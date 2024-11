David Cameron respalda el proyecto de ley de muerte asistida después de haber votado en contra en 2015 | Noticias de Política

David Cameron se ha convertido en el primer ex primer ministro en apoyar el proyecto de ley de muerte asistida.

El ex líder conservador ha escrito un artículo en The Times explicando su decisión, y diciendo que en el pasado se oponía a medidas que permitían a personas gravemente enfermas poner fin a su propia vida.

Lord Cameron de Chipping Norton escribió: “Mi principal preocupación y razón para no respaldar propuestas antes era siempre la preocupación de que personas vulnerables pudieran ser presionadas para acelerar su propia muerte.”

Sin embargo, dice que ahora ha sido tranquilizado por aquellos que argumentan a favor del Proyecto de Ley de Adultos Terminales (Fin de Vida).

La diputada laborista Kim Leadbeater presentará el proyecto de ley para su votación en la Cámara de los Comunes el viernes.

Por favor, use el navegador Chrome para un reproductor de video más accesible

8:32

MP no tiene ‘dudas’ sobre el proyecto de ley de muerte asistida

“Como han argumentado convincentemente los defensores, esta propuesta no se trata de terminar la vida, sino de acortar la muerte”, escribió Lord Cameron en The Times.

Su intervención llega después de que Gordon Brown, Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss se pronunciaran en contra del proyecto de ley.

Ninguno de Sir John Major, Sir Tony Blair o Rishi Sunak han hecho públicas sus posiciones.

Imagen:

Gordon Brown. Foto de archivo: PA

En su artículo, Lord Cameron dice que formuló cuatro preguntas antes de llegar a su conclusión: si existen suficientes salvaguardias para proteger a las personas vulnerables, si es un “camino resbaladizo”, si ejercería presión innecesaria sobre el NHS y si la ley propuesta llevará a una reducción significativa del sufrimiento humano.

En el primer punto, Lord Cameron dice que protecciones como la necesidad de aprobación de dos médicos y de un juez, junto con el requisito de autoadministración de los fármacos fatales, son suficientes.

También destaca la criminalización de obligar a alguien a poner fin a su propia vida.

En cuanto a si el proyecto de ley es un “camino resbaladizo” – como afirmó la ministra de Justicia Shabana Mahmood – él dice que tal argumento se puede aplicar a cualquier cambio social.

El ex primer ministro escribe que el proyecto de ley es “un lugar de descanso sensato y práctico para la política pública en esta área”, y es explícitamente solo para los enfermos terminales, en lugar de aquellos con enfermedades mentales y discapacidades.

Leer más:

¿Qué hay en la legislación de muerte asistida?

Abogado dice que la muerte asistida en Canadá ha llegado demasiado lejos

El miembro conservador más antiguo en respaldar el proyecto de ley

Jon Craig

Corresponsal político jefe

@joncraig

Los ex primeros ministros David Cameron y Gordon Brown perdieron a un hijo en circunstancias trágicas. Pero ahora han llegado a una conclusión diferente sobre la muerte asistida.

Lord Cameron perdió a su hijo Ivan, de seis años, que era gravemente discapacitado y sufría de epilepsia y parálisis cerebral, en febrero de 2009. El Sr. Brown, el entonces primer ministro, canceló las preguntas al primer ministro como muestra de respeto.

Cuando se debatió por última vez la muerte asistida en la Cámara de los Comunes en 2015 – cuando era primer ministro – el Sr. Cameron votó en contra. Pero ahora, en una intervención importante y potencialmente influyente, ha cambiado de opinión.

“Cuando sabemos que no hay cura, cuando sabemos que la muerte es inminente, cuando los pacientes entran en un período final y agudo de agonía, entonces seguramente, si pueden prevenirla y – crucialmente – quieren prevenirla, deberíamos permitirles tomar esa elección”, escribe Lord Cameron en The Times.

Pero el ex primer ministro está en una minoría de conservadores que respaldan el proyecto de ley y la mayoría de los diputados conservadores principales, incluidos Kemi Badenoch, Priti Patel y el ex líder Sir Iain Duncan Smith, se oponen.

Lord Cameron es también el primero de todos los ex primeros ministros vivos del Reino Unido en respaldar el polémico proyecto de ley de Kim Leadbeater, que se está debatiendo en la Cámara de los Comunes el viernes.

Esta semana tres ex primeros ministros conservadores – Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss – hicieron saber que se oponen al proyecto de ley. La baronesa May, al igual que Lord Cameron, votará si el proyecto de ley llega a la Cámara de los Lores.

La hija de Mr. Brown, Jennifer, nacida siete semanas prematuramente con un peso de 2 libras y 4 onzas, murió después de solo 11 días en enero de 2002 tras una hemorragia cerebral en el cuarto día de su corta vida.

Un hijo de un hombre fuerte que fue fuertemente influenciado por su padre, un ministro de la Iglesia de Escocia, Mr. Brown dice que la tragedia lo convenció del valor y la imperiosa necesidad de una buena atención al final de la vida, no del caso de la muerte asistida.

En cuanto a si ejercería presión indebida sobre el NHS, Lord Cameron desestima el argumento.

“No es solo que el proyecto de ley sería aplicable en solo un número muy reducido de casos, es que el NHS existe para servir a los pacientes y al público, no al revés,” escribe.

En el cuarto punto – si reduciría el sufrimiento humano – el ex primer ministro dice: “Me resulta muy difícil argumentar que la respuesta a esta pregunta sea otra que ‘sí’.”

Spreaker

Este contenido es proporcionado por Spreaker, que puede estar utilizando cookies y otras tecnologías.

Para mostrarle este contenido, necesitamos su permiso para utilizar cookies.

Puede utilizar los botones a continuación para modificar sus preferencias y habilitar las cookies de Spreaker o para permitir esas cookies solo una vez.

Puede cambiar su configuración en cualquier momento a través de las Opciones de privacidad.

Lamentablemente, no hemos podido verificar si ha dado su consentimiento para las cookies de Spreaker.

Para ver este contenido, puede utilizar el botón a continuación para permitir las cookies de Spreaker solo para esta sesión.

Habilitar Cookies

Permitir Cookies Una Vez

👉 Escucha Sky News Daily en tu aplicación de podcast 👈

Lord Cameron agrega que, como miembro de la Cámara de los Lores, recibe cartas de pacientes terminales y eso plantea preguntas.

Él escribió: “Cuando sabemos que no hay cura, cuando sabemos que la muerte es inminente, cuando los pacientes entran en un período final y agudo de agonía, entonces seguramente, si pueden prevenirla y – crucialmente – quieren prevenirla, deberíamos permitirles tomar esa elección.

-Es correcto que los diputados tengan un voto libre sobre este tema y nuestra tradición de votos libres sobre cuestiones morales debe mantenerse.

-El hecho de que sea un voto libre brinda a los legisladores la oportunidad de pensar de nuevo y, si la evidencia los convence, de cambiar de opinión. Eso es lo que he hecho. Y, si este proyecto de ley llega a la Cámara de los Lores, votaré a favor.”