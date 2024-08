‘Deadpool & Wolverine’ supera los $1 mil millones en la taquilla global

“

Ryan Reynolds y Hugh Jackman protagonizan en la película de Marvel “Deadpool & Wolverine”.

Disney

El “Merc with a Mouth” está rompiendo aún más récords en taquilla.

Este fin de semana, “Deadpool & Wolverine” de Disney y Marvel se convirtió en la segunda película clasificada R en superar los $1 mil millones en la taquilla global. Y está en camino de convertirse en la película clasificada R de mayor recaudación de todos los tiempos.

Actualmente, ese récord lo tiene “Joker” de Warner Bros., que recaudó $1.078 mil millones durante su carrera en cines en 2019, según datos de Comscore. Hasta los números estimados del domingo, “Deadpool & Wolverine” ha recaudado $1.029 mil millones.

“Esta película estableció el modelo de cómo crear la bestia perfecta en taquilla, desde una estrategia de marketing novedosa que incluyó un cubo de palomitas viral hasta una fecha de estreno perfecta, la promoción incansable de Ryan Reynolds de la película y, lo más importante, una gran película que fue acogida tanto por la crítica como por los fans, condujeron a este momento apenas tres semanas en la increíble carrera de la película en los cines de todo el mundo”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios en Comscore. “Otro gran momento para Disney después de lo que fue un período después de la pandemia bastante lento para el estudio.”

Esta tercera película independiente protagonizada por Ryan Reynolds como el degenerado regenerador ya ha logrado la mayor apertura de cualquier película lanzada en 2024 y ostenta el récord del mejor debut de una película clasificada R de la historia.

“Deadpool & Wolverine” es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel clasificada R, ya que las dos películas anteriores de Deadpool fueron producidas y distribuidas por 20th Century Fox. Disney adquirió ese estudio en 2019.

También es la segunda película de Disney en superar los $1 mil millones en la taquilla global este año. “Inside Out 2” de Pixar ha generado más de $1.5 mil millones desde su estreno en junio. Los analistas de taquilla esperan que “Deadpool & Wolverine” no sea la última para la compañía este año, tampoco. “Moana 2” se estrenará en los cines durante el feriado de Acción de Gracias y las previsiones sugieren que también podría alcanzar la marca de los mil millones de dólares.

Estos enormes éxitos en taquilla llegan después de una serie de fracasos de las tradicionalmente infalibles franquicias de Disney, incluida la apertura más baja y la menor recaudación para una película de Marvel. Mientras Disney busca reconstruir su reputación y recuperar la magia en la taquilla, se está apoyando en gran medida en las franquicias existentes y queridas. Durante la exposición bianual de D23 de la compañía, compartió detalles sobre los próximos títulos de todos sus estudios.

Esto incluye importantes secuelas animadas como “Toy Story 5”, “Zootopia 2”, “Frozen III” y “Incredibles 3”, así como una serie de nuevos títulos de Marvel como “Captain America: Brave New World”, “Thunderbolts*”, “The Fantastic 4: First Steps”, “Blade”, “Avengers: Doomsday” (anteriormente titulada “Avengers: Kang Dynasty) y “Avengers: Secret Wars”. También se mostraron imágenes de “The Mandalorian y Grogu”, la primera película de Star Wars que llegará a la gran pantalla desde “The Rise of Skywalker” en 2019.

No sorprende que Disney vuelva a la carga con estas películas. La franquicia de Toy Story ha generado $3.2 mil millones en taquilla global, las dos películas de Frozen superaron los $2.7 mil millones en todo el mundo, las dos películas de Incredibles sumaron $1.8 mil millones a nivel mundial y “Zootopia” alcanzó los $1 mil millones a nivel mundial durante su carrera en 2016.

En cuanto al Universo Cinematográfico de Marvel, es la franquicia de películas más taquillera de todos los tiempos, superando los $30 mil millones en la taquilla global desde 2008. Y Star Wars también tiene un historial sólido, generando más de $10 mil millones en ventas de entradas desde que “A New Hope” llegó a los cines en 1977.

“El club de los mil millones de dólares en taquilla puede que no sea el único criterio por el cual se define el éxito cinematográfico, pero sigue siendo emblemático de la capacidad de una película para capturar el espíritu de la época global”, dijo Shawn Robbins, fundador y propietario de Box Office Theory, una firma de consultoría y análisis de taquilla y teatro. “‘Deadpool & Wolverine’ ha logrado eso de manera contundente, haciendo que el regreso de Disney y Marvel a la cumbre de los diez dígitos valga la pena celebrarlo”.

“