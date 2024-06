De Coachella a Fallon, descifrando su estrellato.

Hace 11 horas

Por Zoya Mateen, BBC News

Imágenes de Getty

No hay un nombre más grande en la música Punjabi que Diljit Dosanjh

¿Quién es Diljit Dosanjh?

La respuesta a esa pregunta dependería de a quién le preguntes.

Para los no iniciados, Dosanjh es un cantante Punjabi increíblemente popular que la semana pasada hizo su debut en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. El orgulloso de 40 años se sitúa en lo que se conoce como la “ola Punjabi”, una nueva generación de artistas que fusionan la música Punjabi autóctona con el rap y el hip-hop.

Presentado por Fallon como “el artista Punjabi más grande del planeta”, Dosanjh – vestido con atuendos tradicionales – interpretó sus éxitos Born to Shine y G.O.A.T frente a una audiencia repleta.

“Unos segundos después y todo el mundo estaba bailando”, dice Sucharita Tyagi, una crítica de cine que estuvo presente en el programa. “Deberías haber visto las caras de la banda de la casa – estaban sorprendidos”.

Imágenes de Getty Dosanjh interpretó dos de sus canciones más conocidas en The Tonight Show

De vuelta en la India, Dosanjh también es reconocido como un actor versátil que canta en todas sus películas, así como un productor consumado. Y para otros que quizás nunca hayan visto sus películas o seguido su música, es una estrella de las redes sociales que rutinariamente crea revuelo con videos graciosos en Instagram – un video de él teniendo una conversación hilarantemente frustrante en Punjabi con el asistente de voz Alexa es un favorito particular para muchos.

Dosanjh es particularmente interesante porque su imagen es la antítesis del estereotipo del hip-hop Punjabi, un músico que rechaza el sonido y vocabulario áspero de la música por algo más orgánico y tradicional.

Es un cantante con alma, su rico barítono se eleva y tiembla con emoción en los lugares correctos. En sus espectáculos, hace que la casa se venga abajo con su energía (e incluso logra que Ed Sheeran cante en Punjabi). Y sus actuaciones en pantalla pueden hacer que la gente llore o se ría.

Para sus fans, es sobre todo un “beeba munda”, o un “buen chico”, cuya espontaneidad, encanto natural y personalidad relatable lo hacen una de las estrellas más entrañables de su tiempo.

“Pregunta a tres personas en una habitación por qué les gusta el hombre y darán razones diferentes: su actuación, canto o simplemente el contenido de Instagram que hace”, dice Tyagi. “Pero todos tendrán algo en común, que es su amor por la persona que es”.

Imágenes de Getty Los humildes comienzos de Dosanjh como un chico de pueblo pequeño son una gran parte de su historia

Nacido como Diljit Singh en el pueblo de Dosanjh Kalan en Punjab, Dosanjh comenzó su carrera cantando canciones devocionales en un gurdwara local. Aquellos que lo conocieron en ese momento dicen que era un “chico tímido” que “apenas tenía barba, pero tenía el ritmo, hacía bhangra bien, y se ataba un turbante muy bueno”.

“Él era un chico muy temeroso de Dios, hambriento de aprender”, dijo una vez Rajinder Singh, un productor de canciones que le dio a Dosanjh su primera oportunidad, al Indian Express.

A los 16 años, lanzó su primer álbum. Las canciones eran menos una sensación en los clubes nocturnos que en las fiestas de bodas, donde su inocencia y voz llena de alma lo hicieron popular instantáneamente. Pronto, estaba obteniendo shows casi todos los días.

Unos años más tarde, sus padres lo enviaron a la ciudad de Ludhiana para vivir y entrenar con su tío, un músico local. Fue un tiempo fértil para la música pop con artistas regionales como Daler Mehndi y Panjabi MC de la fama de “Mundian to bach ke” llevando los sonidos Punjabi al mundo. En 2006, Dosanjh hizo su primera gira internacional en Canadá y un año después, lanzó su segundo álbum, esta vez con su nuevo nombre: Diljit Dosanjh.

Una cosa llevó a la otra y para 2010, Dosanjh también se había establecido como un actor popular en la vibrante industria cinematográfica de Punjab. Seis años después, hizo su debut en Bollywood. Ahora, es una estrella mundial.

Imágenes de Getty Rutinariamente llena estadios con sus conciertos alrededor del mundo

El año pasado, hizo historia al convertirse en el primer cantante de lenguaje Punjabi en actuar en el festival Coachella. También colaboró ​​con la cantante pop Sia y se unió a Sheeran mientras estaba de gira por la India.

En sus entrevistas, Dosanjh ha dicho repetidamente que su éxito no fue por casualidad, que trabajó día y noche para llegar aquí, practicando diligentemente el canto incluso cuando no estaba recibiendo oportunidades.

Pero la modestia con la que se porta hace que parezca un espectador inocente en su propio camino hacia la fama.

“Cuando una estrella crece hasta cierto estatus, generalmente quieren reinventarse. Pero Dosanjh no cede a los excesos personales a medida que su popularidad continúa en aumento”, dice el consultor de comunicación Dilip Cherian.

“Al mantenerse este modesto buen chico, presiona todo un montón de botones correctos con la audiencia”, agrega.

Sin embargo, Cherian cree que hay más de lo que parece a simple vista – y que tal vez parte de la autenticidad de Dosanjh podría ser actuada.

De hecho, Dosanjh mismo ha dicho que, contrariamente a su imagen como un “alma pura” que no le importa la lucha, está constantemente tratando de superar la competencia: “Este es mi trabajo y no hago huesos al respecto”.

Dosanjh ha evitado conscientemente caer en la trampa de ser “un chico malo de moda” – el camino convencional seguido por la mayoría de sus colegas, dice Cherian.

Aparte de una etapa temprana en su carrera donde sus canciones presentaban armas y hablaban sobre el orgullo masculino, Dosanjh se ha mantenido mayormente alejado de temas controvertidos – abandonando los tópicos habituales de la venganza y la violencia en la música pop Punjabi por temas como la fe, el amor y la tradición. Algunas de sus canciones más populares como G.O.A.T y Born to Shine hablan de cómo no está aquí por el dinero sino para hacerse un nombre para sí mismo y para su pueblo.

Imágenes de Getty Los fans dicen que la honestidad de Dosanjh lo hace completamente relatable

Comienza cada concierto con la declaración, “¡Panjabi ha llegado!”, canta solo en su lengua materna y afirma que no le importa hablar inglés correctamente. “Cuando vienes de un lugar realmente pequeño como el mío, quieres que el mundo lo sepa”, dijo una vez en una entrevista.

Aunque Dosanjh es consciente de sus raíces – con cada canción tratando de representar algún aspecto de su identidad Punjabi – tampoco está limitado por ellas. Se basa en gran medida en la tradición pero también experimenta con ella, fusionando el pop con ritmos de bhangra que hacen que los tópicos gastados suenen frescos y pertinentes.

Cuando se trata de actuar, oscila entre roles cómicos y serios, haciendo películas sobre la insurgencia y el problema de las drogas en Punjab como Udta Punjab, junto con sátiras jocosas y historias de amor como Jatt & Juliet.

Imágenes de Getty Dosanjh hizo una exitosa aparición en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, recientemente

Aquellos como Tyagi que lo han conocido lo describen como un “hombre tímido y callado pero extremadamente observador”. Pero eso no le impide participar en trucos de redes sociales y hacer bromas, muchas de ellas a expensas de sí mismo.

“Después de pasar años en la industria, Dosanjh tiene a su gente en su lugar que lo ayudan a manejar esta imagen – que se trata de mantenerse auténtico pero también de equilibrar cuidadosamente las audiencias domésticas e internacionales con sus elecciones”, dice Cherian.

Sea cual sea el veredicto sobre su autenticidad, lo que es innegable es que Dosanjh es un hombre de talentos singulares.

Incluso el humor autodeprecativo de Dosanjh a veces parece intencional. Se apresura a hacer bromas sobre sí mismo – incluido no ser fluido en inglés – antes de que alguien más pueda hacerlo. Pero debajo de la ligereza hay un intérprete serio que está constantemente pensando en su lugar en el mundo y en las formas en que él, un chico de un pequeño pueblo de Punjab, puede desafiar eso con su arte.

Su música puede ser la base de su carrera. Sin embargo, Dosanjh ofrece mucho más: es un paquete completo, una mezcla de lo viejo y lo nuevo, simple y elegante, todo lo cual lo hace completamente relatable.

“E incluso si algo de la autenticidad es fabricada, ¿a quién perjudica? No está mintiendo sobre sus logros o talentos”, dice Tyagi.

“Hay más fronteras que cubrir – y Dosanjh solo quiere hacer de todo”.