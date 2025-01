Daniel Chapo juramentado como presidente de Mozambique mientras Venâncio Mondlane convoca a huelga

Antes de convertirse en el candidato presidencial del partido gobernante Frelimo, había sido presentador de radio y televisión, notario legal, profesor universitario y gobernador provincial antes de ascender al cargo de secretario general de Frelimo. Hablando en sus recientes celebraciones de cumpleaños, Chapo reconoció el desafiante desafío que le espera como presidente. “Debemos recuperar nuestro país económicamente … es fácil destruir, pero construir no es una tarea fácil”. La reconciliación nacional, la creación de más empleos, la reforma de la ley electoral y la descentralización del poder están en la parte superior de su agenda, dijo. Pero, ¿qué tan exitoso puede ser sin gran parte del país detrás de él? Al menos marcará un cambio con el saliente presidente Felipe Nyusi, del cual muchos mozambiqueños estarán felices de verlo irse. “Chapo es una figura de diálogo y consenso, no uno para perpetuar el estilo de gobierno violento de Nyusi. Tiene el potencial de negociar con Mondlane. “Si bien Chapo puede no satisfacer completamente todas las demandas de Mondlane, creo que podría cumplir al menos el 50% de ellas”, agrega la Sra. Chitsungo. Mondlane, un pastor a tiempo parcial que insiste en que fue el verdadero ganador de las elecciones, se dice que está refugiándose en uno de los hoteles de Maputo después de regresar del exilio autoimpuesto. No se sabe qué protección de seguridad tiene allí, ni quién la está pagando. Alega que la semana pasada, mientras recorría un mercado en Maputo, un vendedor en su vecindario fue disparado, recordando el asesinato de dos de sus colaboradores cercanos en octubre. Como el cerebro de protestas nacionales contra el resultado electoral disputado, ha llegado a ser visto por muchos como una voz para los sin voz. Sin embargo, por el momento, el campamento del presidente electo no está involucrándolo públicamente. Sin embargo, escuchar las quejas y demandas del público, y a veces ignorar los mandatos de su partido gobernante Frelimo, será clave para el éxito de Chapo, han dicho los analistas a la BBC. Encontrar alguna forma de involucrarse constructivamente con Mondlane sin duda proporcionaría un impulso, dicen.