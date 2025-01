DAY-LEE FOODS ADQUIERE B AND D FOODS, MOUNTAIN VIEW PACKAGING Y TAMARACK FOODS por Investing.com

“

LOS ÁNGELES, 3 de enero de 2025 / PRNewswire / – Day-Lee Foods, Inc., una subsidiaria totalmente propiedad de NH Foods Ltd. y miembro del Grupo Nipponham, anunció hoy que ha completado la adquisición de B and D Foods, Mountain View Packaging y Tamarack Foods. B and D Foods, junto con sus afiliados, es un proveedor líder de productos alimenticios congelados, que incluyen carnes de tempura, nuggets de cerdo, kits de comida asiática y una variedad de productos de pollo.

Esta combinación estratégica reúne a cuatro empresas sólidas con fortalezas complementarias, creando una nueva fuerza poderosa en la industria alimentaria. La adquisición expande significativamente el portafolio de productos y las capacidades de fabricación de Day-Lee Foods, posicionando a la empresa para un crecimiento acelerado e innovación en el mercado de alimentos congelados y preparados.

Hideki Fujii, Presidente y CEO de Day-Lee Foods, Inc., declaró: “Esta adquisición marca un nuevo y emocionante capítulo para nuestra empresa. Al combinar nuestras fortalezas, construiremos una organización más robusta y diversificada que esté mejor posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.”

Tim Andersen, Presidente y CEO de B and D Foods, Mountain View Packaging y Tamarack Foods, agregó: “Unir fuerzas con Day-Lee Foods abre tremendas oportunidades para nuestras marcas y nuestro personal. Juntos, tenemos los recursos y el talento para impulsar la innovación, ingresar a nuevos mercados y brindar aún más valor a nuestros clientes.”

La empresa combinada mantendrá operaciones en todas las ubicaciones actuales, con planes para aprovechar las fortalezas únicas de cada instalación. El liderazgo enfatizó que el enfoque está en el crecimiento y la expansión. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Acerca de Day-Lee Foods, Inc.

Day-Lee Foods, Inc. es un fabricante líder de alimentos congelados y aperitivos, conocido por su cocina de inspiración asiática de alta calidad y líneas de productos innovadoras. Con esta adquisición, Day-Lee Foods refuerza su posición como un actor importante en la industria de alimentos congelados y preparados.

Acerca de B and D Foods

B and D Foods fue fundada en 1972 para abastecer sus emblemáticos filetes de dedo a una cadena de restaurantes de comida rápida. Con el paso de los años, B and D Foods ha crecido y su oferta de productos se ha expandido para incluir carnes de tempura, nuggets de cerdo, kits de comida asiática y una variedad de productos de pollo.

