De aterrizajes lunares de gatos a fracasos de cumpleaños

¿Te perdiste algunas noticias tecnológicas esta semana? ¡No te preocupes! ¡Te tenemos cubierto con un resumen rápido de los titulares más recientes! Bienvenido a la edición de esta semana de “¡Noticias que probablemente te perdiste y no deberías haberlo hecho!” Desde filtraciones sorprendentes hasta anuncios innovadores que pasaron desapercibidos, aquí tienes todo lo que necesitas saber para mantenerte al tanto. Toma un café, relájate y sumérgete en los aspectos más destacados (o bajos) tecnológicos de la semana.

Verizon lanza el último plan de actualización de teléfonos

Verizon acaba de dejar caer la bomba en las actualizaciones de teléfonos. Olvídate de esos tratos “solo para nuevos clientes”, son tan de la temporada pasada. Ahora todos reciben el tratamiento VIP, incluidos los clientes existentes con teléfonos mantenidos unidos por cinta adhesiva y sueños. El operador está regalando los últimos teléfonos 5G siempre que te suscribas a su plan Unlimited Ultimate (que probablemente viene con un suministro de pizza de por vida y un masajista personal, pero eso no está confirmado). Ah, y también se están asociando con YouTube Premium y Peacock para asegurarse de que tengas entretenimiento infinito para transmitir en tu nuevo teléfono brillante.

Microsoft lanza un chatbot de IA oficial en Telegram

¡Muévete, stickers de Telegram, hay un nuevo sheriff de IA en la ciudad! Microsoft acaba de lanzar su simpático bot Copilot para Telegram, que te permite abandonar las conversaciones reales por un amigo virtual. ¿Necesitas ayuda para elegir una película o escribir una respuesta ingeniosa? Copilot es tu compañero impulsado por GPT, todo por el bajo precio de gratis (y tal vez tu alma… pero bueno, entretenimiento). Solo no esperes que arregle la impresora de tu abuela, todavía.

Google Play Store puede desinstalar aplicaciones de forma remota

¡Google Play Store finalmente alcanzó a tu mamá! ¡Ahora puede desinstalar aplicaciones de forma remota! Ya no hace falta insistirle a tus hijos para que eliminen ese juego que no han tocado desde que los dinosaurios caminaban por la tierra. Simplemente toma tu teléfono, presiona el botón secreto de desinstalar y mira cómo misteriosamente se apagan sus tabletas. Mwahahaha (risa malvada opcional).

Elon Musk está creando un superordenador ultra potente

Elon Musk, el mago de la tecnología, está conjurando un superordenador xAI para hacer que el chatbot Grok sea aún más cool! Planeado para su lanzamiento en otoño de 2025, la llamada “gigafábrica de cómputo” será más poderosa de lo que podemos imaginar y costará miles de millones de dólares construir—un buen puñado de monedas si lo vemos desde la perspectiva de Musk. ¡Es como si estuviera mezclando pociones de IA y magia para crear una hechicería digital que nos dejará impresionados!

Chrome recibe una barra de menú personalizable en iPhones

¡Chrome en iPhone y iPad se está renovando! Una renovación que mejora la calidad de vida en lugar de la apariencia. ¡No se puede decir eso de todos los tipos de renovaciones, ¿verdad? Ahora puedes personalizar la barra de menú, haciéndola tan llamativa como una bola de discoteca en una fiesta. Di adiós a una experiencia de navegación molesta y hola al brillo personalizado—ejem, barra de menú.

Google pone fin a Business Messages

¡Los Mensajes Empresariales de Google van camino de la extinción! ¿Recuerdas esa función de chat en Maps y Search que nadie usaba? Sí, esa. A partir del 15 de julio, ya no podrás enviar mensajes a las empresas como un adolescente solitario que se desliza en los DMs.

Para el 31 de julio, también se acabarán los chats existentes. Las empresas tendrán que depender de palomas mensajeras o señales de humo para comunicarse ahora. Tal vez deberían haber ofrecido pizza gratis con cada mensaje… solo una idea, Google.

WhatsApp ahora admite mensajes de voz de 1 minuto en actualizaciones de estado

WhatsApp nos está dando el poder de charlar interminablemente en las actualizaciones de estado. Bueno, no interminablemente, pero durante el doble de tiempo que antes. En lugar de solo 30 segundos, ahora puedes compartir monólogos o quejas de un minuto de duración y molestar a tus amigos y familiares. O tal vez contar un cuento y hacerles sonreír. Quizás confundirlos con grabaciones accidentales desde el bolsillo. ¡Ten cuidado con eso!

Apple bloquea a los usuarios de volver a iOS 17.5

¡Usuarios de Apple con iOS 17.5.1 con errores, tengan cuidado! Volver a la versión anterior para escapar de los problemas ya no es una opción. Están atrapados con ello, como un mal compañero de cuarto que nunca lava los platos. Supongo que es hora de aceptar el caos y esperar a que la compañía que se llevó tu dinero arregle las cosas a su debido tiempo. Quizás invertir en una máquina del tiempo y escapar del caos.

China reserva un fondo de $47 mil millones para la industria nacional de chips

¡China está diciendo “fuera de mi camino, Silicon Valley, vamos por ti!” El país ha lanzado $47 mil millones al ruedo para revolucionar su industria de chips. El fondo ayudará a las fundiciones domésticas de semiconductores a fortalecer sus procesos de fabricación de chips y su capacidad de producción. Esto viene justo después de que el gobierno de EE. UU. otorgara grandes subvenciones y subsidios a las empresas de chips. Se avecina una guerra de chips, gente.

El mercado de smartphones de LATAM experimentó un fuerte crecimiento en el primer trimestre de 2024

¡Es una fiesta de smartphones al sur de la frontera! El mercado latinoamericano acaba de dar un gran salto con un aumento del 26% en el primer trimestre de 2024. La serie A de Samsung lideró el avance, seguida de Motorola, Xiaomi, TRANSSION y HONOR, que están viendo ganancias explosivas. La reactivación económica de la región y la sed de actualizaciones de dispositivos están impulsando este crecimiento. Mientras que las características de IA de alta gama deslumbran en el marketing, los teléfonos económicos aún reinan supremos.

El jefe de WhatsApp desmiente las afirmaciones de Elon Musk sobre los datos de los usuarios

La afirmación de Elon Musk sobre WhatsApp exportando datos de usuario despierta una enérgica respuesta del jefe de WhatsApp Will Cathcart, quien defiende el cifrado de extremo a extremo de la aplicación. “Esto no es correcto”, dijo Cathcart directamente a la cara de Musk. El jefe de IA de Meta también arremetió contra el dueño de X, acusándolo de “difundir teorías de conspiración”. Es un enfrentamiento tecnológico de alto nivel. ¿Quién necesita reality shows cuando tienes enfrentamientos de Silicon Valley?

El iPhone 16 tendrá baterías más grandes

¡Usuarios de iPhone, alegraos! Esos sueños de ansiedad nocturna por la batería podrían ser cosa del pasado si es que alguna vez los tuviste. La información filtrada sugiere que el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max tendrán baterías más grandes, alrededor de un nueve por ciento más grandes que sus predecesores. ¡Imagina, una hora extra deslizándote por TikTok sin el pánico de la batería baja! Esperemos que la información sea más confiable que el consejo tecnológico de tu tío.

Discord vuelve a centrarse en los juegos

¡Gamers, a reunirse! Discord está abandonando su búsqueda de ser el próximo Facebook y regresando a sus raíces. Prepárate para un nuevo rediseño de la aplicación que pone los juegos en primer plano. Básicamente, Discord está eliminando todo lo que no tiene que ver con juegos y centrándose en lo que lo hizo genial en primer lugar. No importa a dónde llegues en la vida, nunca debes olvidar tus raíces.

Instagram refuerza sus medidas de seguridad para adolescentes

¡Instagram está combatiendo a los matones como un portero en un concierto de ídolos adolescentes! La compañía está mejorando sus funciones de seguridad para proteger a los jóvenes usuarios de los trols y la negatividad. La firma de redes sociales propiedad de Meta espera que estos cambios hagan que la plataforma sea un espacio más seguro para los adolescentes. Piénsalo como un parque infantil digital con un gran cartel que dice “No se permiten matones”. ¡Ahora ve y publica tus selfies sin miedo!

Limita las interacciones de Instagram a tus amigos cercanos

Instagram también tiene algo nuevo para los adultos. La aplicación ahora te brinda más control sobre quién puede ver tu contenido y enviarte mensajes, con la opción de limitarlo solo a tus amigos cercanos. Imagina que estás disfrutando de una gran fiesta y tu primo lejano aparece con malos movimientos de baile y chistes cuestionables. Ahora puedes silenciarlo. No más interacciones sociales incómodas, solo buenas vibraciones con tu grupo elegido.

Google Photos añade un feed social para likes y comentarios

¡Google Photos podría convertirse en tu vecino chismoso! Está agregando una nueva página de “Actividad de Compartir” que es básicamente una revista de chismes de tus fotos. Este feed te dirá quién le dio like a tus fotos, quién comentó en tus atardeceres e incluso se atrevió a agregar más fotos a un álbum compartido (¡gas!). Ahora puedes ver exactamente quién ama tus fotos de vacaciones (y quién está juzgando en secreto tu cuestionable fotografía de comida).

Google acusado de despedir ilegalmente a empleados contratados

Los miembros del Congreso están arrojando sombras sobre Google como si fuera una fría noche en California. La compañía supuestamente despidió a algunos contratistas de YouTube Music por sindicalizarse en su contra, y los legisladores no están contentos al respecto. Un grupo de representantes escribió una carta pública a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), las personas que supervisan los derechos laborales, diciendo “Oye, Google despedir a estos trabajadores que intentan sindicalizarse parece un poco sospechoso”. Ahora la NLRB necesita investigar si el titán tecnológico rompió alguna regla. Así que toma unas palomitas y mira cómo se desarrolla el drama.

Threads agrega un feed similar al de TweetDeck

Threads, la olvidada plataforma de redes sociales que Meta lanzó para competir con Twitter (¿quién la llama X de todos modos?), acaba de copiar una característica de Twitter. Ahora puedes personalizar la página de inicio de Threads con una serie de feeds como hacíamos en TweetDeck (¿cuál es su nuevo nombre, por cierto?). Si estás en Threads, ve y pruébalo para ver si la función es buena. Está disponible para todos sin necesidad de pagar un centavo, al menos por ahora.

Google Phone recibe una barra de estado transparente

¡Llamando a todos aquellos que les gusta combinar la estética de su teléfono con el cielo (o tal vez su estado de ánimo?)! Google Phone acaba de recibir una actualización genial con una barra de estado transparente. La barra de estado ahora se fusiona mágicamente con el fondo de la aplicación, como un camaleón en una camisa de franela (no es la comparación más elegante, pero entiendes la idea). Esto puede parecer un detalle menor, pero hey, a veces son las pequeñas cosas las que marcan la gran diferencia.

WhatsApp prepara un editor de dibujo mejorado

¡WhatsApp se está poniendo elegante con sus herramientas de edición de fotos! Está mejorando el editor de dibujos para dar más poder a las personas que les gusta adornar sus imágenes. Si estás añadiendo un gracioso bigote a la selfie de tu amigo pero los colores preestablecidos simplemente no están a la altura, puedes encontrar el tono rubio perfecto justo desde su cabello para una obra maestra verdaderamente realista (y divertida). No más conformarse con colores aburridos, esta actualización es como tener toda una paleta de pintura a tu disposición.

Google elimina “One” de su VPN para Pixel

El servicio de VPN de Google para Pixels está eliminando una palabra de su nombre. Está eliminando “One”, pasando de “Pixel VPN by Google One” a simplemente “Pixel VPN by Google” – más corto, conciso, más cool (o al menos eso es lo que la compañía espera). Todos ustedes usuarios de Pixel con necesidad de una VPN ahora pueden disfrutar de su red privada virtual con un nombre ligeramente menos recargado. Todos los demás, olviden Google One VPN.

Google Calendar simplificará las entradas de cumpleaños

¿Eres malo recordando cumpleaños? No estás solo. Todos hemos tenido momentos como, “¡Caramba, fue ayer?” Google te ayudará hasta cierto punto. Se está preparando para simplificar el proceso de agregar recordatorios de cumpleaños a Google Calendar. Pronto podrías obtener un chip dedicado a los cumpleaños al crear un nuevo evento. No más rebuscar entre múltiples opciones para guardar el cumpleaños de tu amigo y recibir un recordatorio a tiempo. De lo contrario, ¿sabías que llaman a alguien que olvida cumpleaños? Un ex-mejor amigo.

Google arreglará sus embustes de búsqueda de IA

¡Los resultados de búsqueda impulsados por IA de Google se han estado saliendo de control como un tren descontrolado lleno de trolls de internet! La elegante nueva herramienta de IA ha servido algunas mentiras gordas, como afirmar que los gatos han caminado en la luna (no lo busques). Afortunadamente, la compañía parece haber encontrado cinta adhesiva para arreglar las cosas. El Jefe de Búsqueda de Google dice que están trabajando en evitar que la IA se desoriente y reescriba la historia. Así que, la próxima vez que le preguntes algo extraño a Google, es posible que recibas una respuesta real en lugar de una historia sacada de una fiebre repentina.