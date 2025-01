¿De qué se trata la lucha en la República Democrática del Congo?

La rica en minerales parte este de la República Democrática del Congo ha sido afectada por conflictos durante más de 30 años, desde el genocidio de Ruanda en 1994. Numerosos grupos armados han competido con las autoridades centrales por poder y control de la potencial fortuna en esta vasta nación. La inestabilidad ha arrastrado a países vecinos a un efecto devastador, notoriamente en la década de 1990 cuando dos grandes conflictos, apodados las Guerras Mundiales de África, resultaron en la muerte de millones de personas. ¿Qué está sucediendo ahora? Después de un rápido avance en la región, combatientes del grupo rebelde M23 han ingresado a Goma, una ciudad importante de más de un millón de habitantes en el este de la República Democrática del Congo. Sentado en la frontera con Ruanda y a orillas del lago Kivu, es un importante centro de comercio y transporte que está al alcance de ciudades mineras que suministran metales y minerales en alta demanda como oro, estaño y coltán, que es un componente clave de teléfonos móviles y baterías para vehículos eléctricos. Los rebeldes dicen que ahora controlan la ciudad, pero el gobierno congoleño dice que sus tropas todavía controlan algunas ubicaciones clave. ¿Quiénes son los M23? Los M23 están liderados por tutsis étnicos, quienes dicen que tuvieron que tomar las armas para proteger los derechos del grupo minoritario. Dicen que varios acuerdos anteriores para poner fin a los enfrentamientos no se han respetado y toman su nombre de un acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009. Poco después de su creación en 2012, el M23 ganó rápidamente territorio y tomó Goma, actos que fueron recibidos con oprobio internacional y acusaciones de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. Se vieron obligados a retirarse de Goma, y luego sufrieron una serie de derrotas contundentes a manos del ejército congoleño respaldado por una fuerza multinacional que los expulsó del país. Los combatientes del M23 luego acordaron ser integrados en el ejército a cambio de promesas de que los tutsis serían protegidos. Pero, en 2021, el grupo volvió a tomar las armas, diciendo que las promesas habían sido incumplidas. ¿Está Ruanda involucrada en los enfrentamientos? Ruanda ha negado consistentemente en el pasado que apoyara al M23, pero desde 2012 expertos de la ONU los han acusado de proporcionar armas, apoyo logístico e incluso comandar finalmente a los rebeldes. El gobierno de la RD Congo, así como Estados Unidos y Francia, también han identificado a Ruanda como respaldo del grupo. El año pasado, un informe de expertos de la ONU dijo que hasta 4,000 soldados ruandeses estaban luchando junto al M23. En un comunicado el domingo, Ruanda no negó explícitamente que respaldara al M23, pero en cambio dijo que los enfrentamientos cerca de su frontera eran una “amenaza seria” para su “seguridad e integridad territorial.” Añadió que Ruanda estaba siendo culpabilizado y culpaba a las autoridades congoleñas de negarse a entrar en un diálogo con el M23. Un proceso de paz, mediado por Angola e involucrando a Ruanda y la RD Congo, resultó en un acuerdo de alto el fuego el año pasado, sin embargo, pronto se desmoronó y se reanudaron los enfrentamientos. ¿Cuál es la conexión con Ruanda? El origen de los enfrentamientos actuales puede rastrearse en parte al genocidio en Ruanda en 1994. Aproximadamente 800,000 personas, la gran mayoría de la comunidad tutsi, fueron asesinadas por extremistas hutus étnicos. El genocidio terminó con el avance de una fuerza de rebeldes liderados por tutsis comandados por Paul Kagame, quien ahora es presidente. Temiendo represalias, aproximadamente un millón de hutus entonces huyeron al otro lado de la frontera hacia lo que ahora es la RD Congo. Esto avivó tensiones étnicas ya que un grupo tutsi marginado en el este, los banyamulenge, se sintieron cada vez más amenazados. El ejército de Ruanda invadió dos veces la RD Congo, diciendo que iba tras algunos de los responsables del genocidio y trabajó con miembros de los banyamulenge y otros grupos armados. Después de 30 años de conflicto, uno de los grupos hutus, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), que incluye a algunos de los responsables del genocidio ruandés, sigue activo en el este de la RD Congo. Ruanda describe a las FDLR como una “milicia genocida” y dice que su existencia continuada en el este de la RD Congo amenaza su propio territorio. Acusa a las autoridades congoleñas de trabajar con las FDLR, acusaciones que la RD Congo niega. Ruanda es poco probable que se quede fuera de la RD Congo a menos que esté satisfecha de que las FDLR ya no son una amenaza para sí misma, o para las comunidades tutsis en el este de la RD Congo. Sin embargo, se le acusa ampliamente de usar el conflicto como una forma de beneficiarse de la riqueza mineral del este de la RD Congo. [BBC] Posiblemente también le interese: [Imágenes de Getty/BBC] Visite BBCAfrica.com para más noticias del continente africano. Síganos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica Podcasts de BBC África