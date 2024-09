‘¿Debería quedarme o debería irme?’

Guillaume Rambourg era un graduado ambicioso cuando dejó su Francia natal en 1994 para vivir en Londres en busca de una carrera en finanzas.

Tres décadas después, y a pesar de que Rambourg se retiró de trabajar en servicios financieros y se mudó al extranjero durante un período, una vez más vive en Londres con su familia.

“Me siento muy bien viviendo aquí en Londres, es un crisol, la gente viene de muchos países diferentes, es una ciudad multicultural”, dice Rambourg, ahora 53 años. “Cinco de mis hijos fueron educados en Londres, la mayoría de mis amigos están aquí. Nos quejamos del clima, pero la ciudad tiene muchas cosas atractivas que ofrecer.”

Rambourg es uno de los 74,000 residentes en el Reino Unido que reclaman el estatus de “no domiciliados” fiscal: residentes cuyo hogar permanente está en el extranjero para fines fiscales. Como tales, los no domiciliados pagan impuestos en el Reino Unido solo sobre el dinero que ganan en el país, y su dinero en el extranjero es libre de impuestos durante hasta 15 años, siempre que no se repatríe al país.

Durante años, este régimen ha permitido a las personas obtener los beneficios de una factura fiscal más baja. Se puede remontar a 1799, cuando se introdujo para proteger a aquellos con propiedades en el extranjero de los nuevos impuestos de guerra del Reino Unido.

Sin embargo, el régimen se mantuvo en su lugar después de ese tiempo, y ha seguido permitiendo a los residentes citar otro país como su domicilio fiscal. Se estima que los no domiciliados del Reino Unido tienen al menos £10.9 mil millones en ingresos y ganancias en el extranjero que están libres de impuestos en el Reino Unido, según un documento de investigación de la Universidad de Warwick y LSE.

Pero, a partir de abril próximo, todo este régimen está programado para ser abolido, marcando uno de los mayores cambios fiscales para los ultra ricos en Gran Bretaña. Se espera que la canciller, Rachel Reeves, anuncie más detalles en su presupuesto de otoño.

Como resultado, algunos no domiciliados han dejado el país y otros están considerando hacerlo. “Mucha gente que conozco está usando esto como una excusa o razón para irse del Reino Unido”, informa Rambourg. “Algunos ya se han ido.”

Rambourg no se ve disuadido por el cambio de régimen de no domiciliados. “No va a ser una razón para que me vaya del Reino Unido, aquí es donde viven mis hijos, mi familia, mis amigos, mi negocio”, argumenta.

El fin del estatus de no domiciliado fue propuesto por primera vez por el anterior gobierno conservador del Reino Unido, pero será promulgado en virtud de las propuestas del manifiesto del recién elegido gobierno laborista y entrará en vigor el próximo año. El Partido Laborista ha dicho que los cambios que introduce harán que el sistema impositivo sea más justo y aumentarán los ingresos para mejorar la educación estatal y el NHS.

Bajo las reglas actuales, el régimen otorga a los no domiciliados, que han sido residentes en el Reino Unido durante menos de 15 años, una exención fiscal completa sobre los ingresos y ganancias obtenidos y mantenidos en el extranjero. Este régimen no cuesta nada durante los primeros siete años antes de que se aplique una tarifa anual. Después de 15 años, los activos están sujetos a los tres principales impuestos del Reino Unido: sobre la renta, ganancias de capital y herencias, a menos que el dinero se coloque en un fideicomiso antes de este tiempo. La eliminación del estatus de no domiciliado podría generar £2.7 mil millones al año para 2028-2029, según las cifras presentadas por el saliente canciller conservador Jeremy Hunt.

Para Nimesh Shah, director ejecutivo de la firma de contabilidad Blick Rothenberg, esto representa un cambio histórico. “Hemos tenido el régimen de no domiciliados en prácticamente la misma forma desde la década de 1800”, dice. “Ha estado presente durante mucho tiempo. Si ganas dinero en el extranjero y lo dejas allí, no se te gravará. Pero ese antiguo régimen en el que obtienes exención fiscal sobre los ingresos en el extranjero se va”.

Algunos profesionales de servicios financieros expresaron sorpresa cuando los cambios fueron propuestos por el anterior gobierno conservador, ya que fue el entonces partido de oposición, el Partido Laborista, el que había propuesto inicialmente abolir el estatus de no domiciliado.

“Para nuestra auténtica sorpresa, los Conservadores decidieron desmantelar sustancialmente [el régimen de no domiciliados]”, dice David Denton, especialista técnico de la gestora de patrimonios Quilter Cheviot. “Eso comenzó los rumores de que muchos no domiciliados se irían. Conozco a unos cuantos no domiciliados adinerados con propiedades en el extranjero que han dicho: ‘Ya es suficiente, me voy’”.

Fin del juego: se espera que la canciller Rachel Reeves amplíe la abolición del estatus de no domiciliado en su Declaración de Otoño © Hollie Adams/Bloomberg

Ese antiguo régimen en el que obtienes exención fiscal sobre los ingresos en el extranjero se va

Bajo la revisión propuesta del régimen, a las personas que lleguen al Reino Unido se les permitirá una exención fiscal sobre sus ingresos extranjeros durante los primeros cuatro años de residencia, antes de que se vuelvan responsables de los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital del Reino Unido.

Y, como golpe adicional para los no domiciliados adinerados, el gobierno laborista ha dicho que los fideicomisos ya no ofrecerán protección permanente contra el impuesto de sucesiones del Reino Unido, que se grava al 40 por ciento.

“Los fideicomisos han existido durante siglos; muchos no domiciliados los tienen”, señala Shah de Blick Rothenberg. “Por lo tanto, este será un gran borde del precipicio”.

Nick Ritchie, director senior de planificación patrimonial en RBC Wealth Management, dice que la falta de protección contra el impuesto de sucesiones ha hecho que la revisión del régimen de no domiciliados sea “un poco más impactante”.

Algunos de sus clientes ya han decidido abandonar el Reino Unido como consecuencia, aunque señala que estos han sido los ultra ricos que “no tienen tantos lazos con el Reino Unido, tienen múltiples propiedades y pueden cambiar en poco tiempo”.

El grueso de los clientes de Ritchie, sin embargo, todavía están en modo de espera. Parte del problema para los no domiciliados es que los detalles completos del cambio de régimen aún no se han anunciado. Aunque el presupuesto podría aportar más claridad, el gobierno no ha dicho si esto resultará en una legislación preliminar.

“Reconocen que estos cambios serán drásticos en términos de cómo se les gravará sobre su base patrimonial global, pero, en ausencia de una política específica, están haciendo más planificación de escenarios”, dice Ritchie sobre sus clientes preocupados.

Stuart Adam, economista senior del Instituto de Estudios Fiscales, explica que el gobierno tiene que gestionar un delicado equilibrio entre “no gravar tanto a las personas que se van, o no vienen, al Reino Unido, llevándose consigo sus pagos de impuestos… y obtener más ingresos de aquellos que se quedan”.

Sugiere que gran parte del debate político ha girado en torno a si los planes del Partido Laborista “empujan el equilibrio demasiado en una dirección y arriesgan una salida, o la próxima generación que no viene”. También hay cuestiones de equidad en juego, como si el impuesto de sucesiones del Reino Unido debería gravarse a personas que acumulan su riqueza en el extranjero y luego fallecen en el Reino Unido.

Adam también cree que hay “singularidades” en el nuevo enfoque. Por ejemplo, permitir a las personas en sus cuatro primeros años vivir en el Reino Unido libres de impuestos sobre los activos extranjeros, pero no libres de impuestos sobre su riqueza en el Reino Unido, podría desincentivarlos a traer dinero e invertir en el Reino Unido.

El marco de tiempo de cuatro años también podría significar que los no domiciliados se queden en el Reino Unido solo por un corto período de tiempo, en detrimento de la actividad económica. “En este momento, [el régimen] anima a la gente a quedarse durante 15 años”, dice Shah en Blick Rothenberg, “pero cuatro años podrían hacer que el Reino Unido sea más transitorio”.

Advierte que tal régimen podría disuadir a las personas de establecerse. “Creo que esto le costaría mucho más a la economía debido a la riqueza, la inversión y los negocios que no vendrían aquí”, explica. “Cuatro años es demasiado poco, y el borde del precipicio del impuesto de sucesiones es un disuasivo ya que la tasa, del 40 por ciento, es muy alta”.

Ritchie en RBC dice que, si bien es probable que ciertos no domiciliados se queden, como aquellos con familia e hijos en escuelas, hay una cohorte de emprendedores tecnológicos a los que “el Partido Laborista necesita pensar”. Cree que el gobierno debe estar alentando “a estas personas a venir, personas que crean empleo y riqueza”.

Para aquellos que ya han decidido irse, varios países de Europa y Oriente Medio están emergiendo como destinos populares. Ritchie menciona Italia, Suiza, Francia, Portugal y los EAU. “Son países que ofrecen seguridad, clima, estilo de vida e impuestos atractivos”, dice. “Si lo haces bien, puedes resultar atractivo para individuos de alto patrimonio”.

Sin embargo, incluso algunas de estas jurisdicciones han endurecido recientemente sus regímenes fiscales. Italia, por ejemplo, decidió duplicar el impuesto plano anual sobre los ingresos extranjeros de los nuevos residentes a €200,000 en agosto. Portugal, por su parte, cerró su programa para no residentes el año pasado y lanzó un nuevo sistema que ya no está disponible para individuos que obtienen ingresos de pensiones.

Philippe Amarante, responsable de Oriente Medio en Henley & Partners, una firma de asesoramiento de residencia y ciudadanía, dice que “Dubái está realmente sobresaliendo” en la atracción de no domiciliados. Destaca que esto se debe en gran parte a su régimen fiscal “atractivo”, por el cual los individuos no incurren en impuestos sobre la renta o las ganancias de capital, así como al estilo de vida y al “sentimiento pro negocios”.

9,500Número de millonarios que la firma de consultoría Henley & Partners piensa que abandonarán el Reino Unido este año

En total, estas salidas de no domiciliados del Reino Unido podrían contribuir a una pérdida neta “sin precedentes” de 9,500 millonarios de Gran Bretaña este año, según Henley & Partners, más del doble del número que abandonó el país el año pasado y en segundo lugar en el número que sale de China. Parte de esta salida general puede atribuirse a “decisiones de políticas indeseables”, como el fin del régimen fiscal de no domiciliados, calcula la Dra. Hannah White, directora ejecutiva del think-tank Instituto para el Gobierno.

Rambourg deja claro que no estará entre los millonarios que huyen de Gran Bretaña este año, pero ha dejado abierta la posibilidad de una futura salida. “Todavía soy un ciudadano francés y, tal vez, eventualmente regresaré”, reflexiona.

“Pero creo que es un deber pagar impuestos, no elijo el país en el que voy a vivir solo por la configuración fiscal. Hay auténticos no domiciliados allí, que no están obsesionados por los impuestos, y que planean quedarse en el Reino Unido a pesar de la desaparición de un beneficio fiscal”.

Este artículo es parte de FT Wealth, una sección que ofrece una cobertura profunda de filantropía, empresarios y family offices, así como inversiones alternativas e impacto.