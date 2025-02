De vigilancia en la bahía a vigilancia tóxica

El equipo de la EPA trabaja para retirar desechos peligrosos de las propiedades frente a la playa destruidas en el incendio de Palisades. Con sus torres de salvavidas bañadas por el sol, surfistas bronceados y jugadoras de voleibol en bikini, Will Rogers State Beach es uno de los tramos de arena más reconocibles del mundo gracias al clásico global “Baywatch”. Pero ahora la icónica playa está rodeada por las ruinas de casas quemadas y palmeras, su estacionamiento es un lugar de clasificación de desechos peligrosos de los incendios forestales. Las chicas de playa han sido reemplazadas por equipos de la Agencia de Protección Ambiental en trajes hazmat que tamizan baterías eléctricas derretidas y otros desechos peligrosos antes de ser transportados a vertederos. Los incendios de Palisades y Eaton generaron una cantidad abrumadora de escombros, estimada en 4,5 millones de toneladas. En comparación, los devastadores incendios de Maui de 2023 generaron alrededor de 400,000 toneladas, según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Esos incendios llevaron tres meses de limpieza por parte de la EPA, que está a cargo de eliminar desechos peligrosos. Pero ahora la agencia espera terminar su trabajo en Los Ángeles en solo un mes, para el 25 de febrero, después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva exigiendo a la EPA “acelerar la eliminación a granel de escombros contaminados y generales”. La decisión de clasificar los desechos peligrosos a lo largo de la costa ha provocado protestas y, a medida que la limpieza de escombros de incendios avanza a una velocidad sin precedentes, muchos se preguntan si y cuándo el agua del océano será segura para nadar y surfear. Shannon Badie/BBC Actriz y ambientalista Bonnie Wright intentó que la EPA clasificara los desechos más lejos de la cuenca del arroyo Topanga. “En este lugar tan vulnerable, están clasificando cosas muy peligrosas, muy peligrosas”, dijo la actriz y ambientalista Bonnie Wright. “Para mí, esto se siente como retroceder 10 pasos, porque literalmente estás poniendo estos desechos aún más cerca de la playa de lo que ya está en los sitios quemados”. La Sra. Wright, quien interpretó a Ginny Weasley en las películas de Harry Potter, escribió un libro sobre sostenibilidad y dedica la mayor parte de su tiempo ahora a causas ambientales. Aunque su batalla para mover los sitios de clasificación lejos de la costa finalmente fracasó, dijo que los activistas tuvieron éxito al instar a la EPA a trasladar las baterías eléctricas quemadas de vehículos al sitio de Will Rogers por la calle y lejos de la sensible cuenca del arroyo Topanga. La EPA dijo que las baterías de vehículos quemadas representan un desafío especialmente peligroso, pero que la agencia tiene la experiencia para lidiar con ellas. Para tamizar desechos, necesitan un espacio grande con caminos lo suficientemente grandes para el tráfico de camiones, por lo que la Pacific Coast Highway, que corre a lo largo de la playa, es más atractiva que en los sinuosos caminos de montaña de Palisades. Cuando las baterías de iones de litio están dañadas, especialmente por el calor intenso y las llamas de un incendio forestal, tienen el potencial de reiniciar y explotar días, semanas o incluso meses después de ser impactadas, dijo Steve Calanog, comandante de incidentes de la EPA para los incendios de Los Ángeles. “Tenemos que tratarlos como municiones sin explotar, o como lo llama el ejército UXO”, dijo. Aunque algunos han cuestionado la rapidez con la que la EPA ha trabajado para limpiar los escombros tóxicos, dijo que no hay tiempo que perder. “Tenemos que hacer esto muy rápido”, dijo, señalando que comenzaron a clasificar los desechos incluso cuando los incendios aún estaban ardiendo. “Si nos retrasamos, el riesgo de impactar en el océano aumenta de nuevo”. El Sr. Calanog también estuvo a cargo de la respuesta de la EPA a los incendios de Maui, que pueden ofrecer pistas sobre cómo medir lo que es seguro y razonable en cuanto a pruebas de muestras de agua y suelo. Muchos están preocupados por los impactos de metales pesados y productos químicos en el aire y el agua después de los incendios. En Maui, han pasado casi 18 meses desde los incendios y una pequeña parte de la costa alrededor de Lahaina todavía está cerrada al público. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que elimina escombros pesados después de que la EPA retire los desechos peligrosos, acaba de terminar su última carga de Lahaina el 20 de febrero. Pero la mayor parte de Maui ha permanecido abierta para locales y turistas, y el Departamento de Salud de Hawái anunció ocho meses después de los incendios que las aguas costeras alrededor de Lahaina eran seguras para la recreación oceánica. La escala de la limpieza de los incendios de Los Ángeles, sin embargo, es sin precedentes y la más grande en la historia de EE. UU. Imágenes de Getty Un propietario invita a la EPA a ingresar a su propiedad dañada por el incendio en Los Ángeles. El condado de Los Ángeles cerró las playas a lo largo de un tramo de nueve millas (14 km) durante semanas después de los incendios en enero. Luego, las fuertes lluvias, si bien ayudaron a apagar cualquier rescoldo ardiente, causaron deslizamientos de tierra en el área quemada y escorrentía de cenizas tóxicas y productos químicos al océano, lo que provocó más cierres. Ahora la mayoría de las playas están abiertas nuevamente, pero una advertencia de agua sigue vigente a lo largo de la costa desde Santa Mónica hasta Malibú hasta nuevo aviso, aconsejando que “los bañistas pueden recrearse en la arena, pero se les sigue aconsejando que se mantengan alejados de los escombros de incendios visibles y que se mantengan fuera del agua del océano durante cualquier advertencia oceánica publicada”. Solo los surfistas más dedicados y locales podían acceder a las playas en el área quemada de todos modos; no hay estacionamiento o paradas por aproximadamente 9 millas a lo largo de la Pacific Coast Highway, que está congestionada con camiones y trabajadores limpiando escombros. Aunque algunos arriesgarían casi cualquier cosa por atrapar una buena ola. Shannon Badie/BBC Sitio de pruebas de la EPA cerca del arroyo Topanga. Mientras recorría el sitio de clasificación de la EPA, Annelisa Moe dijo que vio a dos surfistas en el agua en un popular punto de surf en Topanga Beach mientras observaba a los trabajadores al otro lado de la calle con equipo de protección personal completo manejando baterías de auto eléctrico quemadas. “El agua parecía leche chocolate con espuma marrón”, recordó la Sra. Moe, quien es la directora asociada de Ciencia y Política, Calidad del Agua en Heal the Bay, una organización sin fines de lucro dedicada a hacer que las cuencas hidrográficas costeras sean saludables. “Fue uno de esos días, entre tormentas, como hermoso, soleado, 75 grados tipo de días”, dijo. “Y así que se sintió un poco extraño estar allí en medio de la destrucción mientras tenemos este día perfecto en la playa”. Jenny Newman de la junta de control de calidad del agua regional de Los Ángeles dijo en un ayuntamiento virtual de salud pública del condado de Los Ángeles el 18 de febrero que las pruebas de calidad del agua iniciales que llevaron a cabo del 22 al 27 de enero “fueron mejor de lo que esperábamos”. Pero la junta de agua advirtió que las personas deben seguir las advertencias del condado de mantenerse fuera del agua cerca del sitio quemado. Decenas de científicos y voluntarios de Heal The Bay y una miríada de agencias del sector privado y público también han estado probando muestras de agua y suelo para ver qué niveles de productos químicos persistentes y metales pesados están presentes en el océano, pero el análisis tóxico puede tardar de 4 a 6 semanas y hay muy pocos datos disponibles. En la Fundación Surfrider, los voluntarios prueban el agua del océano durante todo el año. Pero su pequeño laboratorio está probando bacterias fecales, no arsénico. Ahora es demasiado peligroso exponer a los voluntarios en las áreas quemadas, por lo que el personal se ha asociado con Heal the Bay y la Universidad del Sur de California para procesar sus muestras de agua. “Todos nuestros miembros de la comunidad son amantes del océano. Tenemos las mismas preguntas que ellos tienen”, dijo Eugenia Ermacora de la Fundación Surfrider. “Es una preocupación, y todos están preguntando, ¿Cuándo podemos volver? ¿Cuándo es seguro? Y ojalá tuviera una respuesta”. Imágenes de Getty Durante los días mejores, Will Rogers State Beach era un lugar popular para los surfistas de California. Chad White, un surfista que creció en Palisades y que protestó contra el sitio de clasificación de la EPA a lo largo de la Pacific Coast Highway, dijo que no hay forma de que surfee allí ahora: sería demasiado doloroso mirar la costa y recordar lo que se ha perdido. Y hay demasiado metal y otros escombros en el oleaje. “Ha disminuido mi deseo de surfear a cero, no solo por la calidad del agua, sino solo por lo que está sucediendo”, dijo en una cafetería en Topanga Canyon. Montó su primera ola en 1977 en Will Rogers State Beach y enseñó a su hijo a surfear a los cuatro años y a su esposa a los 60. “Es impactante para alguien como yo”, dijo sobre la destrucción a lo largo de la costa. “Esa playa también significa algo para mí, y soy una persona. Hay decenas, tal vez cientos o miles de nosotros que utilizamos la playa todos los días”. Muchos amigos de White perdieron sus hogares y dijo que la gente está traumatizada por ver cómo se ve ahora el paisaje y la costa que los rodea. “Cada película que ves, cada película que hace que alguien de cualquier otra parte del mundo quiera venir a California se basa en ver esa Pacific Coast Highway y esas hermosas casas en Malibú, a lo largo de la playa. Todas se han ido”, dijo. “Ahora es un vertedero de desechos tóxicos”.