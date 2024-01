Day One se distingue aún más de la aplicación Journal de Apple al agregar una nueva función de Journals Compartidos en iPhone y iPad. (Day One further sets itself apart from Apple’s Journal app by adding a new Shared Journals feature on iPhone and iPad)

Después de la adición de la app Journal de Apple en iOS 17.2, algunos se preguntaron si la demanda de aplicaciones de diario de terceros comenzaría a disminuir. Pero eso parece no haber sido el caso gracias en parte a la forma en que los desarrolladores de aplicaciones han continuado agregando nuevas funciones con las que la app Journal no puede competir del todo. Al menos, no todavía.

La app Journal de Apple es un esfuerzo relativamente básico en este momento y, si bien eso podría cambiar en el futuro, su mayor beneficio en este momento es la API de Sugerencias de Diario que permite a otras aplicaciones ofrecer ideas para nuevas entradas de diario basadas en la música que alguien escuchó, a dónde fueron, fotos que tomaron y más. Una de las aplicaciones que aprovechó la API de Sugerencias de Diario es Day One, un pilar de la App Store. Y ahora ha agregado una nueva función importante que podría ser aún más importante.

Esa nueva función es Diarios Compartidos y hace exactamente lo que podría sonar. Cuando está habilitada, la función permite a las personas compartir sus diarios con amigos y familiares, todo protegido por cifrado de extremo a extremo.

Compartir y compartir igual

En una publicación de blog que anuncia Diarios Compartidos, los desarrolladores de Day One detallaron que los diarios compartidos y privados siempre se mantienen separados, por lo que no hay mezcla de entradas, algo que podría ser vital para garantizar que las entradas correctas se compartan. “Ninguna entrada en un diario privado será compartible, solo las entradas creadas en un Diario Compartido”, explica la publicación del blog.

La publicación también confirma que cada diario compartido puede compartirse con hasta 30 miembros, incluido el propietario. Eso ciertamente suena como mucho, incluso para las familias más numerosas.

Lo más interesante es la adición de comentarios y reacciones, una función que permitirá a las personas “dejar comentarios y reacciones en las entradas de Diarios Compartidos, agregando una capa adicional de interactividad a las historias y experiencias compartidas”. Eso convierte cada entrada de diario compartida en algo comunicativo y permite a las personas compartir sus propios pensamientos. El ejemplo dado en el video promocional de Day One para Diarios Compartidos muestra a una familia compartiendo medios y entradas a medida que crece su hijo y luego deja comentarios para discutir hitos, y ese es un gran ejemplo de cómo los diarios compartidos podrían ser una gran ventaja para los usuarios de Day One.

¡Los Diarios Compartidos ya están aquí! 🎉 Esta nueva función representa una transformación en los diarios, facilitando más que nunca la colaboración y el intercambio de recuerdos. Obtenga más información aquí: https://t.co/8uIJLWu2yH pic.twitter.com/6hO6EvdooN22 de enero de 2024

Sin embargo, hay un par de detalles. Aquellos que quieran usar Day One deberán estar usando la última versión de la aplicación en el iPhone y el iPad, mientras que la versión web de Day One también admite Diarios Compartidos. Sin embargo, no hay mención de la aplicación para iPad en este momento, y tenemos que asumir que eso cambiará en el futuro.

El mayor inconveniente para algunas personas sin duda será la necesidad de una cuenta Premium de Day One. Dicha cuenta viene con una prueba gratuita de un mes y cuesta $34.99 al año. Sin embargo, la cuenta Premium de Day One incluye características adicionales más allá de los Diarios Compartidos, incluida una cantidad ilimitada de diarios, sincronización en múltiples dispositivos, un importador de Instagram y más. También obtendrá un descuento del 25% en libros impresos creados a partir de sus diarios, también.

Si ya tiene Day One instalado en su iPhone o iPad, puede actualizar a la última versión ahora, mientras que aquellos que comienzan de nuevo pueden descargar la aplicación de forma gratuita desde la App Store.

