación, quizás a un estudiante.

Podrías acercarte a tu prestamista sobre una asunción de préstamo y solicitar que te permitan mantener tu tasa de hipoteca del 4.5%. “Muchos prestamistas pueden permitir una modificación de préstamo solo para aquellos que experimentan dificultades financieras,” según la plataforma de seguimiento de equidad House Numbers. “Sin embargo, si puedes mostrarles suficiente razón para permitir una modificación del préstamo por un divorcio o separación legal, algunos prestamistas aceptarán esta solicitud.”

“Si necesitas quitar el nombre de tu ex cónyuge de una hipoteca sin refinanciar, podrías solicitar una escritura de renuncia (un documento legal que te permite transferir interés en bienes raíces como donante a un auspiciador),” agrega la compañía. “En esta situación, estás pidiendo que tu ex cónyuge firme la escritura de renuncia frente a un notario. A su vez, el nombre del ex cónyuge se eliminaría del título de propiedad y renunciarían al control total de sus derechos sobre la propiedad.”

Sin embargo, es posible que no tengas elección sobre la forma en que divides tus activos matrimoniales. El abogado de tu esposo podría recomendar dividirlo todo por la mitad, incluida la casa. En un estado de bienes gananciales, típicamente divides los bienes matrimoniales 50/50, lo que incluirá las contribuciones a y la apreciación del 401(k) de tu esposo durante tu matrimonio. En un estado de distribución equitativa, los activos matrimoniales se dividen generalmente de manera equitativa, si no siempre igual. El juez probablemente tendría en cuenta tus retiros de 401(k).

Antes de divorciarte, tu primera prioridad es pagar tus deudas de tarjetas de crédito. Estás desperdiciando dinero. La tasa de interés promedio de las deudas de tarjeta de crédito actualmente ronda el 22%, mientras que la inflación se sitúa en un 3.4%. Es una decisión obvia. Más importante aún, mira las razones por las que tú y tu esposo terminaron con decenas de miles de dólares en su tarjeta de crédito, y esfuerzate por no volver a cometer el mismo error si puedes evitarlo.

Pedí la perspectiva de un abogado de divorcios sobre tu situación. “Esta es una pregunta complicada con muchas variables,” dice Brett Ward, socio y co-presidente del grupo de derecho matrimonial y familiar de Blank Rome en la ciudad de Nueva York. “Primero, los fondos de jubilación serán gravados a la hora de la distribución a las tasas impositivas ordinarias (aunque el dinero dentro de la cuenta de jubilación crece libre de impuestos). Así que los $200,000 ahí dentro no valen realmente $200,000 en efectivo.”

“Dicho esto, la ganancia en una casa también estará gravada, pero eso asume que habrá apreciación y que la ganancia después de los costos exceda de tu exclusión de $250,000 (suponiendo que seas elegible para ello),” agrega. “En tus circunstancias, parece altamente probable que los dólares de la casa valgan más que los dólares de jubilación. Entonces, si hay una oferta para que te quedes con la casa y tu esposo se quede con su jubilación, consideraría seriamente aceptarla.”

“Si vendes la casa para pagar la deuda y recibes activos de jubilación como tu distribución, terminarás teniendo menos dinero, basándote en los problemas de impuestos mencionados anteriormente,” agrega Ward. “Pero la pregunta principal se vuelve si puedes cubrir tus pagos de deuda.”

Una palabra de advertencia: La pensión alimenticia puede que no sea el tren de la felicidad — por más merecido que sea — que esperas que sea. Las reglas varían según el estado. En California, la “regla de los 65” establece que si tu edad en el momento de tu divorcio más el número de años que estuviste casada es igual o mayor a 65, la corte de divorcio podría ordenar a tu esposo que pague la pensión alimenticia indefinidamente. Si vivieras en Nueva Jersey, sin embargo, cuando tu (ex) cónyuge alcance la edad de jubilación completa, los pagos de pensión alimenticia podrían terminar. (Hay algunas excepciones a esta regla.)

Pero tus restricciones legales también se verán complicadas por tus restricciones financieras. “Lo que deberías hacer se regirá por lo que puedas permitirte después del divorcio,” dice Ward. “Pero si tus ingresos pueden cubrir tus pagos de deuda y otros gastos, te recomendaría quedarte con la casa como tu distribución de activos. Esto también abre oportunidades para subdividir la propiedad en el futuro y/o alquilar la propiedad en el futuro como una fuente adicional de ingresos.

Eso es dos de dos. Te hemos llevado hasta aquí — ahora depende de ti hacer el resto. Una nota final: Es noble y natural que desees dejar tu hogar en fideicomiso para tus hijos, pero el divorcio es como atravesar una recesión — a veces, incluso una Gran Recesión — así que haz de tu independencia financiera y de tu situación de vivienda una prioridad para una jubilación cómoda. Es posible que no tengas el lujo de poder dejar una herencia significativa a tus hijos, por mucho que desees hacerlo.

Más columnas de Quentin Fottrell:

‘Está planeando dejar que me desangre’: Mi esposo se convirtió en un monstruo después de casarnos. Soy dueña de una casa de $1.3 millones. ¿Cómo puedo salvar mis finanzas?

Mi esposa recibió un pago de $1 millón de su empleador cuando se jubiló. ¿Tengo derecho al 50% de eso si nos divorciamos?

‘Siempre encontraba tiempo para jugar golf’: Mi esposo de 14 años nunca trabajó y ahora nos estamos divorciando. Quiere la mitad de mi casa de $1 millón. ¿Qué puedo hacer?

Lo más leído de MarketWatch