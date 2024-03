Dante Lauretta sobre la vida después del asteroide Bennu y OSIRIS-RExDante Lauretta habla sobre la vida después del asteroide Bennu y OSIRIS-REx.

El otoño pasado, una nave espacial de la NASA llamada OSIRIS-REx dejó caer una cápsula conteniendo más de 120 gramos de polvo espacial en el desierto de Utah. Ese material provenía de Bennu, un asteroide que, hace mil millones de años, se desprendió de un mundo más grande que tal vez albergaba agua líquida. Estudiar este material aclarará el papel que los asteroides podrían haber desempeñado en llevar los ingredientes de la vida a la Tierra.

Para Dante Lauretta, científico planetario de la Universidad de Arizona y líder de la misión, recuperar la muestra marcó el final de una era. Desde que la misión comenzó en 2016, el Dr. Lauretta ha estado inmerso en todo lo relacionado con OSIRIS-REx. Enmarcadas en la pared de su oficina lucen las portadas de las revistas Nature y Science que destacaron el viaje a Bennu y de regreso. Junto a ellas, hay una portada gigante de su nuevo libro, “The Asteroid Hunter: A Scientist’s Journey to the Dawn of Our Solar System.” Parte informe de la misión, parte memorias, el libro narra la historia de cómo dos antiguos átomos de carbono -uno en Bennu, otro entrelazado en el código genético del Dr. Lauretta- se encuentran de nuevo.

Después de depositar la muestra, la nave espacial OSIRIS-REx continuó su viaje a través del sistema solar, y el Dr. Lauretta entregó las llaves. Recientemente habló con The New York Times sobre la vida después de OSIRIS-REx y cómo el impacto de la misión continúa. La siguiente conversación ha sido editada por brevedad y claridad.

¿Qué has estado haciendo desde el acto final de OSIRIS-REx?

Las semanas después del regreso a la Tierra fueron todas Houston, todo el día. El desmontaje del recolector de muestras del asteroide llevaba más tiempo del que esperábamos, pero fue divertido e histórico. Tuve la oportunidad de estar en la sala limpia y presenciar esos momentos cuando vimos por primera vez la muestra. Para principios de noviembre, ya tenía parte de la muestra en mi laboratorio en Arizona.

Los estudiantes de mi clase de astrobiología recibieron conferencias en vivo desde el Johnson Space Center en Houston. Los llevé alrededor con mi teléfono, y los procesadores de muestra vinieron y bailaron con sus trajes de conejito. Fue increíble.

¿Por qué estaba tardando tanto el desmontaje?

Había un par de tornillos que estaban atascados, y no teníamos herramientas que mantuvieran la muestra intacta. Las herramientas duras tienen acero al carbono, y no queríamos esas herramientas en la sala limpia debido a la contaminación – el carbono es de interés para la astrobiología y los orígenes de la vida y toda la divertida ciencia que estamos realizando. Así que las herramientas que usamos son suaves. Y se podía ver que la cabeza del destornillador comenzaba a deformarse mientras intentábamos quitar los sujetadores.

Finalmente, decidimos atravesar una solapa en la cabeza del recolector de muestra, y sacamos alrededor de 70 gramos de material. Eso ya era más de lo que prometimos a la NASA que traeríamos de regreso. Luego nos tomamos un tiempo para construir un destornillador que pudiéramos usar, y finalmente abrimos la cosa en enero.

¿Alguna sorpresa con la muestra hasta ahora?

En 2020, escribimos un artículo sobre grandes vetas blancas -como de un metro de largo, 10 centímetros de espesor- en las rocas y bloques de Bennu. Pensábamos que eran carbonatos que se formaron en agua, lo cual es emocionante. Los minerales que contienen carbono se encuentran en sistemas biológicos.

Cuando recuperamos las rocas, algunas tenían este material blanco y costroso por encima. Estaba muy emocionado porque pensé que habíamos obtenido los carbonatos. Pero cuando obtuve algunos granos en el laboratorio, era fosfato, un compuesto que contiene el elemento fósforo. Y estaba rico en sodio.

Hicimos que un estudiante examinara un grano bajo un microscopio electrónico, y estaba agrietado y desecado. Parecía un banco de lodo después de que el agua se evapora, cuando se agrieta y se encoge.

Entonces, ¿nos equivocamos en el asteroide? No lo sé. ¿Esas venas eran realmente fosfatos? Todavía estamos investigando eso.

¿Qué significaría que esas venas estén compuestas de fósforo en lugar de carbono?

El fósforo tiene un lugar especial en mi corazón, debido al trabajo de astrobiología que hice como estudiante de posgrado. Es uno de los “seis grandes” elementos de la vida, junto con hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre. Siendo el menos abundante, el fósforo proporciona pistas importantes sobre cómo el elemento se involucró en la biología.

Leí un artículo sobre fosfatos ricos en sodio procedentes de los penachos de Encélado, una de las lunas de Saturno. Y luego salió un estudio sobre lagos sódicos en Canadá, que son los lagos más ricos en fosfato de la Tierra que conocemos. Y tenían exactamente la misma química.

No sé si Bennu es un análogo exacto, pero este tipo de química de fluidos es importante. Esto podría ser evidencia de agua líquida evaporándose con altas concentraciones de fósforo, un ingrediente clave para el origen de la vida. Y otros grupos están encontrando química similar en entornos biológicamente importantes, uno alrededor de Saturno y otro en la Tierra. Esto es un sueño hecho realidad.

¿Cómo surgió tu libro?

Se me ocurrió la idea de escribir una versión más personal de OSIRIS-REx en 2018, antes de que la misión llegara siquiera a Bennu. Recogimos la muestra en 2020 y tuvimos dos años y medio de viaje antes de que aterrizara en la Tierra, así que pasé esos años escribiendo.

El libro termina con el regreso de la muestra en Utah, así que los dos epílogos no se escribieron hasta la semana siguiente. En el vuelo de Utah a Houston, me puse unos auriculares y narré todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Y luego escribí el final de los dos átomos de carbono, el hilo universal que subyace a la historia, más tarde en mi habitación de hotel.

Tu libro trata sobre OSIRIS-REx, pero también sobre ti. ¿Cómo te preparó tu infancia para explorar el sistema solar?

Crecí en Arizona, y para cuando tenía 12 años, era solo mi mamá criando a los tres de nosotros. Yo era mucho mayor que mis dos hermanos. No teníamos televisión. No había nada más que el desierto para el entretenimiento. Así que pasé mucho tiempo explorándolo, descubriendo todo tipo de pequeños secretos increíbles.

Me topaba con estructuras nativas americanas y muros de petroglifos, y realmente sentía una conexión en el tiempo con quienes habían venido antes que yo. Y empecé a pensar, bueno, ¿quién vino antes que ellos? ¿Y qué tanto puedes llevar esa pregunta hacia atrás en el tiempo? Recuerdo la primera vez que encontré un trilobite – eso fue increíble. Me preguntaba por qué ya no estaba por ahí. ¿Qué le pasó? ¿Podría eso pasarnos a nosotros?

Ahí fue cuando empecé a apreciar la geología. Hay historias en las rocas. Desde entonces, siempre he sido un explorador. Cuando crecí, hacía expediciones, acampaba, hacía senderismo y demás. Simplemente me encantaba ir a algún lugar, y quería ir a donde nadie había estado antes.

Cuando hice una expedición en la Antártida, sentí que eso era todo, nunca llegaría a estar en un lugar más remoto que ese. Y luego vino OSIRIS-REx, y eso fue simplemente otro nivel – la última frontera.

¿Qué sigue para ti?

Soy el primer director del nuevo Centro de Astrobiología de Arizona. ¡Y está brillando! Es verdaderamente un centro comunitario, porque la gente viene a nosotros. Los estudiantes de pregrado se están acercando. Los maestros y administradores de escuelas de K-12 quieren saber cómo pueden participar.

Me encanta pasar tiempo con los estudiantes, lo cual dejé de hacer mucho durante OSIRIS-REx. Es muy accesible para ellos involucrarse. Podemos capacitar a los estudiantes y tenerlos en un microscopio electrónico, observando material de Bennu, en días. Estar en este nuevo entorno con enfoque en los estudiantes y la comunidad es maravilloso.

Creo que esta es la culminación de lo que las personas pueden hacer cuando nos unimos con una visión común. OSIRIS-REx es mucho más grande que yo. La gente me dice lo inspirador que fue lo que hicimos, y cuánto orgullo sienten por mí, este equipo y esta nación. Siento que he sido parte de algo increíble, asombroso y poderoso.