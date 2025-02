Datos de inflación de enero complican planes de la Fed mientras los altos costos de huevo y energía empujan los precios al consumidor hacia arriba.

Los últimos datos de inflación publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor subieron más de lo previsto en enero, ya que los precios básicos se recuperaron tras la desaceleración del mes pasado, con el foco en el camino a seguir por parte de la Reserva Federal.

Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 3% interanual en enero, un aumento con respecto al incremento anual del 2.9% en los precios de diciembre.

El índice subió un 0.5% con respecto al mes anterior, el mayor aumento mensual desde agosto de 2023 y una ligera aceleración frente al aumento del 0.4% registrado en diciembre. Los economistas esperaban un aumento del 0.3%.

Factores estacionales como los mayores costos de combustible y la persistente inflación en alimentos mantuvieron elevadas las cifras principales. Específicamente, el índice para los huevos aumentó un 15.2%, el mayor aumento desde junio de 2015. Representó aproximadamente dos tercios del aumento mensual total en alimentos en el hogar, según la BLS. En términos interanuales, los precios de los huevos han aumentado un 53%.

En cuanto a los precios “core”, que excluyen los costos más volátiles de alimentos y gasolina, los precios en enero aumentaron un 0.4% intermensual, por encima del aumento mensual del 0.2% en diciembre y el mayor incremento mensual desde abril de 2023.

Los precios centrales aumentaron un 3.3% interanual, marcando un aumento desde el 3.2% registrado en diciembre, que fue la primera vez desde julio que la inflación central interanual mostró una desaceleración en el crecimiento de precios.

La inflación central ha seguido siendo persistentemente elevada debido a los costos inamovibles de vivienda y servicios como seguros y cuidado médico. La vivienda mostró ciertos signos de desaceleración el mes pasado, con un aumento del 4.4% interanual, el menor incremento en 12 meses en tres años. De manera similar, el aumento interanual del alquiler fue el más moderado desde febrero de 2022.

Fue una historia diferente para los precios de autos usados, que vieron otro fuerte aumento por cuarto mes consecutivo. El índice subió un 2.2% en enero después de un aumento del 1.2% en diciembre y un aumento mensual del 2% en noviembre.

Es probable que los autos usados hayan contribuido al aumento general en bienes básicos, que alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2023.

Aunque la inflación ha estado desacelerándose, ha permanecido por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal de manera anual, con economistas y funcionarios de la Fed señalando un camino por delante “complicado”.

“No hay forma de enmascarar esto. Este no es un buen resultado”, dijo Claudia Sahm, economista jefa de New Century Advisors y ex economista de la Reserva Federal, en el programa Morning Brief de Yahoo Finance.

“La única cosa que se puede decir es que esta es una decepción conocida”, continuó, señalando que el comienzo de un nuevo año ha contribuido previamente a sorpresas al alza. “Tener un resultado elevado en enero en años recientes ha sido una ocurrencia común. También ha sido una ocurrencia común que ha disminuido a medida que ha avanzado el año. Así que esto no es un factor determinante para el año en su conjunto, pero ciertamente no es una buena manera de empezar las cosas”.

Historia Continúa

Seema Shah, estratega global jefa de Principal Asset Management, estuvo de acuerdo, añadiendo que “la estacionalidad y factores puntuales pueden haber jugado un papel en la sorpresa al alza”.

Sin embargo, “la combinación del crecimiento promedio de los ingresos que sorprendió al alza la semana pasada, el aumento brusco en el número de inflación en servicios supercore hoy y la agenda política del gobierno que amenaza con elevar las expectativas de inflación es casi demasiado convincente para descartarla”, dijo.

La ascensión de Donald Trump a la presidencia ha complicado aún más las perspectivas de inflación, con los economistas argumentando que Estados Unidos podría enfrentar una nueva resurgencia de la inflación a medida que Trump se compromete con una política comercial proteccionista. Eso probablemente complicará el camino a seguir del banco central en cuanto a las tasas de interés.

Leer más: Cómo afecta la decisión de la Fed sobre las tasas a sus cuentas bancarias, préstamos, tarjetas de crédito e inversiones

El lunes, el presidente Trump anunció aranceles globales del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo. Los aranceles del 25% a México y Canadá llegarán el próximo mes, mientras que los aranceles del 10% a China ya se han implementado.

Poco después de la publicación, los operadores redujeron las expectativas de un recorte de tasas de la Fed, fijando solo un recorte por parte del banco central este año. Las acciones también cayeron inmediatamente después de los resultados antes de recuperarse en cierto modo hacia el comercio de media tarde.

“La Fed nunca va a reaccionar exageradamente a un mes de datos”, dijo Sahm. “Nos han estado diciendo desde diciembre que no tienen prisa por ajustar las tasas de nuevo, y eso se reforzará hoy”.

“Estamos de vuelta en el caso del año pasado en el que tendremos que ver meses y meses, saliendo del primer trimestre, de mejores datos de inflación antes de que la Fed se sienta cómoda con ello. Entonces realmente empuja la línea de tiempo probablemente hacia la segunda mitad del año [si] esto termina siendo el valor atípico”.

Alexandra Canal es una reportera sénior en Yahoo Finance. Síguela en X @allie_canal, LinkedIn y envíale un correo electrónico a [email protected].

Haz clic aquí para conocer las últimas noticias económicas e indicadores para ayudarte a tomar decisiones de inversión informadas

Lee las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance