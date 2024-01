Daring Fireball: Teclados de teléfonos móviles

martes, 7 de julio de 2009

Me lo perdí mientras estaba en la WWDC el mes pasado, pero Tim Bray escribió una reflexión sobre si los teclados de hardware son una característica importante. Bray es dueño de un HTC Android G1 y le gusta mucho, escribió:

“A partir de ahora, absolutamente no consideraré usar un dispositivo que no incluya un teclado físico.”

Creo que la cuestión se reduce a si Apple está cometiendo un error al no fabricar un iPhone con un teclado de hardware. Estoy convencido de que la respuesta es no – que (a) nunca habrá un iPhone con un teclado de hardware incorporado; y (b) Apple no sufrirá por ello.

Pero eso no quiere decir que pienso que los teclados de hardware desaparecerán en toda la industria. Creo que es seguro decir que RIM, por ejemplo, no desaparecerá en el futuro cercano, y su incursión en modelos de teclados de software no ha ido bien (por decir lo menos). Pero vale la pena mencionar que el seguimiento de HTC al G1, el Magic, no tiene teclado de hardware.

Bray, argumentando que Apple está cometiendo un error al no ofrecer un teclado de hardware, escribe:

“Podría establecer paralelismos con la convicción extensa y profundamente equivocada de Apple de que un botón en un mouse es suficiente. Y tal vez soy un nicho. Pero sabes, es un gran nicho que incluye a un montón de usuarios de Android y Blackberry y ahora Palm Pre. Y los usuarios de iPhone estarán sentados junto a ellos en las salas de salidas, reuniones de trabajo, cafeterías y los verán teclear a toda velocidad hacia sus amigos.”

Lo que creo que no estaba claro antes, cuando argumenté que el teclado de software del iPhone no lo estaba frenando, es que algunas personas son mecanógrafos extremadamente rápidos en el iPhone, y la mayoría de los usuarios de iPhone se las arreglan bastante bien con él. Es decir, mi argumento no es que el teclado del iPhone sea malo en comparación con los teclados de hardware del teléfono, sino que es un compromiso aceptable. Más bien, mi argumento es más en el sentido de: (1) que todos los teclados del tamaño de un teléfono – hardware o software – son malos en comparación con el teclado de tamaño completo real y honesto; pero (2) dada una semana o dos de uso y algo de confianza en el sistema de corrección automática, la mayoría de las personas pueden escribir con el pulgar igual de bien, sino mejor, en un iPhone de lo que podrían en un BlackBerry o en un teclado de estilo deslizable como el del G1.

Yo, por mi parte, escribo bastante bien en él, pero vi a algunas personas en la WWDC el mes pasado cuya velocidad al escribir en el iPhone simplemente me dejó boquiabierto. No me sorprendería nada que la velocidad de escritura promedio de los propietarios de iPhone sea más o menos la misma, o incluso más rápida, que la de las personas con teléfonos con teclado de hardware. Y si es peor, apuesto a que no es por mucho.

Lo que es innegable es que la experiencia de escritura en el iPhone es muy diferente a la de un teléfono con teclado físico. Tus pulgares pueden viajar más o menos la misma distancia, pero es una sensación totalmente diferente. Las personas que parecen tener más dificultades con el teclado del iPhone son aquellas que han pasado más tiempo escribiendo con los pulgares con teclados de hardware. Y eso funciona en ambas direcciones: cuando tuve la oportunidad de usar un Pre durante 30 minutos el mes pasado, no podía escribir nada bien en él con mis pulgares, pero sin embargo estoy bastante seguro de que si viviera con un Pre durante unas semanas, escribiría lo suficientemente bien.”

“¿Son buenos los teclados táctiles de software para todos? Ciertamente no. Pero este es otro aspecto de la forma de Apple. Apple intenta hacer cosas que a muchas personas les encantan, no cosas que a todos les gustan. La clave es que no tienen miedo a las críticas firmes y, a menudo, abierta, que llegan con la ruptura de las convenciones.”

“Por ejemplo, sigo viendo quejas sobre la falta de una batería extraíble en el 3GS, una tendencia que Apple inició no con el iPhone original en 2007 sino con el iPod original en 2001. Y de hecho, en lugar de doblegarse a esta crítica y agregar baterías extraíbles a cualquiera de sus dispositivos portátiles, Apple está haciendo lo contrario y cambiando a baterías no extraíbles en sus computadoras portátiles. A menos que se me escape algo, el único producto que queda en toda la línea de productos de Apple con una batería extraíble es el MacBook blanco de $999.”

“El hecho de que el iPhone, o específicamente su teclado táctil de software, no atraiga a todo el mundo no es un problema. Nada atrae a todos. Incluso si intentas hacer algo que atraiga a todo el mundo agregando todas y cada una de las características que la gente pide a gritos, terminas con algo como Windows que no atrae a personas con un gusto por lo elegante y refinado.”