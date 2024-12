Danny Jones revela cómo McFly obtuvo su nombre y lo odiaba.

El famoso de I’m A Celebrity se sentó con sus compañeros de campamento en el episodio de esta noche (4 de diciembre) y discutieron sobre sus infancias.

Jones explicó cómo caminaba con una guitarra de plástico a la edad de tres años e incluso se la llevaba a la cama, en lugar de un osito de peluche como la mayoría de los niños pequeños harían.

Admitió que “encontré mi amor por la música bastante temprano”. Añadió que su mamá realmente lo fomentaba y creía en él desde el principio.

Sus compañeros de banda, incluido Tom Fletcher, le propusieron el nombre McFly, sugiriendo que debería ser el nombre de su banda pero cuando a él no le convenció, Jones necesitaba algo de convencimiento.

¿Cómo consiguió McFly su nombre?

Jones explicó que sus compañeros de banda le pidieron que viera Back to the Future, que nunca había visto antes.

Él dijo: “Estábamos tratando de encontrar un nombre. Teníamos algunos en la lista y McFly era uno de ellos.

“Lo odiaba. Entonces James y Tom me sentaron a ver Back to the Future y yo estaba como ‘Nunca lo he visto’ y mientras lo veía, Biff choca contra el camión de estiércol y vi que decía en el costado ‘D. Jones Manure Manufacturing’.

“Y dije ‘McFly es’.”

