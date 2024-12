De Combatientes a Policías en una Damasco Post-Assad

nuevo video cargado: De Fighters to Policemen en un Damasco Post-Assad

De Fighters to Policemen en un Damasco Post-Assad

Como los rebeldes que derrocaron al dictador de mucho tiempo de Siria, Bashar al-Assad, transicionan de insurgentes a administradores, mantener el orden en las calles de la capital se ha convertido en una prioridad principal.

Hasta hace poco, estos hombres estaban en guerra con el gobierno sirio. Ahora, están manejando puntos de control en toda la capital. Son ex combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, o H.T.S. El grupo islamista, una vez un afiliado de Al Qaeda, derrocó al gobierno de Bashar al-Assad a principios de diciembre Después de 13 años de guerra civil, restaurar la seguridad es una de las principales prioridades para H.T.S. El grupo ha instalado personas como Basel al-Helal, un ex rebelde, para dirigir la policía en Damasco. Los combatientes convertidos en policías ahora controlan el tráfico y están tratando de devolver la propiedad que fue saqueada durante la reciente revuelta gubernamental. También dicen que su misión es llevar a cabo redadas para detener a traficantes de drogas, ladrones y ex funcionarios del gobierno. Antes de derrocar a al-Assad, H.T.S. dirigía un gobierno local en una parte del norte de Siria que controlaba. Allí, se les acusaba de abusos de derechos humanos, incluida la detención de críticos. Esto tiene a algunas personas preocupadas. Están preocupados por cómo H.T.S. gobernará ahora que controla una parte mucho más grande y diversa del país. Estos combatientes de H.T.S. dicen que las preocupaciones sobre ellos están fuera de lugar.

