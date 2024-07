Darwin Núñez de Liverpool en enfrentamiento con los fans después del partido de Uruguay

El futbolista del Liverpool, Darwin Núñez, estuvo involucrado en una altercación con espectadores después de que su selección nacional de Uruguay fuera derrotada el miércoles por la noche.

El delantero fue visto enfrentándose físicamente a los fanáticos de Colombia en las gradas después del pitido final en la semifinal de la Copa América.

Según el medio uruguayo El Pais, se produjo un desorden cerca de donde se encontraban los amigos y familiares de los jugadores.

Núñez aún no ha comentado públicamente sobre el incidente.

Las cámaras de televisión y los fanáticos capturaron imágenes de Núñez subiendo por las barandillas y abriéndose paso entre las abarrotadas gradas del Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

Luego se lo puede ver enfrentándose a los fanáticos de Colombia mientras otros intentaban contenerlo.

Se informó que otros jugadores de Uruguay estuvieron involucrados en el incidente.

El capitán de Uruguay, José María Giménez, dijo que los jugadores estaban tratando de defender a sus familias, describiendo la situación en la multitud como un “desastre”, según Reuters.

Continuó: “No había policía y tuvimos que defender a nuestras familias. Esto es culpa de dos o tres personas que tomaron unas copas de más y no saben cómo beber”.

Núñez fue visto abrazando a su hijo en el campo después de la altercación.

La Conmebol, el organismo rector del fútbol sudamericano, dijo que “condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al fútbol”.

“Afuera y dentro del campo no hay lugar para la intolerancia y la violencia”, agregó.

El incidente ocurrió después de que Uruguay cayera derrotado 1-0 ante Colombia en el partido de semifinales, negándoles un lugar en la final de la Copa América del lunes.

Poco antes de que comenzara el desorden en la multitud, los jugadores y el cuerpo técnico se enfrentaron en el campo después de que terminara el partido.

Núñez comenzó el partido en la delantera para Uruguay pero no pudo convertir ninguna de sus cuatro oportunidades de gol.

El Liverpool fichó al delantero por 64 millones de libras procedente del Benfica portugués en junio de 2022. Ha marcado 20 goles en 65 apariciones para el club.

La BBC News se ha puesto en contacto con el representante de Núñez para obtener comentarios.

Colombia jugará contra Argentina en la final del lunes.