Daring Fireball: Delgadez está de moda

Dominic Preston, escribiendo para The Verge, “El próximo plegable de Oppo es tan delgado como permite USB-C”:

Oppo ha estado insinuando gradualmente el Find N5 en la red social china Weibo durante la última semana. El gerente de producto de la serie Find, Zhou Yibao, ha compartido fotos que destacan su tamaño, agregando que el obstáculo para hacerlo más delgado es ahora “el límite del puerto de carga”. […]

La compañía afirma que el Find N5 es el plegable más delgado hasta ahora. Ese título lo tiene actualmente el Honor Magic V3, que tiene un grosor de 4.35 mm cuando está abierto, lo que significa que el Find N5 debe estar cerca de los 4 mm. Eso explica por qué parece aproximadamente la mitad del tamaño del iPhone 16 Pro Max de 8.25 mm con el que se muestra en las fotos. Para referencia, un puerto USB-C tiene un mínimo de 2.6 mm.

Veo cuatro futuros posibles:

(a) Nunca veremos teléfonos más delgados que 4 mm, y USB-C estará con nosotros para siempre.

(b) Cuando comencemos a tener teléfonos más delgados de lo que permite USB-C, abandonarán completamente los puertos de conexión y se moverán exclusivamente a conexiones capacitivas (por ejemplo, MagSafe) tanto para cargar como para transferir datos.

(c) Una o más compañías, probablemente Apple, diseñan un puerto de carga y datos propietario que es significativamente más delgado que USB-C.

(d) El Consorcio USB desarrolla un sucesor estándar de la industria significativamente más delgado al conector USB-C, y la UE actualiza rápidamente sus regulaciones para permitirlo como una alternativa a USB-C.

La opción (a) me parece definitivamente incorrecta. Más temprano que tarde, veremos teléfonos que son demasiado delgados para un puerto USB-C. La única pregunta es cuándo.

La opción (b) parece completamente plausible para dispositivos dirigidos al consumidor, pero las características de video de calidad profesional habilitadas en los modelos iPhone Pro con puertos USB-C serían imposibles, en este momento, de ofrecer a través de cualquier conector capacitivo existente. Debido a la ubicuidad de USB, nadie ha intentado establecer un conector capacitivo para la transferencia de datos de alta velocidad. La transferencia de datos podría ser el factor limitante que mantenga a los teléfonos profesionales en USB-C en el futuro cercano, pero el Conector Inteligente en la parte posterior de los modelos de iPad recientes maneja tanto la carga como la transferencia de datos (aunque transferencia de datos de baja velocidad, destinada solo para entrada de trackpad y teclado). El modelo iPhone 17 “Air” más delgado de la historia que se rumorea mucho para este septiembre se espera junto a los modelos iPhone 17 Pro, no en lugar de ellos. Si resulta popular, podría imaginar un futuro cercano donde el iPhone “Air” elimine su puerto USB-C y se convierta exclusivamente en MagSafe para la carga, con toda la transferencia de datos realizándose de forma inalámbrica (es decir, a través del aire, mediante Bluetooth y Wi-Fi), mientras que los modelos iPhone Pro, con baterías más gruesas y cámaras más y mejores, mantienen sus puertos USB-C durante unos años adicionales, hasta que también se vuelvan exclusivos de carga capacitiva, quizás con un Conector Inteligente magnético revolucionario que admita transferencia de datos de alta velocidad. Sospecho que este es el camino que veremos que ofrece teléfonos y tabletas demasiado delgados para los puertos USB-C. Y creo que se mantendría perfectamente dentro de las regulaciones de puertos de carga de la UE, pero irritaría a los defensores de esas regulaciones, porque es poco probable que Apple elija hacer que dicho Super Conector Inteligente sea un estándar abierto. (El mandato USB-C de la UE se aplica solo a los puertos de carga, por eso los Apple Watch, por nombrar un ejemplo prominente de un dispositivo que se carga solo capacitivamente, a través de un conector propietario, siguen disponibles allí).

Por supuesto, la opción (c) sería prohibida en la UE, lo que significa que esos teléfonos no se venderían en la UE, o la compañía que los fabricara (que, seamos sinceros, sería Apple) tendría que hacer modelos diferentes para la venta en la UE que omitieran el puerto propietario y se cargaran solo a través de MagSafe/Qi. Mi sentido arácnido dice que simplemente no vale la pena trabajar en esto, y por lo tanto no sucederá. Puedo imaginar un puerto y conector que son más delgados que USB-C, algo que se parece a Lightning, pero más delgado, pero para mantener alguna rigidez estructural, no podría ser mucho más delgado que USB-C, y por lo tanto no permitiría la creación de teléfonos o tabletas mucho más delgados de lo que permiten los puertos USB-C. Lo que puedo imaginar son teléfonos y tabletas que se parecen más a tarjetas de crédito en grosor. Pero hay tantos desafíos de ingeniería que deben resolverse para llegar allí, tecnología de baterías, tecnología de pantalla, eficiencia de chips, y probablemente una docena más.

La opción (d) me hace reír solo de pensarlo.