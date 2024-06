¿De los 10 jardines más hermosos del mundo, adivina cuáles dos están en los Estados Unidos?

Únete a Fox News para tener acceso a este contenido

Además, acceso especial a artículos selectos y otros contenidos premium con tu cuenta, ¡gratis!

Al ingresar tu correo electrónico y presionar continuar, estás aceptando los Términos de Uso y Política de Privacidad de Fox News, lo cual incluye nuestro Aviso de Incentivo Financiero.

Por favor, ingresa una dirección de correo electrónico válida.

¿Tienes problemas? Haz clic aquí.

Este verano, la gente está en busca de las mejores actividades al aire libre para disfrutar.

Visitar un parque, darse un chapuzón y disfrutar de un paseo por un jardín botánico son formas populares de salir al aire libre en esta temporada, siempre que el clima coopere, por supuesto.

Con esto y más en mente, una agencia de servicios de viaje, Titan Travel, ha elaborado una lista de los 10 jardines más hermosos del mundo basándose en una serie de criterios.

10 VIAJES DE CHICAS MÁS POPULARES PARA EL VERANO DE 2024 ANUNCIADOS: MIRA ESTOS DESTINOS DE VIAJE PRINCIPALES

La empresa comparó las búsquedas de Google en los últimos dos años, el número de jardines etiquetados en TikTok e Instagram, las reseñas de Tripadvisor y más para elaborar esta lista.

De los 10 ganadores principales, dos jardines se encuentran en los Estados Unidos, y uno de ellos tiene el costo de entrada más caro de todos.

El Jardín Botánico de Brooklyn quedó en décimo lugar en una nueva lista de los 10 mejores jardines del mundo. ¿Puedes adivinar el resto de los ganadores? (Lokman Vural Elibol/Anadolu/Getty Images)

Ve qué jardines coloridos hicieron la lista clasificada.

LOS DESTINOS DE VIAJE DE VERANO TOP PARA 2024: ESTOS LUGARES INTERNACIONALES FUERON LOS MÁS BUSCADOS

Aquí está la cuenta regresiva …

Los jardines de flores más bonitos del mundo

10. Jardín Botánico de Brooklyn — Nueva York

9. Jardines de la Bahía — Singapur

8. Palacio de Mirabell — Austria

El Palacio de Mirabell formó parte de la lista de los 10 mejores jardines del mundo por sus arreglos florales coloridos en la propiedad. (Stephen Pond/PA Images/Getty Images)

7. Jardines Botánicos de Singapur — Singapur

6. Jardín Milagro de Dubai — Dubái

5. Volksgarten — Austria

LOS 10 ESTADOS MÁS PATRIÓTICOS DE EE. UU. ANTES DEL 4 DE JULIO: VE SI TU ESTADO DOMICILIARIO ESTÁ EN LA LISTA

4. Kenroku-en — Japón

Kenroku-en en Japón también fue incluido en la lista de los jardines más hermosos. (Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis/Getty Images)

3. Parque Pukekura — Nueva Zelanda

2. Shinjuku Gyo-en — Tokio

1. Longwood Gardens — Pensilvania

Los Longwood Gardens en Kennett Square, Pensilvania, ocuparon el primer lugar en la lista de los jardines más hermosos por sus 1,077 acres de flores y praderas.

Titan Travel señaló que los jardines albergan más de 10,000 especies.

Los visitantes pueden explorar senderos sinuosos por todo el lugar.

Los Longwood Gardens en Pensilvania ocuparon el primer lugar en la lista de los jardines más hermosos del mundo en una nueva lista. Descubre por qué. (John Greim/LightRocket/Getty Images)

El lugar tiene una calificación de cinco estrellas con el 19% de los revisores clasificándolo como “hermoso”.

También tiene el mayor volumen de publicaciones en redes sociales con más de 300,000 publicaciones en Instagram y más de 6,000 etiquetas en TikTok.

Haz clic aquí para suscribirte a nuestro boletín de noticias de estilo de vida

Los jardines Shinjuku Gyo-en en Tokio ocuparon el segundo lugar en la lista por su alto número de menciones en redes sociales, con muchas personas señalando la colección de cerezos en flor de los jardines.

Solo cuesta $3.23 entrar en los jardines, lo que lo convierte en un lugar económico para explorar la naturaleza.

Shinjuku Gyo-en también fue clasificado entre los mejores jardines del mundo. (Okonek/ullstein bild/Getty Images)

La selección en tercer lugar, el Parque Pukekura en New Plymouth, Nueva Zelanda, tiene altas calificaciones positivas en Tripadvisor, según la nueva lista.

Los jardines incluyen dos lagos; los visitantes pueden alquilar botes de remos para navegar durante el verano.

Haz clic aquí para obtener la aplicación de Fox News

Titan Travel también descubrió que cuatro de los jardines en la lista de los mejor clasificados no tenían tarifas de entrada: Palacio de Mirabell (No. 8), Jardines Botánicos de Singapur (No. 7), Volksgarten (No. 5) y Parque Pukekura (No. 3).

Cuatro de los jardines en la lista de los mejor clasificados no tenían tarifas de entrada en absoluto. (Getty Images)

El Jardín Milagro de Dubai experimentó un aumento del 265% en los datos de búsqueda anuales en los últimos dos años, según Titan Travel.

Para más artículos de estilo de vida, visita www.foxnews/lifestyle

Los jardines tienen más de 150 millones de flores en pleno esplendor y más de 775,000 pies cuadrados para explorar, según el Jardín Milagro de Dubai.