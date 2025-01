David Lynch: Director de cine fallece a los 78 años, según la familia.

David Lynch, el escritor y cineasta estadounidense cuyas obras incluyen Mulholland Drive y Twin Peaks, falleció a los 78 años. La muerte de Lynch fue anunciada en su página oficial de Facebook por su familia. “Ahora hay un gran agujero en el mundo, ya que ya no está con nosotros”, decía la publicación. Lynch recibió tres nominaciones al Oscar al mejor director a lo largo de su carrera por su trabajo en Blue Velvet, The Elephant Man y Mulholland Drive. Su último proyecto importante fue Twin Peaks: The Return, que fue transmitida en 2017, y continuó la serie de televisión que se emitió durante dos temporadas a principios de la década de 1990. Muchas de sus películas eran conocidas por su calidad surrealista y onírica. Eraserhead, su primer lanzamiento importante en 1977, estaba lleno de imágenes oscuras y perturbadoras. Ganó la prestigiosa Palme d’Or en el festival de cine de Cannes por Wild at Heart en 1990. Su cuerpo de trabajo fue reconocido en los Oscar en 2020 cuando recibió un premio honorario de la Academia. Lynch reveló en agosto del año pasado que estaba luchando contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar crónica, debido a “muchos años de fumar”. El director dijo que, a pesar del diagnóstico, estaba en “excelente forma” y que “nunca se retiraría”. Sin embargo, su condición se deterioró en cuestión de meses. En una entrevista de noviembre con la revista People, dijo que necesitaba oxígeno para caminar. Nacido en Missoula, Montana, Lynch comenzó su carrera en la pintura antes de pasar a hacer cortometrajes durante la década de 1960.