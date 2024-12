¿Debería haber un centro centralizado para las características de inteligencia de Apple?

Apple ha integrado funciones de inteligencia de Apple en todo iOS, lo que ha llevado a discusiones entre los usuarios sobre lo fácil que es acceder y gestionar estas funciones.

Esto es lo que la gente tiene que decir.

“Por ejemplo, quiero desactivar las resúmenes de iMessage. Uno pensaría que podría ir a ‘Configuración > Inteligencia Artificial y Siri > Aplicaciones > iMessage’ y estaría ahí, pero no, está en la configuración de iMessage. ¿No tiene sentido que cada función directamente relacionada con la Inteligencia Artificial de Apple esté en el menú de ajustes titulado ‘Inteligencia Artificial’?”

Esto resonó con muchos usuarios que encuentran el sistema actual confuso y que les hace perder tiempo. Un usuario comentó:

“Por razones como esta, he renunciado por completo a tratar de encontrar cualquier cosa en los ajustes navegando. Simplemente deslizo hacia abajo el cuadro de búsqueda y escribo lo que estoy buscando. Parece que hay un esfuerzo generalizado en la industria para eliminar la lógica de las estructuras de menús.”

Los usuarios encuentran desafiante localizar y gestionar todas las funciones relacionadas con la IA. Algunos también han mencionado que los ajustes de IA están dispersos en varios menús específicos de aplicaciones en lugar de estar agrupados juntos. Y algunos usuarios quieren poder alternar fácilmente las funciones de IA para optimizar la duración de la batería.

Un usuario mencionó que la función de búsqueda en los Ajustes puede ser poco fiable al intentar encontrar funciones de IA específicas.

“Encuentro que el cuadro de búsqueda es un acierto y un fallo. Por ejemplo, si buscas ‘resumen’ no obtienes resultados para los resúmenes de IA. Vale, así que el nombre del ajuste es ‘Resumir Mensajes’, veamos si buscando ‘resumir’. No, todavía no hay resultados.”

Sin embargo, no todos los usuarios están de acuerdo en que sea necesaria una centralización. Algunos argumentaron a favor del sistema actual:

“El hecho de no ser un centro es lo que hace tan genial a la Inteligencia Artificial de Apple. No estás atascado en una sola aplicación para usarla. Es una IA intencional y tiene casos de uso en aplicaciones específicas o usos.”

Parece que Apple necesita equilibrar su enfoque de diseño para integrarlas suavemente con el deseo de los usuarios de una gestión más fácil de estas herramientas.

¿Cuál es tu opinión al respecto?