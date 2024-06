Daring Fireball: Ahora Qualcomm se mantuvo firme.

Al concluir la presentación del CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, ayer en Computex 2024 en Taipei, presentó un nuevo anuncio protagonizado por Justin Long, quien interpretó al Mac en la campaña de Apple “Get a Mac” en la década de 2000. El anuncio de 30 segundos fue aparentemente eliminado hoy, por Qualcomm, del video de YouTube de la presentación de Amon, pero hay una copia del anuncio aquí. Advertencia: es extremadamente incómodo.

No sé qué estaba pensando Qualcomm aquí (ni qué ha pasado con la carrera actoral de Long), pero el aspecto más extraño de esto es que Intel utilizó a Long de la misma manera hace solo tres años. Escribí en ese momento, sobre la versión de Intel de esta idea tonta:

Lo encuentro incómodo y difícil de ver. No es una parodia ni una secuela. Es un intento de comedia de escritores que no tienen sentido del humor. El concepto en realidad no es más allá de “Contratemos a Justin Long como nuestro nuevo presentador, eso les mostrará”. Uno siente, desde el principio, que hubo una incómoda llamada telefónica a Justin Long de parte de su agente que comenzó diciendo: “Antes de que digas ‘no’, déjame al menos decirte cuánto dinero te están ofreciendo”. El concepto realmente no funcionaría con nadie que no sea Justin Long.

El anuncio de Qualcomm es aún peor. La premisa es que Long está buscando en la web “¿dónde puedo encontrar una PC con Snapdragon?” porque su MacBook lo está inundando con una interminable avalancha de notificaciones y advertencias por cosas como no encontrar la impresora porque no está conectado a Wi-Fi (¿pero de alguna manera está buscando en la web?), una aplicación que necesita ser “optimizada” para su Mac, y un correo electrónico de su mamá preguntándole si ya almorzó. Estos supuestos problemas técnicos no son realmente problemas en MacOS, y cambiar a una PC con Windows con Snapdragon no evitará que su mamá le envíe correos electrónicos.

No es que haya una broma aquí que caiga en saco roto. No hay broma, ni siquiera un intento de una. Es simplemente “Mira, contratamos al chico de ‘Soy un Mac'”. Incluso los valores de producción del comercial son malos. ¿Cómo va a dormir Greg Joswiak por las noches?

El genio central en el corazón de la campaña original “Get a Mac” es que mientras el personaje de Mac de Long era agradable, la PC de John Hodgman, supuestamente el antagonista, era realmente adorable. En manos creativas inferiores, el personaje de Mac habría sido el héroe y la PC habría sido totalmente odioso, y la campaña habría consistido en un solo anuncio que se transmitió durante un mes, como máximo, y nadie lo recordaría hoy. En cambio, al hacer que la PC de Hodgman fuera el adorable pero condenado a perder protagonista, al estilo de la genial persona cómica de Rodney Dangerfield que no recibe respeto, la campaña no solo fue divertida, sino que funcionó. Realmente hizo lo que durante dos décadas parecía imposible: convenció a los usuarios de PC a pasarse a Mac.

En 2020, un año antes de que Justin Long se volviera renegado para Intel, fue Hodgman, en solitario, a quien Apple trajo de vuelta para un cierre de “una cosa más” al anunciar el primer lote de Macs basados en Apple silicon. Ahora ese anuncio sí que era gracioso, y ese es el personaje del que todos recuerdan con cariño.

Si Apple trabajara en una escena con Hodgman en pantalla en la presentación del WWDC de este lunes, la multitud en Apple Park enloquecería y el clip se volvería viral en las redes sociales. Si pusieran a Long en pantalla, solo, lo cual claramente, después de sus traiciones de marca repetidas, nunca va a suceder, habría muchos “¿Quién es ese?”