David Jason: Broma de Solo Tontos y Caballos que no se Transmitiría Ahora

El espectáculo, que originalmente se emitió en BBC One, se estrenó por primera vez en 1981 y duró siete series con un último episodio que se emitió el día de Navidad en 2003.

Sir David apareció como Del Boy junto a Nicholas Lyndhurst como Rodney Trotter y el fallecido Buster Merryfield como Tío Alberto, quien falleció en 1999.

Only Fools and Horses atrajo a millones de espectadores, a menudo ha sido descrito como uno de los mejores programas de televisión británicos e incluso ha inspirado un musical basado en los personajes.

Pero a pesar del amor de la nación por la comedia, Sir David recientemente compartió que un chiste presentado en Only Fools and Horses nunca se emitiría ahora.

Sir David Jason admite que el chiste de Only Fools and Horses que no se emitiría ahora



Escribiendo en su autobiografía reciente, This Time Next Year, Sir David comparte: “Es bastante difícil encontrar un chiste en Only Fools and Horses que se sienta marcado por el tiempo”.

“He pensado en esto y solo he logrado aislar una línea de risa que podría sentirse incómoda bajo el implacable hacha del tiempo”.

El chiste que discute Sir David se presentó en el especial de Navidad de 1989, The Jolly Boys Outing, informa el Express.

El especial festivo mostraba a Del Boy jugando al Trivial Pursuit con el jefe de Cassandra, Stephen, quien preguntaba sobre el nombre de un cisne hembra.

Del Boy no está seguro de la respuesta y le pide a Rodney que le dé una pista, que él le da en forma de un golpe con un bolígrafo.

Reaccionando a la pista, Del Boy grita: “¡Lo tengo! Es un Bic”.

Sin embargo, Sir David ahora piensa que ese chiste sería pasado por alto por las audiencias actuales, compartiendo: “No importa la palabra ‘pl***er’: ¿durante cuánto tiempo seguirá la palabra ‘Bic’ significando automáticamente ‘bolígrafo’ para las generaciones más jóvenes, que podrían estar luchando por reconocer la palabra ‘bolígrafo’ no dentro de mucho tiempo?

“Entonces, este momento el próximo año… bueno, quizás a nadie le parezca gracioso”.