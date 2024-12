¿Debería Sacrificar Fondos de Jubilación para Eliminar $240K en Deudas?

Con acciones y bonos a la baja, ¿debería utilizar activos de jubilación, como un Plan de Pensiones Simplificado para Empleados (SEP) IRA, Roth o anualidades, para pagar deudas de tarjetas de crédito? Mis acciones han bajado un 15% a 20%, y mi anualidad es la única inversión que está en positivo. Acabo de cumplir 59 años y medio. Mi deuda es de $240,000.

-William

Mi primera sugerencia sería no complicarte más de lo necesario. Específicamente, quiero decir que no te preocupes por dónde se encuentra el mercado en relación con tu cartera. Aunque es tentador, tratar de coordinar tus decisiones con el comportamiento del mercado es en última instancia una tarea de locos porque simplemente no puedes predecir los mercados.

Con esa preocupación tachada de nuestra lista, la pregunta central se vuelve bastante directa: ¿Deberías pagar deudas con tu cuenta individual de jubilación (IRA) u otros ahorros para la jubilación? (Si tienes preguntas adicionales sobre cómo ahorrar para la jubilación, esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

En la mayoría de los casos, mi respuesta sería “no”. Pero si te enfrentas a grandes cantidades de deuda de alto interés, eso puede ser una excepción. Quizás. No puedo decir un sí o un no definitivo a tu situación particular sin más información, pero al menos puedo darte un ejemplo de cómo abordar el problema. (Si tienes preguntas adicionales sobre cómo pagar deudas, esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

Imaginemos a un inversor que, al igual que tú, acaba de cumplir 59 años y medio y se pregunta qué hacer con un gran monto de deuda de alto interés. Para simplificar, supongamos que tiene $50,000 en deuda de tarjeta de crédito y:

Gana $100,000 de ingresos gravables.

Tiene un balance de IRA de $1 millón.

Paga un interés del 19% en la tarjeta de crédito.

Con esos factores en mente, queremos determinar cuál de las siguientes opciones para pagar esos $50,000 será menos costosa a largo plazo:

Y con eso en mente, hice una proyección sobre el balance del IRA con y sin esa retirada de $50,000.

Considera hablar con un asesor financiero para analizar tus propios números.

Haciendo los Cálculos

Si nuestro inversor hipotético hiciera esa retirada ahora, y vive hasta los 90 años, al final terminaría con casi $130,000 menos de lo que hubiera tenido de otra manera.

¿Es esa cantidad insuficiente para decir que la retirada del IRA no vale la pena? Bueno, hasta cierto punto, es subjetivo. Dado que el inversor hipotético comienza con una cartera de $1 millón, es posible que no le importe tener $130,000 menos 30 años después.

Por otro lado, esos $130,000 son casi el triple del monto original de la deuda. Y volviendo a tu situación real, el efecto puede ser mucho más pronunciado al tratar de pagar un saldo de deuda de $240,000, dependiendo de la cantidad de ahorros con los que tengas para trabajar.

Vale la pena señalar que, en el ejemplo, al menos, la cartera todavía está en positivo al final del día. A la vista de eso, tal vez sacar del IRA sea mejor que la alternativa. Para muchos, tener una montaña de deudas actuales es más grave que ser hipotéticamente menos rico en el futuro. Especialmente si esa deuda cobra un 19% de interés. (Si tienes preguntas adicionales sobre cómo tomar una decisión financiera difícil, esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

Conclusión

¿Vale la pena deshacerte de esa deuda ahora a costa de pagar más tarde? Al final, eso depende de ti y de lo que hagas con los resultados de tus propios cálculos. La clave es conocer ese costo con antelación y tomar una decisión informada. (Si tienes preguntas adicionales sobre cómo ahorrar para la jubilación, esta herramienta puede ayudarte a encontrar posibles asesores).

