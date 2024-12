¿Debería actualizar al iOS 18.3 beta? Tal vez, pero primero lee esto.

Con el lanzamiento de la versión beta de iOS 18.3, muchos fans de Apple pueden estar preguntándose: “¿Debería hacer la actualización?” Si bien las personas encontraron muchas razones para emocionarse con iOS 18.2, es posible que quieran frenar un poco cuando se trata de probar iOS 18.3. A continuación, analizo lo nuevo en la última versión y también doy mi opinión sobre por qué podría ser mejor esperar.

La nueva versión beta de Apple llega justo después del lanzamiento público de iOS 18.2. Lanzada el 16 de diciembre, la primera versión beta para desarrolladores de iOS 18.3 es la versión de compilación 22D5034e.

Mientras que iOS 18.2 presentó una gran cantidad de nuevas características para los usuarios, principalmente con un enfoque principal en la generación de imágenes y la inteligencia artificial de Apple, parece que muchos siguen buscando qué contiene iOS 18.3 además de algunas correcciones de errores. En este momento, Apple se está enfocando en la inteligencia artificial de Apple, y los usuarios pueden esperar que lleguen más funciones pronto. Muchos todavía esperan que Siri traiga nuevas mejoras, incluida la conciencia en pantalla y acciones dentro de las aplicaciones.

Actualmente, se espera que iOS 18.3 se lance públicamente en algún momento de enero de 2025.

Teniendo en cuenta que esta es la primera versión beta para desarrolladores que llega a los usuarios, recomendaría esperar. Si no eres de los que instala automáticamente betas, o si no estás familiarizado con ellas, es posible que no estés contento con tu experiencia. Las betas para desarrolladores tienden a tener más errores que una beta pública.

Personalmente, yo esperaría. La primera versión beta para desarrolladores generalmente no ofrece la mejor experiencia, ni deberías esperar que lo haga. Basándome en mi experiencia, las betas para desarrolladores suelen tener errores. Si bien personalmente no he experimentado un problema que rompa el teléfono al ejecutar una beta para desarrolladores, definitivamente ha habido momentos en los que me arrepentí de haberla instalado en primer lugar.

Aunque potencialmente obtendrías acceso a nuevas características, considerando que muchos informadores no están seguros de cuáles son estas características, no parece que valga la pena.

Básicamente, si no eres de los que instala todas las betas para desarrolladores, esperaría en esta ocasión. Por supuesto, puedes leer más sobre cómo instalar una beta en tu iPhone aquí, pero no digas que no te avisé.

También puede que quieras saber qué llegará con la actualización de watchOS 11.3.